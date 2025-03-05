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Трамп може на місяць відтермінувати мита на автомобілі з Мексики та Канади

Київ • УНН

 • 17620 перегляди

Адміністрація Трампа розглядає місячну відстрочку нових автомобільних тарифів для Мексики та Канади. Акції американських автовиробників зросли після цієї новини: Stellantis на 8,1%, GM на 6%, Ford на 4,5%.

Трамп може на місяць відтермінувати мита на автомобілі з Мексики та Канади

Адміністрація Дональда Трампа розглядає можливість надання автовиробникам місячної відстрочки від нещодавно запроваджених тарифів стосовно Мексики та Канади. Цей крок - тимчасова відтермінування у відповідь на прохання лідерів галузі.

Про це повідомив Bloomberg, пише УНН.

Чиновники адміністрації обговорили це питання з керівниками Ford Motor, General Motors і Stellantis. Ще одна зустріч щодо можливого зниження тарифів запланована на середу в Білому домі.

Акції американських автовиробників підскочили на цій новині, станом на 12:03 у Нью-Йорку акції Stellantis зросли на 8,1%, акції GM - на 6%, Ford - на 4,5%.

Найбільші автовиробники Детройта активно намагалися зупинити або переглянути тарифи Трампа через побоювання щодо потенційно катастрофічних наслідків. Автовиробники та експерти попереджають, що зростання витрат від 25% тарифів, запроваджених проти сусідів США, може призвести до зростання цін на автомобілі на тисячі доларів і перекриє ланцюги поставок.

Нагадаємо

Дональд Трамп під час виступу у Конгресі заявив, що прагне встановити такі самі мита на імпорт із зарубіжних країн, які ці країни встановлюють на американський експорт.

4 березня, набули чинності мита, запроваджені США проти Канади й Мексики. У відповідь на це Канада запровадить 25% мита на американські товари вартістю 155 млрд доларів.

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