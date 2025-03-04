Трамп заявил, что 25% пошлин на импорт из Мексики и Канады начнут действовать "без возможности" отсрочки

Президент США Дональд Трамп заявил в понедельник, что 25%-ные пошлины на импорт из Мексики и Канады вступят в силу во вторник, что вызвало новые опасения по поводу торговой войны в Северной Америке, которая уже продемонстрировала признаки роста инфляции и сдерживания роста, сообщает AP, пишет УНН.

Детали

"Завтра - пошлина 25% для Канады и 25% для Мексики. И это начнется, - сказал Трамп журналистам в зале Рузвельта. - Они должны будут иметь пошлины".

Трамп заявил, что пошлина должна заставить двух соседей США усилить борьбу с торговлей фентанилом и остановить нелегальную иммиграцию. Но Трамп также дал понять, что он хочет устранить дисбалансы в торговле Америки и подтолкнуть больше заводов к перемещению в Соединенные Штаты.

Его комментарии быстро поразили фондовый рынок США, индекс S&P 500 упал на 2% в понедельник днем. Это признак политических и экономических рисков, на которые Трамп чувствует себя обязанным пойти с учетом возможности более высокой инфляции и возможного прекращения многолетнего торгового партнерства с Мексикой и Канадой, на фоне того, как пошлины вступили в силу в 00:01 по местному времени во вторник, пишет издание.

Однако, как отмечается, администрация Трампа по-прежнему уверена, что пошлины являются лучшим выбором для стимулирования производства в США и привлечения иностранных инвестиций. Министр торговли США Говард Лютник заявил в понедельник, что производитель компьютерных чипов TSMC расширил свои инвестиции в Соединенные Штаты из-за возможности введения отдельных 25%-ных пошлин.

В феврале Трамп установил 10% пошлину на импорт из Китая. В понедельник он снова подчеркнул, что во вторник ставка удвоится до 20%.

Трамп предоставил отсрочку на один месяц в феврале, поскольку и Мексика, и Канада пообещали уступки. Но Трамп заявил в понедельник, что "не осталось места ни для Мексики, ни для Канады", чтобы избежать новых высоких пошлин, которые также были установлены для налогообложения канадских энергетических продуктов, таких как нефть и электроэнергия, по более низкой ставке в 10%.

Реакция Канады и Мексики

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо заявил в понедельник, что "нет никаких оправданий" для пошлин Трампа.

Министр иностранных дел Канады заявила, что ее страна готова дать ответ, когда пошлины президента Дональда Трампа вступят в силу во вторник.

"Из-за пошлин, введенных США, американцы будут платить больше за продукты, бензин и автомобили и потенциально потеряют тысячи рабочих мест, - сказал он. - Пошлины нарушат невероятно успешные торговые отношения. Они нарушат ту самую торговую сделку, которую заключил президент Трамп в его последний срок".

Трюдо заявил, что его страна примет меры в ответ, установив 25%-ные пошлины на американские товары стоимостью 155 миллиардов канадских долларов (107 миллиардов долларов США) в течение 21 дня, начав с пошлин на 30 миллиардов канадских долларов (21 миллиард долларов США) после полуночи по местному времени во вторник.

Президент Мексики Клаудия Шейнбаум высказалась в понедельник, ожидая, что скажет Трамп.

"Это решение зависит от правительства Соединенных Штатов, от президента Соединенных Штатов, - сказала Шейнбаум перед заявлением Трампа. - Так что, как бы ни было его решение, мы примем свои решения, и есть план, в Мексике есть единство".

Обе страны попытались продемонстрировать действия в ответ на опасения Трампа. Мексика отправила 10 000 солдат Национальной гвардии на их общую границу, чтобы остановить незаконный оборот наркотиков и нелегальную иммиграцию. Канада назначила "фентанилового царя", хотя контрабанда наркотиков из Канады в США, по-видимому, выглядит относительно скромной.