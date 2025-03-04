Трамп заявив, що 25% мит на імпорт з Мексики та Канади запрацюють "без можливості" відстрочки

$41.170.09
45.030.03
ukenru
На боці рф проти України воює щонайменше 155 громадян Китаю – Зеленський
9 квітня, 17:29 • 37585 перегляди

На боці рф проти України воює щонайменше 155 громадян Китаю – Зеленський

Ексклюзив
9 квітня, 16:38 • 63294 перегляди

Весняні заморозки: експерт розповів, як негода може вплинути на врожай плодових дерев

9 квітня, 16:07 • 64287 перегляди

Колишній голова ДФС Насіров мобілізувався до ЗСУ – САП

Ексклюзив
9 квітня, 13:59 • 67846 перегляди

"Без Думи нічого не відбувається": експерт припускає, що в АРМА у витоку інформації про обшуки можуть фігурувати не лише регіони

9 квітня, 13:40 • 79050 перегляди

В Україні річна інфляція прискорилася до 14,6%: що подорожчало найбільше

Ексклюзив
9 квітня, 13:39 • 62300 перегляди

Будівництво нової генерації: в "Укренерго" оцінили, коли очікувати на перші результати

Ексклюзив
9 квітня, 12:04 • 60003 перегляди

Хаос і невизначеність: як іноземні фармкомпанії реагують на зміни регулювання в Україні

Ексклюзив
9 квітня, 11:17 • 128759 перегляди

Весняне прибирання до Великодня: секрети чистих вікон і догляду за шторами

9 квітня, 07:59 • 83151 перегляди

Взяття у полон китайців, які воювали в складі російської армії: Пекін перевіряє ситуацію

Ексклюзив
9 квітня, 07:20 • 233825 перегляди

Мита президента Трампа не є кінцевим рішенням, а запрошенням до обговорення - експерт

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+1°
4м/с
75%
Популярнi новини

На Запоріжжі працює ППО

9 квітня, 17:32 • 12481 перегляди

Угода між Україною та США щодо ресурсів має відповідати курсу євроінтеграції - ПАРЄ

9 квітня, 17:34 • 11895 перегляди

Зеленський про громадян КНР, які воюють на боці рф: доведемо необхідну інформацію до китайської сторони

9 квітня, 17:52 • 27625 перегляди

Зеленський про засідання "Рамштайн": пріорітет - ППО, передусім проти балістики

9 квітня, 18:14 • 10237 перегляди

У Львові сталась стрілянина в ТРЦ: на місці працюють правоохоронці

9 квітня, 18:29 • 11129 перегляди
Публікації

Оподаткування криптовалюти в Україні: що пропонують в Нацкомісії з цінних паперів

9 квітня, 12:27 • 97033 перегляди

Весняне прибирання до Великодня: секрети чистих вікон і догляду за шторами
Ексклюзив

9 квітня, 11:17 • 128759 перегляди

Мита президента Трампа не є кінцевим рішенням, а запрошенням до обговорення - експерт
Ексклюзив

9 квітня, 07:20 • 233825 перегляди

Час - на боці Сокура. Чому НАЗК досі не притягнуло колишнього посадовця ДПС до відповідальності
Ексклюзив

8 квітня, 10:26 • 409416 перегляди

Десерти без яєць: 7 смачних рецептів до Великодня

8 квітня, 08:49 • 400900 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Дональд Трамп

Володимир Зеленський

Денис Шмигаль

Олексій Гончаренко

Віталій Кличко

Актуальні місця

Україна

Сполучені Штати

Китай

Київ

Сполучене Королівство

Реклама
УНН Lite

“Шахтар” “підписав” легендарного кота Степана

9 квітня, 16:54 • 18075 перегляди

Paramount Pictures анонсувала випуск фільму "Angry Birds у кіно 3" на 2027 рік

9 квітня, 15:26 • 24147 перегляди

Королеві Каміллі подарували піцу “Маргарита” на честь 20-ї річниці весілля під час візиту до Риму

9 квітня, 15:16 • 24958 перегляди

Гіларі Свонк поскаржилася на патріархальність Голлівуду і пригадала, як чоловіки вчили її бути жінкою

9 квітня, 14:39 • 26824 перегляди

"Дюна 3. Месія": Паттінсону пропонують роль головного лиходія у фільмі

9 квітня, 09:22 • 77126 перегляди
Актуальне

Шахед-136

TikTok

T-72

Леопард 2

MIM-104 Patriot

Трамп заявив, що 25% мит на імпорт з Мексики та Канади запрацюють "без можливості" відстрочки

Київ • УНН

 • 19427 перегляди

США запроваджують нові 25% мита на імпорт з Канади та Мексики з вівторка. Канада та Мексика готують відповідні заходи, що може призвести до торговельної війни в Північній Америці.

Трамп заявив, що 25% мит на імпорт з Мексики та Канади запрацюють "без можливості" відстрочки

Президент США Дональд Трамп заявив у понеділок, що 25%-ні мита на імпорт з Мексики та Канади набудуть чинності у вівторок, що викликало нові побоювання з приводу торгової війни в Північній Америці, яка вже продемонструвала ознаки зростання інфляції та стримування зростання, повідомляє AP, пише УНН.

Деталі

"Завтра - мито 25% для Канади та 25% для Мексики. І це почнеться, - сказав Трамп журналістам у залі Рузвельта. - Вони повинні будуть мати мито".

Трамп заявив, що мито має змусити двох сусідів США посилити боротьбу з торгівлею фентанілом і зупинити нелегальну імміграцію. Але Трамп також дав зрозуміти, що він хоче усунути дисбаланси у торгівлі Америки та підштовхнути більше заводів до переміщення до Сполучених Штатів.

Його коментарі швидко вразили фондовий ринок США, індекс S&P 500 впав на 2% у понеділок вдень. Це ознака політичних та економічних ризиків, на які Трамп відчуває себе зобов'язаним піти з огляду на можливість вищої інфляції та можливе припинення багаторічного торговельного партнерства з Мексикою та Канадою, на тлі того, як мита набули чинності о 00:01 за місцевим часом у вівторок, пише видання.

Однак, як зазначається, адміністрація Трампа, як і раніше, впевнена, що мита є найкращим вибором для стимулювання виробництва в США та залучення іноземних інвестицій. Міністр торгівлі США Говард Лютнік заявив у понеділок, що виробник комп'ютерних чіпів TSMC розширив свої інвестиції у Сполучені Штати через можливість запровадження окремих 25%-них мит.

У лютому Трамп встановив 10% мит на імпорт з Китаю. У понеділок він знову наголосив, що у вівторок ставка подвоїться до 20%.

Трамп надав відстрочку на один місяць у лютому, оскільки і Мексика, і Канада обіцяли поступки. Але Трамп заявив у понеділок, що "не залишилося місця ні для Мексики, ні для Канади", щоб уникнути нових високих мит, які також були встановлені для оподаткування канадських енергетичних продуктів, як-от нафта та електроенергія, за нижчою ставкою в 10%.

Реакція Канади та Мексики

Прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо заявив у понеділок, що "немає жодних виправдань" для мит Трампа.

Міністр закордонних справ Канади заявила, що її країна готова дати відповідь, коли мита президента Дональда Трампа набудуть чинності у вівторок.

"Через мита, введені США, американці платитимуть більше за продукти, бензин і автомобілі і потенційно втратять тисячі робочих місць, - сказав він. - Мита порушать неймовірно успішні торговельні відносини. Вони порушать ту саму торгову угоду, яку було укладено президентом Трампом у його останній термін".

Трюдо заявив, що його країна вживе заходів у відповідь, встановивши 25%-ні мита на американські товари вартістю 155 млрд канадських доларів (107 млрд доларів США) протягом 21 дня, розпочавши з мит на 30 млрд канадських доларів (21 млрд доларів США) після опівночі за місцевим часом у вівторок.

Президент Мексики Клаудія Шейнбаум висловилася в понеділок, чекаючи на те, що скаже Трамп.

"Це рішення залежить від уряду Сполучених Штатів, від президента Сполучених Штатів, - сказала Шейнбаум перед заявою Трампа. - Отже, хоч би яким було його рішення, ми ухвалимо свої рішення, і є план, у Мексиці є єдність".

Обидві країни спробували продемонструвати дії у відповідь на побоювання Трампа. Мексика відправила 10 000 солдатів Національної гвардії на їхній спільний кордон, щоб припинити незаконний обіг наркотиків та нелегальну імміграцію. Канада призначила "фентанілового царя", хоча контрабанда наркотиків із Канади до США, мабуть, виглядає відносно скромною.

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

Новини Світу
Мексика
Дональд Трамп
Канада
Сполучені Штати
Brent
$64.90
Bitcoin
$82,241.70
S&P 500
$5,330.87
Tesla
$262.04
Газ TTF
$33.67
Золото
$3,110.12
Ethereum
$1,637.93