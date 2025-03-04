Трамп заявив, що 25% мит на імпорт з Мексики та Канади запрацюють "без можливості" відстрочки

Президент США Дональд Трамп заявив у понеділок, що 25%-ні мита на імпорт з Мексики та Канади набудуть чинності у вівторок, що викликало нові побоювання з приводу торгової війни в Північній Америці, яка вже продемонструвала ознаки зростання інфляції та стримування зростання, повідомляє AP, пише УНН.

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"Завтра - мито 25% для Канади та 25% для Мексики. І це почнеться, - сказав Трамп журналістам у залі Рузвельта. - Вони повинні будуть мати мито".

Трамп заявив, що мито має змусити двох сусідів США посилити боротьбу з торгівлею фентанілом і зупинити нелегальну імміграцію. Але Трамп також дав зрозуміти, що він хоче усунути дисбаланси у торгівлі Америки та підштовхнути більше заводів до переміщення до Сполучених Штатів.

Його коментарі швидко вразили фондовий ринок США, індекс S&P 500 впав на 2% у понеділок вдень. Це ознака політичних та економічних ризиків, на які Трамп відчуває себе зобов'язаним піти з огляду на можливість вищої інфляції та можливе припинення багаторічного торговельного партнерства з Мексикою та Канадою, на тлі того, як мита набули чинності о 00:01 за місцевим часом у вівторок, пише видання.

Однак, як зазначається, адміністрація Трампа, як і раніше, впевнена, що мита є найкращим вибором для стимулювання виробництва в США та залучення іноземних інвестицій. Міністр торгівлі США Говард Лютнік заявив у понеділок, що виробник комп'ютерних чіпів TSMC розширив свої інвестиції у Сполучені Штати через можливість запровадження окремих 25%-них мит.

У лютому Трамп встановив 10% мит на імпорт з Китаю. У понеділок він знову наголосив, що у вівторок ставка подвоїться до 20%.

Трамп надав відстрочку на один місяць у лютому, оскільки і Мексика, і Канада обіцяли поступки. Але Трамп заявив у понеділок, що "не залишилося місця ні для Мексики, ні для Канади", щоб уникнути нових високих мит, які також були встановлені для оподаткування канадських енергетичних продуктів, як-от нафта та електроенергія, за нижчою ставкою в 10%.

Реакція Канади та Мексики

Прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо заявив у понеділок, що "немає жодних виправдань" для мит Трампа.

Міністр закордонних справ Канади заявила, що її країна готова дати відповідь, коли мита президента Дональда Трампа набудуть чинності у вівторок.

"Через мита, введені США, американці платитимуть більше за продукти, бензин і автомобілі і потенційно втратять тисячі робочих місць, - сказав він. - Мита порушать неймовірно успішні торговельні відносини. Вони порушать ту саму торгову угоду, яку було укладено президентом Трампом у його останній термін".

Трюдо заявив, що його країна вживе заходів у відповідь, встановивши 25%-ні мита на американські товари вартістю 155 млрд канадських доларів (107 млрд доларів США) протягом 21 дня, розпочавши з мит на 30 млрд канадських доларів (21 млрд доларів США) після опівночі за місцевим часом у вівторок.

Президент Мексики Клаудія Шейнбаум висловилася в понеділок, чекаючи на те, що скаже Трамп.

"Це рішення залежить від уряду Сполучених Штатів, від президента Сполучених Штатів, - сказала Шейнбаум перед заявою Трампа. - Отже, хоч би яким було його рішення, ми ухвалимо свої рішення, і є план, у Мексиці є єдність".

Обидві країни спробували продемонструвати дії у відповідь на побоювання Трампа. Мексика відправила 10 000 солдатів Національної гвардії на їхній спільний кордон, щоб припинити незаконний обіг наркотиків та нелегальну імміграцію. Канада призначила "фентанілового царя", хоча контрабанда наркотиків із Канади до США, мабуть, виглядає відносно скромною.