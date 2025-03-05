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Трамп пригрозив великими митами на товари, що виробляються поза США

Київ • УНН

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Президент США заявив про впровадження дзеркальних мит на імпорт з інших країн з 2 квітня. Трамп підкреслив несправедливість поточної системи, де США стягують менші тарифи, ніж їхні торгові партнери.

Трамп пригрозив великими митами на товари, що виробляються поза США

Президент США Дональд Трамп під час виступу у Конгресі заявив, що прагне встановити такі самі мита на імпорт із зарубіжних країн, які ці країни встановлюють на американський експорт. Про це повідомляє УНН

Якщо ви не виробляєте свій товар в Америці, то за адміністрації Трампа ви будете платити тариф, і в деяких випадках досить великий

- заявив Трамп. 

"Інші країни десятиліттями використовували мита проти нас, і тепер настала наша черга почати використовувати їх проти цих країн". У середньому Європейський союз, Китай, Бразилія, Індія, Мексика і Канада - ви чули про них? І незліченна безліч інших країн стягують з нас набагато вищі тарифи, ніж ми з них. Це дуже несправедливо", - наголосив президент США. 

Він також вказав, що, зокрема, Індія стягує із США мита на автомобілі, які  перевищують 100 відсотків. "Середній тариф Китаю на нашу продукцію вдвічі вищий, ніж у нас. А середній тариф Південної Кореї в чотири рази вищий. Подумайте про це. У чотири рази вищий. Ми надаємо Південній Кореї величезну військову та іншу допомогу, але ось що відбувається. Це відбувається між друзями і ворогами. Ця система несправедлива щодо Сполучених Штатів і ніколи не була справедливою. 

"2 квітня набувають чинності дзеркальні мита, і що б вони не стягували з нас, з інших країн, ми будемо стягувати з них", - сказав президент.

Доповнення

У вівторок, 4 березня, набули чинності мита, запроваджені США проти Канади. У відповідь на це Канада запровадить 25% мита на американські товари вартістю 155 млрд доларів

Китай у відповідь на нещодавнє підвищення мит з боку Сполучених Штатів на китайський імпорт оголосив про нові мита для сільгосппродукції зі США.

Тетяна Краєвська

Тетяна Краєвська

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