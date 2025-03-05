Трамп пригрозив великими митами на товари, що виробляються поза США

Президент США Дональд Трамп під час виступу у Конгресі заявив, що прагне встановити такі самі мита на імпорт із зарубіжних країн, які ці країни встановлюють на американський експорт. Про це повідомляє УНН.

Якщо ви не виробляєте свій товар в Америці, то за адміністрації Трампа ви будете платити тариф, і в деяких випадках досить великий - заявив Трамп.

"Інші країни десятиліттями використовували мита проти нас, і тепер настала наша черга почати використовувати їх проти цих країн". У середньому Європейський союз, Китай, Бразилія, Індія, Мексика і Канада - ви чули про них? І незліченна безліч інших країн стягують з нас набагато вищі тарифи, ніж ми з них. Це дуже несправедливо", - наголосив президент США.

Він також вказав, що, зокрема, Індія стягує із США мита на автомобілі, які перевищують 100 відсотків. "Середній тариф Китаю на нашу продукцію вдвічі вищий, ніж у нас. А середній тариф Південної Кореї в чотири рази вищий. Подумайте про це. У чотири рази вищий. Ми надаємо Південній Кореї величезну військову та іншу допомогу, але ось що відбувається. Це відбувається між друзями і ворогами. Ця система несправедлива щодо Сполучених Штатів і ніколи не була справедливою.

"2 квітня набувають чинності дзеркальні мита, і що б вони не стягували з нас, з інших країн, ми будемо стягувати з них", - сказав президент.



Доповнення

У вівторок, 4 березня, набули чинності мита, запроваджені США проти Канади. У відповідь на це Канада запровадить 25% мита на американські товари вартістю 155 млрд доларів

Китай у відповідь на нещодавнє підвищення мит з боку Сполучених Штатів на китайський імпорт оголосив про нові мита для сільгосппродукції зі США.