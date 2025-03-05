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Трамп пригрозил большими пошлинами на товары, которые производятся за пределами США

Киев • УНН

 • 24411 просмотра

Президент США заявил о введении зеркальных пошлин на импорт из других стран с 2 апреля. Трамп подчеркнул несправедливость текущей системы, где США взимают меньшие тарифы, чем их торговые партнеры.

Трамп пригрозил большими пошлинами на товары, которые производятся за пределами США

Президент США Дональд Трамп во время выступления в Конгрессе заявил, что стремится установить такие же пошлины на импорт из зарубежных стран, какие эти страны устанавливают на американский экспорт. Об этом сообщает УНН

Если вы не производите свой товар в Америке, то при администрации Трампа вы будете платить тариф, и в некоторых случаях довольно большой

- заявил Трамп. 

"Другие страны десятилетиями использовали пошлины против нас, и теперь настала наша очередь начать использовать их против этих стран". В среднем Европейский союз, Китай, Бразилия, Индия, Мексика и Канада - вы слышали о них? И бесчисленное множество других стран взимают с нас гораздо более высокие тарифы, чем мы с них. Это очень несправедливо", - подчеркнул президент США. 

Он также указал, что, в частности, Индия взимает с США пошлины на автомобили, которые  превышают 100 процентов. "Средний тариф Китая на нашу продукцию вдвое выше, чем у нас. А средний тариф Южной Кореи в четыре раза выше. Подумайте об этом. В четыре раза выше. Мы предоставляем Южной Корее огромную военную и другую помощь, но вот что происходит. Это происходит между друзьями и врагами. Эта система несправедлива по отношению к Соединенным Штатам и никогда не была справедливой. 

"2 апреля вступают в силу зеркальные пошлины, и что бы они ни взимали с нас, с других стран, мы будем взимать с них", - сказал президент.

Дополнение

Во вторник, 4 марта, вступили в силу пошлины, введенные США против Канады. В ответ на это Канада введет 25% пошлину на американские товары стоимостью 155 миллиардов долларов

Китай в ответ на недавнее повышение пошлин со стороны США на китайский импорт объявил о новых пошлинах на сельскохозяйственную продукцию из США.

Татьяна Краевская

Татьяна Краевская

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