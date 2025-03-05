Трамп пригрозил большими пошлинами на товары, которые производятся за пределами США

Президент США Дональд Трамп во время выступления в Конгрессе заявил, что стремится установить такие же пошлины на импорт из зарубежных стран, какие эти страны устанавливают на американский экспорт. Об этом сообщает УНН.

Если вы не производите свой товар в Америке, то при администрации Трампа вы будете платить тариф, и в некоторых случаях довольно большой - заявил Трамп.

"Другие страны десятилетиями использовали пошлины против нас, и теперь настала наша очередь начать использовать их против этих стран". В среднем Европейский союз, Китай, Бразилия, Индия, Мексика и Канада - вы слышали о них? И бесчисленное множество других стран взимают с нас гораздо более высокие тарифы, чем мы с них. Это очень несправедливо", - подчеркнул президент США.

Он также указал, что, в частности, Индия взимает с США пошлины на автомобили, которые превышают 100 процентов. "Средний тариф Китая на нашу продукцию вдвое выше, чем у нас. А средний тариф Южной Кореи в четыре раза выше. Подумайте об этом. В четыре раза выше. Мы предоставляем Южной Корее огромную военную и другую помощь, но вот что происходит. Это происходит между друзьями и врагами. Эта система несправедлива по отношению к Соединенным Штатам и никогда не была справедливой.

"2 апреля вступают в силу зеркальные пошлины, и что бы они ни взимали с нас, с других стран, мы будем взимать с них", - сказал президент.



Дополнение

Во вторник, 4 марта, вступили в силу пошлины, введенные США против Канады. В ответ на это Канада введет 25% пошлину на американские товары стоимостью 155 миллиардов долларов

Китай в ответ на недавнее повышение пошлин со стороны США на китайский импорт объявил о новых пошлинах на сельскохозяйственную продукцию из США.