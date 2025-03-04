США розпочали торговельну війну проти Канади: Трюдо пообіцяв запровадити мита у відповідь
Київ • УНН
США ввели нові мита проти Канади, на що Оттава відповість 25% митом на американські товари вартістю $155 млрд. Трюдо розкритикував США за торговельну війну з союзником при одночасному умиротворенні РФ.
У вівторок, 4 березня, набули чинності мита, запроваджені США проти Канади. У відповідь на це Канада запровадить 25% мита на американські товари вартістю 155 млрд доларів. Про це пише CNN, передає УНН.
Сполучені Штати розпочали торговельну війну проти Канади, свого найближчого партнера і союзника, свого найближчого друга. У той же час вони говорять про позитивну роботу з росією, умиротворення володимира путіна - брехливого, вбивчого диктатора. Зробіть це зрозумілим
Він додав, що канадці не відступять від боротьби.
Нагадаємо
Президент США Дональд Трамп заявив 3 березня, що 25% мита на імпорт з Мексики та Канади набудуть чинності у вівторок, 3 березня, що викликало нові побоювання з приводу торгової війни в Північній Америці, яка вже продемонструвала ознаки зростання інфляції та стримування зростання.