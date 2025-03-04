США розпочали торговельну війну проти Канади: Трюдо пообіцяв запровадити мита у відповідь

У вівторок, 4 березня, набули чинності мита, запроваджені США проти Канади. У відповідь на це Канада запровадить 25% мита на американські товари вартістю 155 млрд доларів. Про це пише CNN, передає УНН.

Сполучені Штати розпочали торговельну війну проти Канади, свого найближчого партнера і союзника, свого найближчого друга. У той же час вони говорять про позитивну роботу з росією, умиротворення володимира путіна - брехливого, вбивчого диктатора. Зробіть це зрозумілим - сказав прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо.

Він додав, що канадці не відступять від боротьби.

Нагадаємо

Президент США Дональд Трамп заявив 3 березня, що 25% мита на імпорт з Мексики та Канади набудуть чинності у вівторок, 3 березня, що викликало нові побоювання з приводу торгової війни в Північній Америці, яка вже продемонструвала ознаки зростання інфляції та стримування зростання.