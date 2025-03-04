США начали торговую войну против Канады: Трюдо пообещал ввести ответные пошлины
Киев • УНН
США ввели новые пошлины против Канады, на что Оттава ответит 25% пошлиной на американские товары стоимостью $155 млрд. Трюдо раскритиковал США за торговую войну с союзником при одновременном умиротворении рф.
Во вторник, 4 марта, вступили в силу пошлины, введенные США против Канады. В ответ на это Канада введет 25% пошлину на американские товары стоимостью 155 миллиардов долларов. Об этом пишет CNN, передает УНН.
Соединенные Штаты начали торговую войну против Канады, своего ближайшего партнера и союзника, своего ближайшего друга. В то же время они говорят о позитивной работе с Россией, умиротворении Владимира Путина - лживого, убийственного диктатора. Сделайте это понятным
Он добавил, что канадцы не отступят от борьбы.
Напомним
Президент США Дональд Трамп заявил 3 марта, что 25% пошлина на импорт из Мексики и Канады вступит в силу во вторник, 3 марта, что вызвало новые опасения по поводу торговой войны в Северной Америке, которая уже продемонстрировала признаки роста инфляции и сдерживания роста.