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США начали торговую войну против Канады: Трюдо пообещал ввести ответные пошлины

Киев • УНН

 • 20860 просмотра

США ввели новые пошлины против Канады, на что Оттава ответит 25% пошлиной на американские товары стоимостью $155 млрд. Трюдо раскритиковал США за торговую войну с союзником при одновременном умиротворении рф.

США начали торговую войну против Канады: Трюдо пообещал ввести ответные пошлины

Во вторник, 4 марта, вступили в силу пошлины, введенные США против Канады. В ответ на это Канада введет 25% пошлину на американские товары стоимостью 155 миллиардов долларов. Об этом пишет CNN, передает УНН.

Соединенные Штаты начали торговую войну против Канады, своего ближайшего партнера и союзника, своего ближайшего друга. В то же время они говорят о позитивной работе с Россией, умиротворении Владимира Путина - лживого, убийственного диктатора. Сделайте это понятным 

- сказал премьер-министр Канады Джастин Трюдо.

Он добавил, что канадцы не отступят от борьбы.

Напомним

Президент США Дональд Трамп заявил 3 марта, что 25% пошлина на импорт из Мексики и Канады вступит в силу во вторник, 3 марта, что вызвало новые опасения по поводу торговой войны в Северной Америке, которая уже продемонстрировала признаки роста инфляции и сдерживания роста.

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