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Трамп может на месяц отложить пошлины на автомобили из Мексики и Канады

Киев • УНН

 • 17620 просмотра

Администрация Трампа рассматривает месячную отсрочку новых автомобильных тарифов для Мексики и Канады. Акции американских автопроизводителей выросли после этой новости: Stellantis на 8,1%, GM на 6%, Ford на 4,5%.

Трамп может на месяц отложить пошлины на автомобили из Мексики и Канады

Администрация Дональда Трампа рассматривает возможность предоставления автопроизводителям месячной отсрочки от недавно введенных тарифов в отношении Мексики и Канады. Этот шаг - временная отсрочка в ответ на просьбы лидеров отрасли.

Об этом сообщил Bloomberg, пишет УНН.

Чиновники администрации обсудили этот вопрос с руководителями Ford Motor, General Motors и Stellantis. Еще одна встреча по поводу возможного снижения тарифов запланирована на среду в Белом доме.

Акции американских автопроизводителей подскочили на этой новости, по состоянию на 12:03 в Нью-Йорке акции Stellantis выросли на 8,1%, акции GM - на 6%, Ford - на 4,5%.

Крупнейшие автопроизводители Детройта активно пытались остановить или пересмотреть тарифы Трампа из-за опасений по поводу потенциально катастрофических последствий. Автопроизводители и эксперты предупреждают, что рост затрат от 25% тарифов, введенных против соседей США, может привести к росту цен на автомобили на тысячи долларов и перекроет цепочки поставок.

Напоминаем

Дональд Трамп во время выступления в Конгрессе заявил, что стремится установить такие же пошлины на импорт из зарубежных стран, какие эти страны устанавливают на американский экспорт.

4 марта, вступили в силу пошлины, введенные США против Канады и Мексики. В ответ на это Канада введет 25% пошлину на американские товары стоимостью 155 миллиардов долларов.

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