Пошлины на канадские и мексиканские товары: Трамп размышляет над новыми исключениями
Киев • УНН
Министр торговли США заявил о вероятном освобождении канадских и мексиканских товаров от пошлин в соответствии с USMCA. Отсрочка продлится один месяц и будет касаться прежде всего автопроизводителей.
Министр торговли США Говард Лутник заявляет, что американский лидер Дональд Трамп, вероятно, освободит канадские и мексиканские товары и услуги от пошлин, которые соответствуют соглашению "США – Мексика – Канада" (USMCA), переговорам по Североамериканскому соглашению о свободной торговле (NAFTA), заключенным во время его первого срока. Исключение будет действовать всего один месяц. Об этом сообщает The Hill, пишет УНН.
"Вероятно, что оно будет распространяться на все товары и услуги, которые соответствуют требованиям USMCA, так что те, что являются частью соглашения президента Трампа с Канадой и Мексикой, скорее всего, получат освобождение от этих тарифов", - сказал Лутник.
Заявление Лутника последовало за решением Трампа освободить североамериканских автопроизводителей, которые соответствуют требованиям USMCA, от новых пошлин.
Напомним
4 марта вступили в силу пошлины, введенные США против Канады и Мексики. В ответ на это Канада введет 25% пошлину на американские товары стоимостью 155 миллиардов долларов.
Позже стало известно, что администрация Трампа рассматривает возможность предоставления автопроизводителям месячной отсрочки от недавно введенных тарифов в отношении Мексики и Канады. Этот шаг - временная отсрочка в ответ на просьбу лидеров отрасли.