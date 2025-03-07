Канада обеспокоена и серьезно воспринимает заявления Трампа о "51-м штате" - NYT

Постоянные упоминания о Канаде как 51-м штате и премьер-министре Джастине Трюдо как губернаторе начали вызывать недовольство как в канадском правительстве, так и в обществе в целом. Хотя все высказывания Дональда Трампа могли быть сказаны для давления на Канаду с целью добиться уступок в вопросах торговли или безопасности границ, канадская сторона не считает, что это именно так. Об этом говорится в материале The New York Times, сообщает УНН.

Детали

Осознание того, что администрация Трампа внимательно и агрессивно рассматривает отношения с Канадой, и это связано с угрозами аннексии, появилось во время разговоров между высокопоставленными чиновниками Канады и США.

Так, министр торговли США Говард Лутник в разговоре с министром финансов Канады Домиником ЛеБланом 3 февраля сказал, что Трамп считает, что отношения между США и Канадой регулируются множеством соглашений и договоров, от которых легко отказаться, и что он в этом заинтересован.

Кроме того, президент США, по словам Лутника, хочет исключить Канаду из группы по обмену разведданными, известной как "Пять глаз", в которую также входят Великобритания, Австралия и Новая Зеландия. Кроме того, Трамп якобы хочет разорвать соглашения и конвенции по Великим озерам между двумя странами и пересматривает военное сотрудничество.

Единственное, что успокаивало нервы, пишет NYT, - это слова госсекретаря Марко Рубио, который воздержался от угроз и отверг идею о том, что США рассматривают возможность сворачивания военного сотрудничества.

Но канадские политики разного спектра и канадское общество в целом устали и глубоко обеспокоены. Официальные лица не считают угрозы администрации Трампа пустыми.

Напомним

Ранее Лутник сказал, что Трамп, вероятно, освободит канадские и мексиканские товары и услуги от пошлин, которые соответствуют соглашению "США – Мексика – Канада" (USMCA), переговорам по Североамериканскому соглашению о свободной торговле (NAFTA), заключенным во время его первого срока. Но исключение будет действовать только один месяц.

Трюдо считает, что США начали торговую войну против Канады, и в то же время они говорят о позитивной работе с Россией.