Канада ніколи не буде частиною Америки - майбутній прем'єр країни

Канада ніколи не стане частиною Сполучених Штатів Америки. В цьому запевнив майбутній прем'єр-міністр цієї країни Марк Карні, повідомляє УНН із посиланням на АР.

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За словами політика, метою адміністрації США є захопити ресурси Канади - "нашу воду, нашу землю, нашу країну".

Америка – це не Канада. І Канада ніколи, ніколи не буде частиною Америки в жодному разі, жодним чином, у жодні формі заявив Карні.

Говорячи про торговельну війну, яка розпочалася між США та Канадою, він зазначив, що "є хтось, хто намагається послабити нашу економіку".

"Це темні дні, спричинені країною, якій ми більше не можемо довіряти. Ми переживаємо шок, але давайте ніколи не забувати уроки. Ми повинні дбати про себе і ми повинні дбати один про одного. Ми повинні об'єднатися в наступні важкі дні", – сказав майбутній глава канадського уряду.

Нагадаємо

Колишній голова Центрального банку Канади та керівник Банку Англії Марк Карні був обраний новим лідером правлячої Ліберальної партії та стане наступним прем'єр-міністром країни. Відповідно до остаточного підрахунку голосів понад 150 тисяч членів партії, 59-річний Карні набрав 85,9%.

Він уже заявив, що новий уряд Канади зберігатиме мита для товарів зі США, "доки американці не виявлять до нас поваги".

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