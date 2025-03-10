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Канада никогда не будет частью Америки - будущий премьер страны

Киев • УНН

 • 16608 просмотра

Марк Карни обвинил американскую администрацию в попытках захватить ресурсы страны. Новоизбранный лидер Либеральной партии пообещал сохранить пошлины на американские товары.

Канада никогда не будет частью Америки - будущий премьер страны

Канада никогда не станет частью Соединенных Штатов Америки. В этом заверил будущий премьер-министр этой страны Марк Карни, сообщает УНН со ссылкой на АР.

Детали

По словам политика, целью администрации США является захват ресурсов Канады - "нашей воды, нашей земли, нашей страны".

Америка – это не Канада. И Канада никогда, никогда не будет частью Америки ни в каком случае, ни каким образом, ни в какой форме

заявил Карни.

Говоря о торговой войне, которая началась между США и Канадой, он отметил, что "есть кто-то, кто пытается ослабить нашу экономику".

"Это темные дни, вызванные страной, которой мы больше не можем доверять. Мы переживаем шок, но давайте никогда не забывать уроки. Мы должны заботиться о себе и мы должны заботиться друг о друге. Мы должны объединиться в следующие тяжелые дни", – сказал будущий глава канадского правительства.

Напомним

Бывший глава Центрального банка Канады и руководитель Банка Англии Марк Карни был избран новым лидером правящей Либеральной партии и станет следующим премьер-министром страны. Согласно окончательному подсчету голосов более 150 тысяч членов партии, 59-летний Карни набрал 85,9%.

Он уже заявил, что новое правительство Канады сохранит пошлины на товары из США, "пока американцы не проявят к нам уважение".

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Вадим Хлюдзинский

Вадим Хлюдзинский

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