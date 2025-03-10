Новим прем'єр-міністром Канади стане Марк Карні: що про нього відомо
Київ • УНН
Марк Карні обраний новим лідером Ліберальної партії Канади, набравши 85,9% голосів. Він змінить Джастіна Трюдо на посаді прем'єр-міністра та стане першим главою уряду без значного політичного досвіду.
Колишній голова Центрального банку Канади та керівник Банку Англії Марк Карні обраний новим лідером правлячої Ліберальної партії та стане наступним прем'єр-міністром країни. Про це повідомляє УНН із посиланням на західні ЗМІ.
Деталі
Відповідно до остаточного підрахунку голосів понад 150 тисяч членів партії, 59-річний Карні набрав 85,9% і таким чином зі значним відривом випередив свою суперницю, колишню міністерку фінансів Христю Фріланд.
Ліберальна партія є єдиною та сильною
Карні змінить на посаді прем'єр-міністра Канади Джастіна Трюдо, який оголосив про свою відставку в січні після більш ніж дев'яти років перебування на посаді. Переможець подякував попереднику, підкресливши, що той провів країну через одні з найскладніших викликів, з якими Канада коли-небудь стикалася.
Аналітики вказують, що Карні стане першим главою канадського уряду без значного політичного досвіду. При цьому він стверджує, що його управлінський досвід у фінансових інституціях робить його оптимальною кандидатурою для майбутніх перемовин із президентом США Дональдом Трампом.
Нагадаємо
Президент США Дональд Трамп погрожує ще більше збільшити мита на товари з Мексики та Канади. Він також порадив не зважати на нещодавні стрибки на фондовому ринку, які стали наслідком його рішень щодо мит.
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