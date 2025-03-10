Новим прем'єр-міністром Канади стане Марк Карні: що про нього відомо

Колишній голова Центрального банку Канади та керівник Банку Англії Марк Карні обраний новим лідером правлячої Ліберальної партії та стане наступним прем'єр-міністром країни. Про це повідомляє УНН із посиланням на західні ЗМІ.

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Відповідно до остаточного підрахунку голосів понад 150 тисяч членів партії, 59-річний Карні набрав 85,9% і таким чином зі значним відривом випередив свою суперницю, колишню міністерку фінансів Христю Фріланд.

Ліберальна партія є єдиною та сильною сказав переможець у своїй промові, приймаючи керівництво партією.

Карні змінить на посаді прем'єр-міністра Канади Джастіна Трюдо, який оголосив про свою відставку в січні після більш ніж дев'яти років перебування на посаді. Переможець подякував попереднику, підкресливши, що той провів країну через одні з найскладніших викликів, з якими Канада коли-небудь стикалася.

Аналітики вказують, що Карні стане першим главою канадського уряду без значного політичного досвіду. При цьому він стверджує, що його управлінський досвід у фінансових інституціях робить його оптимальною кандидатурою для майбутніх перемовин із президентом США Дональдом Трампом.

Нагадаємо

Президент США Дональд Трамп погрожує ще більше збільшити мита на товари з Мексики та Канади. Він також порадив не зважати на нещодавні стрибки на фондовому ринку, які стали наслідком його рішень щодо мит.

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