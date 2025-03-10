Новым премьер-министром Канады станет Марк Карни: что о нем известно
Киев • УНН
Марк Карни избран новым лидером Либеральной партии Канады, набрав 85,9% голосов. Он сменит Джастина Трюдо на посту премьер-министра и станет первым главой правительства без значительного политического опыта.
Бывший глава Центрального банка Канады и руководитель Банка Англии Марк Карни избран новым лидером правящей Либеральной партии и станет следующим премьер-министром страны. Об этом сообщает УНН со ссылкой на западные СМИ.
Детали
Согласно окончательному подсчету голосов более 150 тысяч членов партии, 59-летний Карни набрал 85,9% и таким образом с значительным отрывом опередил свою соперницу, бывшую министра финансов Христю Фриланд.
Либеральная партия является единой и сильной
Карни сменит на посту премьер-министра Канады Джастина Трюдо, который объявил о своей отставке в январе после более чем девяти лет на посту. Победитель поблагодарил предшественника, подчеркнув, что тот провел страну через одни из самых сложных вызовов, с которыми Канада когда-либо сталкивалась.
Аналитики указывают, что Карни станет первым главой канадского правительства без значительного политического опыта. При этом он утверждает, что его управленческий опыт в финансовых институтах делает его оптимальной кандидатурой для будущих переговоров с президентом США Дональдом Трампом.
Напомним
Президент США Дональд Трамп угрожает еще больше увеличить пошлины на товары из Мексики и Канады. Он также посоветовал не обращать внимания на недавние скачки на фондовом рынке, которые стали следствием его решений по пошлинам.
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