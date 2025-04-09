Христиа Фриланд

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На стороне рф против Украины воюет не менее 155 граждан Китая – Зеленский
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На стороне рф против Украины воюет не менее 155 граждан Китая – Зеленский

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Канада заявила, что тарифы США на сталь и алюминий «абсолютно неоправданы»

Канада считает новые американские тарифы на сталь и алюминий неоправданными и готовит ответные меры. Министр Шампань заявил о «четком и взвешенном» ответе, а Христя Фриланд призвала ответить «доллар за доллар».

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Экс-глава Банка Англии хочет заменить Трюдо на посту премьера Канады

Марк Карни выдвинул свою кандидатуру на пост лидера Либеральной партии Канады после отставки Джастина Трюдо. В случае победы 59-летний экономист займет пост премьер-министра до предстоящих выборов.

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Бывший министр финансов Христя Фриланд готовится объявить об участии в борьбе за пост лидера Либеральной партии Канады. После отставки Трюдо новый лидер партии автоматически станет премьер-министром страны.

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Трюдо под давлением: комитет парламента Канады готовит заседание для вотума недоверия

Парламентский комитет Канады проведет внеочередное заседание 7 января для рассмотрения вотума недоверия правительству Трюдо.

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Фриланд ушла в отставку из-за конфликта по 25% пошлине: сейчас правительство Трюдо «в опасности» - BBC

Министр финансов Канады подала в отставку из-за разногласий с Трюдо относительно реакции на угрозу 25% пошлины от Трампа. Отставка спровоцировала правительственный кризис и призывы к отставке самого премьер-министра Канады.

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Фриланд ушла в отставку с должности министра финансов Канады

Христя Фриланд покидает пост министра финансов Канады из-за разногласий с премьером относительно возможной «тарифной войны» с США. Трюдо предложил ей другую должность, но она решила уйти из правительства.

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Канада готовится к наплыву мигрантов после победы Трампа на выборах в США

Канадские чиновники объявили о подготовке к возможному увеличению потока иммигрантов из США. После объявления победы Трампа поисковые запросы о переезде в Канаду выросли в десять раз.

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Президент Зеленский встретился с премьер-министром Канады Джастином Трюдо, президентом Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляйен, премьер-министрами Италии и Бельгии во вторую годовщину вторжения России в Украину.

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Премьер-министр Канады Джастин Трюдо прибыл в Киев с двумя министрами кабинета, чтобы подтвердить непоколебимую поддержку Канадой Украины против российского вторжения.

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В Канаде продлили запрет для иностранцев на покупку жилья в стране до 2027 года

Правительство Канады продлило запрет на покупку иностранцами жилья в стране еще на два года до 2027 года, чтобы ограничить рост цен на недвижимость.

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