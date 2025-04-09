Христиа Фриланд

14 марта Марк Карни официально принял присягу как новый премьер-министр Канады, заменив Джастина Трюдо. Вместе с ним присягнули 23 члена правительства, многие министры сохранили свои должности.
Марк Карни избран новым лидером Либеральной партии Канады, набрав 85,9% голосов. Он сменит Джастина Трюдо на посту премьер-министра и станет первым главой правительства без значительного политического опыта.
140 000 членов Либеральной партии Канады голосуют за нового лидера партии, который заменит Джастина Трюдо на посту премьер-министра. Среди кандидатов - Марк Карни, Христя Фриланд, Карина Гулд и Фрэнк Бейлис.
Канада считает новые американские тарифы на сталь и алюминий неоправданными и готовит ответные меры. Министр Шампань заявил о «четком и взвешенном» ответе, а Христя Фриланд призвала ответить «доллар за доллар».
Марк Карни выдвинул свою кандидатуру на пост лидера Либеральной партии Канады после отставки Джастина Трюдо. В случае победы 59-летний экономист займет пост премьер-министра до предстоящих выборов.
Бывший министр финансов Христя Фриланд готовится объявить об участии в борьбе за пост лидера Либеральной партии Канады. После отставки Трюдо новый лидер партии автоматически станет премьер-министром страны.
Парламентский комитет Канады проведет внеочередное заседание 7 января для рассмотрения вотума недоверия правительству Трюдо.
Министр финансов Канады подала в отставку из-за разногласий с Трюдо относительно реакции на угрозу 25% пошлины от Трампа. Отставка спровоцировала правительственный кризис и призывы к отставке самого премьер-министра Канады.
Христя Фриланд покидает пост министра финансов Канады из-за разногласий с премьером относительно возможной «тарифной войны» с США. Трюдо предложил ей другую должность, но она решила уйти из правительства.
Канадские чиновники объявили о подготовке к возможному увеличению потока иммигрантов из США. После объявления победы Трампа поисковые запросы о переезде в Канаду выросли в десять раз.
Канада планирует предоставить Украине $1,6 млрд в течение 5 лет на летальную и нелетальную военную помощь, согласно федеральному бюджету на 2024 год.
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Лидеры "Большой семерки" разошлись во мнениях относительно законности вывода замороженных российских активов в пользу Украины, причем Франция оспорила позицию США, что это разрешено международным правом.
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Премьер-министр Канады Джастин Трюдо прибыл в Киев с двумя министрами кабинета, чтобы подтвердить непоколебимую поддержку Канадой Украины против российского вторжения.
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