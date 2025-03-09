Либеральная партия Канады выбирает нового лидера вместо Трюдо
Киев • УНН
140 000 членов Либеральной партии Канады голосуют за нового лидера партии, который заменит Джастина Трюдо на посту премьер-министра. Среди кандидатов - Марк Карни, Христя Фриланд, Карина Гулд и Фрэнк Бейлис.
В воскресенье, 9 марта, Либеральная партия Канады выбирает нового лидера вместо Джастина Трюдо, который в начале года объявил о своей отставке с поста главы партии. Об этом сообщает BBC, пишет УНН.
Детали
Около 140 000 членов партии проголосовали за избранного кандидата, а результаты планируют объявить до вечера воскресенья.
Новый лидер станет премьер-министром страны. Но поскольку либералы являются правительством меньшинства, чтобы удержаться на высшей должности, нужно выиграть всеобщее голосование, которое может быть назначено в ближайшие недели.
В избирательной кампании участвуют четыре кандидата: бывший глава Банка Канады и Банка Англии Марк Карни, бывшая заместительница Трюдо Христя Фриланд, член Либеральной партии Карина Гулд и бизнесмен Фрэнк Бейлис.
Карни никогда не занимал выборные должности, вместо этого он был первым в истории Британии иностранцем, который руководил Банком Англии. Он утверждает, что умеет преодолевать кризисы и готов перенести свой управленческий опыт на государственный уровень.
Фриланд фактически инициировала отставку Джастина Трюдо, покинув правительство в декабре и призвав своего уже экс-коллегу уступить премьерский портфель. Она является дочерью украинцы и всегда занимала твердую проукраинскую позицию.
Кто бы ни заменил Трюдо, ему придется бороться с угрозами президента США Дональда Трампа в адрес Канады, которые включают эскалацию торговой войны и неоднократные призывы сделать страну "51-м штатом США"
Дополнение
Трюдо возглавляет Либеральную партию 11 лет, а занимает пост премьер-министра девять лет. Политик столкнулся с растущим числом кризисов - от тарифных угроз Дональда Трампа до отставки ключевых союзников и катастрофических опросов общественного мнения. Его отставка была расценена как решение премьер-министра "соскочить" накануне всеобщих выборов, которые состоятся в конце этого года и на которых, как ожидается, он проиграет.
Трюдо избирался трижды, в последний раз в 2021 году, когда он остался у власти, но потерял большинство голосов. С тех пор Консервативная партия, возглавляемая Пьером Пуйалевром, опережает Либеральную партию более чем на 20% по средним национальным опросам.
Напомним
6 января этого года премьер-министр Канады Джастин Трюдо заявил об отставке с поста лидера Либеральной партии. Он оставался на посту премьера до избрания нового лидера партии.