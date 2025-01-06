Джастін Трюдо оголосив про відставку

Прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо у понеділок, 6 січня, заявив про свою відставку з посади лідера Ліберальної партії Канади. Про це повідомляє CNN, передає УНН.

Трюдо залишиться прем'єр-міністром на тимчасовій основі доти, доки не буде обрано нового лідера.

"Я буду йти у відставку з посади лідера партії і прем'єр-міністра після того, як партія обере нового лідера", - сказав Трюдо журналістам на прес-конференції в Оттаві в понеділок.

Доповнення

Трюдо очолює Ліберальну партію 11 років, а обіймає посаду прем'єр-міністра дев'ять років. Політик зіткнувся з зростаючою кількістю криз - від тарифних загроз Дональда Трампа до відставки ключових союзників і катастрофічних опитувань громадської думки. Його відставка буде розцінена як рішення прем'єр-міністра "зістрибнути" напередодні загальних виборів, які відбудуться наприкінці цього року і на яких, як очікується, він програє.

Вибори мають відбутися не пізніше 20 жовтня, але можуть бути перенесені на пізніший термін.

Національні виконавчі збори Ліберальної партії, які контролюють питання лідерства, мають зібратися цього тижня, найімовірніше, після зборів.

Трюдо обирався тричі, востаннє у 2021 році, коли він залишився при владі, але втратив більшість голосів. Відтоді Консервативна партія, очолювана П'єром Пуальєвром, випереджає Ліберальну партію більш ніж на 20 % за середніми національними опитуваннями.