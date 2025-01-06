Джастин Трюдо объявил об отставке

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо в понедельник, 6 января, заявил об своей отставке с должности лидера Либеральной партии Канады. Об этом сообщает CNN, передает УНН.

Трюдо останется премьер-министром на временной основе до тех пор, пока не будет избран новый лидер.

"Я буду уходить в отставку с должности лидера партии и премьер-министра после того, как партия выберет нового лидера", - сказал Трюдо журналистам на пресс-конференции в Оттаве в понедельник.

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Трюдо возглавляет Либеральную партию 11 лет, а занимает должность премьер-министра девять лет. Политик столкнулся с растущим количеством кризисов - от тарифных угроз Дональда Трампа до отставки ключевых союзников и катастрофических опросов общественного мнения. Его отставка будет расценена как решение премьер-министра "спрыгнуть" накануне всеобщих выборов, которые состоятся в конце этого года и на которых, как ожидается, он проиграет.

Выборы должны состояться не позднее 20 октября, но могут быть перенесены на более поздний срок.

Национальные исполнительные собрания Либеральной партии, которые контролируют вопросы лидерства, должны собраться на этой неделе, скорее всего, после собраний.

Трюдо избирался трижды, в последний раз в 2021 году, когда он остался у власти, но потерял большинство голосов. С тех пор Консервативная партия, возглавляемая Пьером Пуальевром, опережает Либеральную партию более чем на 20 % по средним национальным опросам.