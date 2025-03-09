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Ліберальна партія Канади обирає нового лідера замість Трюдо

Київ • УНН

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140 000 членів Ліберальної партії Канади голосують за нового лідера партії, який замінить Джастіна Трюдо на посаді прем'єр-міністра. Серед кандидатів - Марк Карні, Христя Фріланд, Каріна Гулд та Френк Бейліс.

Ліберальна партія Канади обирає нового лідера замість Трюдо

У неділю, 9 березня, Ліберальна партія Канади обирає нового лідера замість Джастіна Трюдо, який на початку року оголосив про відставку з посади голови партії. Про це повідомляє ВВС, пише УНН.

Деталі

Близько 140 000 членів партії проголосували за обраного кандидата, а результати планують оголосити до вечора неділі.

Новий лідер стане прем'єр-міністром країни. Але оскільки ліберали є урядом меншості, щоб утриматися на вищій посаді, потрібно виграти загальні вибори, які можуть бути призначені найближчими тижнями.

У виборчій кампанії беруть участь чотири кандидати: колишній голова Банку Канади та Банку Англії Марк Карні, колишня заступниця Трюдо Христя Фріланд, членкиня Ліберальної партії Каріна Гулд та бізнесмен Френк Бейліс.

Карні ніколи не обіймав виборні посади, натомість був першим в історії Британії іноземцем, який керував Банком Англії. Він стверджує, що вміє долати кризи, і готовий перенести свій менеджерський досвід на державний рівень.

Фріланд фактично ініціювала відставку Джастіна Трюдо, залишивши уряд у грудні та закликавши свого вже ексколегу поступитися прем'єрським портфелем. Вона є донькою українки і завжди займала тверду проукраїнську позицію.

Хто б не замінив Трюдо, йому доведеться боротися з погрозами президента США Дональда Трампа на адресу Канади, які включають ескалацію торговельної війни та неодноразові заклики зробити країну "51-м штатом США

- наголосили у виданні.

Доповнення

Трюдо очолює Ліберальну партію 11 років, а обіймає посаду прем'єр-міністра дев'ять років. Політик зіткнувся з зростаючою кількістю криз - від тарифних загроз Дональда Трампа до відставки ключових союзників і катастрофічних опитувань громадської думки. Його відставка була розцінена як рішення прем'єр-міністра "зістрибнути" напередодні загальних виборів, які відбудуться наприкінці цього року і на яких, як очікується, він програє.

Трюдо обирався тричі, востаннє у 2021 році, коли він залишився при владі, але втратив більшість голосів. Відтоді Консервативна партія, очолювана  П'єром Пуальєвром, випереджає Ліберальну партію більш ніж на 20 % за середніми національними опитуваннями.

Нагадаємо

6 січня цього року прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо заявив про відставку з посади лідера Ліберальної партії. Він залишався на посаді прем'єра до обрання нового лідера партії.

Ольга Розгон

Ольга Розгон

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