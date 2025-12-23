Минобороны разворачивает масштабную инвестиционную программу обновления госпиталей на 8 миллиардов гривен - Шмыгаль
Киев • УНН
Министерство обороны определило комплексное обновление системы реабилитации военнослужащих приоритетным направлением работы, на что требуется около 8 млрд грн. В следующем году госбюджет направит более 700 млн грн на развитие сети военных госпиталей, а проект НАТО "РЕНОВАТОР" уже аккумулировал 80 млн евро.
Министерство обороны Украины определило комплексное обновление системы реабилитации военнослужащих приоритетным направлением работы. По словам главы ведомства Дениса Шмыгаля, общая потребность в финансировании модернизации реабилитационных центров и госпиталей составляет около 8 млрд грн. Программа предусматривает как бюджетные инвестиции, так и привлечение средств международных доноров, пишет УНН со ссылкой на сообщение Минобороны в Телеграм-канале.
Подробности
В следующем году государственный бюджет направит более 700 млн грн на развитие сети военных госпиталей. Эти средства пойдут на завершение текущих объектов, подготовку проектной документации для новых мощностей и непосредственный запуск строительства современных реабилитационных хабов. Параллельно с этим Минобороны разрабатывает дорожную карту инфраструктурного обновления всей госпитальной сети.
В Минобороны заявили, что более трети военнослужащих ВСУ прошли отбор биоматериала19.12.25, 19:10 • 4979 просмотров
Ключевым инструментом привлечения иностранных инвестиций стал проект НАТО "РЕНОВАТОР". Программа сосредоточена на пяти стратегических медицинских учреждениях, где уже идет обновление инфраструктуры и закупка высокотехнологичного оборудования.
Уже более года в рамках пакета комплексной помощи НАТО реализуется проект "РЕНОВАТОР", сфокусированный на пяти ключевых учреждениях. Благодаря ему происходит инфраструктурное обновление, закупка современного оборудования и обучение медицинского персонала. В проекте аккумулировано уже 80 млн евро (при потребности в 200 млн евро)
Расширение партнерства с Канадой
Украина также ведет переговоры по расширению инвестиционного портфеля с Канадой. Во время встречи со специальным представителем Канады по вопросам восстановления Христей Фриланд украинская сторона предложила канадским партнерам присоединиться к проектам восстановления ветеранов.
Ожидается, что канадский опыт и финансирование ускорят внедрение современных протоколов реабилитации в украинскую военную медицину.
Кабмин принял пакет решений для укрепления оборонной индустрии Украины: Шмыгаль озвучил детали23.12.25, 15:01 • 2218 просмотров