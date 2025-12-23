Минобороны разворачивает масштабную инвестиционную программу обновления госпиталей на 8 миллиардов гривен - Шмыгаль

$42.150.10
49.490.02
ukenru
15:52 • 8108 просмотра
Украинские военные отошли из Северска - Генштаб
15:42 • 12868 просмотра
ЦИК возобновила работу Госреестра избирателей впервые с начала полномасштабного вторжения - Арахамия
Эксклюзив
15:15 • 18295 просмотра
Бывший заместитель главы Госавиаслужбы Зелинский заблокировал использование транспортных самолетов армией
23 декабря, 12:03 • 27519 просмотра
Сколько стоит комфортный зимний отдых в Буковеле и поблизости: обзор цен на жильеPhoto
23 декабря, 11:41 • 22339 просмотра
Гарантии безопасности, восстановление и рамки для окончания войны: Зеленский получил отчет Умерова и Гнатова после Майами о подготовленных драфтах
23 декабря, 11:27 • 27739 просмотра
Рождество в Украине 2025: как праздновать, что нельзя делать, будет ли выходной
Эксклюзив
23 декабря, 10:40 • 16505 просмотра
"Правда глаза колет"? Родственники умерших пациентов заявили, что клиника заблокировала сайт StopOdrexPhoto
23 декабря, 08:27 • 17357 просмотра
Атака рф почти полностью оставила без света три области, перебои еще в семи, аварийные отключения в большинстве регионов - энергетики
Эксклюзив
23 декабря, 06:30 • 22850 просмотра
Зеленский в этом году совершил более 50 заграничных визитов
22 декабря, 19:00 • 38398 просмотра
Должно быть справедливо и корректно: Зеленский анонсировал изменения в календарь праздничных и особых дней
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
−2°
4.1м/с
75%
757мм
Графики отключений электроэнергии
Популярные новости
Сериал "Очень странные дела" побил собственный рекорд просмотров финальным сезономVideo23 декабря, 09:59 • 20599 просмотра
Экономика рф позволяет кремлю продолжать войну против Украины и обогащаться на этом - ЦПД23 декабря, 12:12 • 18544 просмотра
Агент НАБУ оказался гражданином рф, который сидел за мошенничество – экс-глава судебной администрации раскрыл детали громкого уголовного дела14:45 • 10539 просмотра
Пугающая закономерность: что объединяет истории пациентов Odrex и зачем клиника пытается "закрыть им рты"Photo14:58 • 15196 просмотра
Убили иностранца на кладбище под Киевом, выпустив 11 пуль: троих человек отправили под стражу15:22 • 4488 просмотра
публикации
Бывший заместитель главы Госавиаслужбы Зелинский заблокировал использование транспортных самолетов армией
Эксклюзив
15:15 • 18290 просмотра
Пугающая закономерность: что объединяет истории пациентов Odrex и зачем клиника пытается "закрыть им рты"Photo14:58 • 15217 просмотра
Сколько стоит комфортный зимний отдых в Буковеле и поблизости: обзор цен на жильеPhoto23 декабря, 12:03 • 27512 просмотра
Рождество в Украине 2025: как праздновать, что нельзя делать, будет ли выходной23 декабря, 11:27 • 27734 просмотра
Креатура вице-премьера Кулебы в кресле главы Госавиаслужбы - продолжение пророссийского курса вместо перезагрузки отрасли?
Эксклюзив
22 декабря, 14:35 • 89295 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Дональд Трамп
Урсула фон дер Ляйен
Джеффри Эпштейн
Биньямин Нетаньяху
Грета Тунберг
Актуальные места
Украина
Германия
Соединённые Штаты
Израиль
Одесская область
Реклама
УНН Lite
Сериал "Очень странные дела" побил собственный рекорд просмотров финальным сезономVideo23 декабря, 09:59 • 20630 просмотра
Новая теория предполагает одного подозреваемого в двух ужасных делах США об убийствах "Зодиака" и "Черной Георгины"Video23 декабря, 08:10 • 20737 просмотра
Конфуз на AmericaFest: Ники Минаж случайно назвала Джей Ди Вэнса "убийцей" в присутствии вдовы Чарли Кирка22 декабря, 17:50 • 24868 просмотра
У долгожданной "Одиссеи" Нолана появился трейлерVideo22 декабря, 14:33 • 26999 просмотра
Гигантский пряничный домик из фильма "Один дома" появился в США и побил мировой рекордPhoto22 декабря, 07:59 • 49543 просмотра
Актуальное
Техника
Социальная сеть
Forbes
9К720 Искандер
Фильм

Минобороны разворачивает масштабную инвестиционную программу обновления госпиталей на 8 миллиардов гривен - Шмыгаль

Киев • УНН

 • 94 просмотра

Министерство обороны определило комплексное обновление системы реабилитации военнослужащих приоритетным направлением работы, на что требуется около 8 млрд грн. В следующем году госбюджет направит более 700 млн грн на развитие сети военных госпиталей, а проект НАТО "РЕНОВАТОР" уже аккумулировал 80 млн евро.

Минобороны разворачивает масштабную инвестиционную программу обновления госпиталей на 8 миллиардов гривен - Шмыгаль

Министерство обороны Украины определило комплексное обновление системы реабилитации военнослужащих приоритетным направлением работы. По словам главы ведомства Дениса Шмыгаля, общая потребность в финансировании модернизации реабилитационных центров и госпиталей составляет около 8 млрд грн. Программа предусматривает как бюджетные инвестиции, так и привлечение средств международных доноров, пишет УНН со ссылкой на сообщение Минобороны в Телеграм-канале.

Подробности

В следующем году государственный бюджет направит более 700 млн грн на развитие сети военных госпиталей. Эти средства пойдут на завершение текущих объектов, подготовку проектной документации для новых мощностей и непосредственный запуск строительства современных реабилитационных хабов. Параллельно с этим Минобороны разрабатывает дорожную карту инфраструктурного обновления всей госпитальной сети.

В Минобороны заявили, что более трети военнослужащих ВСУ прошли отбор биоматериала19.12.25, 19:10 • 4979 просмотров

Ключевым инструментом привлечения иностранных инвестиций стал проект НАТО "РЕНОВАТОР". Программа сосредоточена на пяти стратегических медицинских учреждениях, где уже идет обновление инфраструктуры и закупка высокотехнологичного оборудования.

Уже более года в рамках пакета комплексной помощи НАТО реализуется проект "РЕНОВАТОР", сфокусированный на пяти ключевых учреждениях. Благодаря ему происходит инфраструктурное обновление, закупка современного оборудования и обучение медицинского персонала. В проекте аккумулировано уже 80 млн евро (при потребности в 200 млн евро) 

– заявил Денис Шмыгаль.

Расширение партнерства с Канадой

Украина также ведет переговоры по расширению инвестиционного портфеля с Канадой. Во время встречи со специальным представителем Канады по вопросам восстановления Христей Фриланд украинская сторона предложила канадским партнерам присоединиться к проектам восстановления ветеранов.

Ожидается, что канадский опыт и финансирование ускорят внедрение современных протоколов реабилитации в украинскую военную медицину.

Кабмин принял пакет решений для укрепления оборонной индустрии Украины: Шмыгаль озвучил детали23.12.25, 15:01 • 2218 просмотров

Степан Гафтко

ПолитикаЗдоровье
Государственный бюджет
Кабинет Министров Украины
Война в Украине
Дипломатка
Христиа Фриланд
Министерство обороны Украины
НАТО
Канада
Украина
Денис Шмыгаль