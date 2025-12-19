В Минобороны заявили, что более трети военнослужащих ВСУ прошли отбор биоматериала

$42.340.00
15:48
Кабмин утвердил переговорные позиции по вступлению в ЕС по Кластерам 4 и 5
15:34
Украинская делегация сегодня проведет очередной раунд переговоров с американской и европейской стороной в Майами
14:53
Доставка танков M1A1 Abrams из Австралии в Украину: журналисты рассказали эксклюзивные подробности
Эксклюзив
14:21
Сертификат на авто для военных: правительство за полтора года не смогло принять порядок получения
14:08
Из-за атак рф на Одесскую область движение на границе с Молдовой затруднено: пограничники озвучили альтернативные маршруты
12:39
Вопрос не в дефиците самолетов, а пилотов: Зеленский прокомментировал потребность в польских МиГ-29
12:26
Как Одесса неделю живет без света: спасатели показали фотоVideo
12:10
Украина предложила Польше сотрудничество в сфере противодействия дронам и морской безопасности
Эксклюзив
19 декабря, 11:39
Уголовные дела без состава преступления: почему правоохранители годами держат в подвешенном состоянии авиабизнес
19 декабря, 11:08
СБУ впервые поразила танкер российского «теневого флота» в нейтральных водах Средиземного моряVideo
Графики отключений электроэнергии
Популярные новости
В Киеве демонтируют памятник Булгакову, Ахматовой и декоммунизируют еще 13 объектов19 декабря, 07:49 • 6514 просмотра
В воинских частях начали тестировать систему "Имущество": что предусматривается19 декабря, 09:27 • 14113 просмотра
В Одесской области после атаки рф движение по трассе Одесса-Рени остановлено, ряд пунктов пропуска на границе закрыты: что нужно знать19 декабря, 10:04 • 22572 просмотра
За миллионные растраты "на Буковель, крестины, алкоголь" получили подозрения трое глав профсоюзов: Генпрокурор Кравченко выложил записи разговоров фигурантовVideo19 декабря, 10:41 • 24613 просмотра
Спонсор экс-мэра Одессы Гурвица и друг регионала Кивалова: кто стоит за одесской клиникой Odrex, которую связывают с гибелью пациентов. Часть 4Photo19 декабря, 11:05 • 25922 просмотра
Сертификат на авто для военных: правительство за полтора года не смогло принять порядок получения
14:21
Уголовные дела без состава преступления: почему правоохранители годами держат в подвешенном состоянии авиабизнес
19 декабря, 11:39
Спонсор экс-мэра Одессы Гурвица и друг регионала Кивалова: кто стоит за одесской клиникой Odrex, которую связывают с гибелью пациентов. Часть 4Photo19 декабря, 11:05 • 26382 просмотра
Идеальный шторм для золота и "хайп" на серебре в 2025-м: стоит ли украинцам инвестировать в металлы в 2026-м
19 декабря, 09:00
Общие астрологические тенденции 2026 года: время больших перемен и новых возможностей
18 декабря, 15:30
УНН Lite
Пять культовых фильмов о Рождестве: что посмотреть в преддверии новогодних праздниковVideo17:00 • 1018 просмотра
Как подготовиться к Новому году 2026: план и советы18 декабря, 11:44 • 58852 просмотра
20 дней, чтобы стать первой леди США: появился трейлер документального фильма о Мелании ТрампVideo17 декабря, 19:12 • 40820 просмотра
"Больше вопросов, чем ответов": вышел таинственный трейлер нового фильма Стивена СпилбергаVideo17 декабря, 16:22 • 39076 просмотра
Трамп заявил, что стоимость нового бального зала Белого дома может достичь $400 млн17 декабря, 12:18 • 45301 просмотра
В Минобороны заявили, что более трети военнослужащих ВСУ прошли отбор биоматериала

Киев • УНН

 682 просмотра

Более трети военнослужащих ВСУ прошли отбор биологического материала, 95% образцов доставлены в Центр учета геномной информации. Это критически важно для быстрой идентификации защитников в случаях их исчезновения без вести.

В Минобороны заявили, что более трети военнослужащих ВСУ прошли отбор биоматериала

По состоянию на сегодня более трети военнослужащих ВСУ прошли отбор биологического материала, а 95% образцов доставлены для хранения в Центр учета геномной информации, передает УНН со ссылкой на Минобороны.

В ведомстве заявили, что "это критически важно для оперативного реагирования в чрезвычайных ситуациях и быстрой идентификации защитников в случаях их исчезновения без вести".

В условиях военного положения отбор биологического материала является обязательным и осуществляется в соответствии с Законом Украины "О государственной регистрации геномной информации человека" и Порядком, утвержденным приказом Министерства обороны Украины № 438 от 28.07.2023 

- говорится в сообщении.

Для процедуры используются современные, безопасные и неинвазивные методики, в частности отбор буккального эпителия с помощью аппликаторов. Процедура безболезненна, проста и соответствует всем национальным и международным стандартам.

Минобороны обеспечило эффективную организацию всех этапов реализации закона:

  • налажен системный и масштабный процесс отбора образцов;
    • стандартизированы механизмы передачи и транспортировки материалов в уполномоченное подразделение;
      • обеспечено взаимодействие с Министерством внутренних дел в рамках уголовных производств, связанных с исчезновениями без вести.

        В ведомстве добавили, что также обеспечили приоритетный отбор в территориальных центрах комплектования и социальной поддержки, учебных центрах, а также в подразделениях, выполняющих боевые задачи на передовой. Параллельно продолжается работа по закупке и привлечению дополнительных комплектов от международных партнеров для расширения масштабов программы.

        Минобороны и в дальнейшем будет последовательно наращивать темпы отбора и совершенствовать систему геномной идентификации, повышая уровень защищенности каждого украинского военнослужащего.

        Сбор ДНК украинцев в Германии, чьи родственники пропали без вести: детали записи и график отбора 05.06.25, 14:29 • 3169 просмотров

