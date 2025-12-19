В Минобороны заявили, что более трети военнослужащих ВСУ прошли отбор биоматериала
Киев • УНН
Более трети военнослужащих ВСУ прошли отбор биологического материала, 95% образцов доставлены в Центр учета геномной информации. Это критически важно для быстрой идентификации защитников в случаях их исчезновения без вести.
По состоянию на сегодня более трети военнослужащих ВСУ прошли отбор биологического материала, а 95% образцов доставлены для хранения в Центр учета геномной информации, передает УНН со ссылкой на Минобороны.
В ведомстве заявили, что "это критически важно для оперативного реагирования в чрезвычайных ситуациях и быстрой идентификации защитников в случаях их исчезновения без вести".
В условиях военного положения отбор биологического материала является обязательным и осуществляется в соответствии с Законом Украины "О государственной регистрации геномной информации человека" и Порядком, утвержденным приказом Министерства обороны Украины № 438 от 28.07.2023
Для процедуры используются современные, безопасные и неинвазивные методики, в частности отбор буккального эпителия с помощью аппликаторов. Процедура безболезненна, проста и соответствует всем национальным и международным стандартам.
Минобороны обеспечило эффективную организацию всех этапов реализации закона:
- налажен системный и масштабный процесс отбора образцов;
- стандартизированы механизмы передачи и транспортировки материалов в уполномоченное подразделение;
- обеспечено взаимодействие с Министерством внутренних дел в рамках уголовных производств, связанных с исчезновениями без вести.
В ведомстве добавили, что также обеспечили приоритетный отбор в территориальных центрах комплектования и социальной поддержки, учебных центрах, а также в подразделениях, выполняющих боевые задачи на передовой. Параллельно продолжается работа по закупке и привлечению дополнительных комплектов от международных партнеров для расширения масштабов программы.
Минобороны и в дальнейшем будет последовательно наращивать темпы отбора и совершенствовать систему геномной идентификации, повышая уровень защищенности каждого украинского военнослужащего.
