У Міноборони заявили, що понад третина військовослужбовців ЗСУ пройшли відбір біоматеріалу
Київ • УНН
Понад третина військовослужбовців ЗСУ пройшли відбір біологічного матеріалу, 95% зразків доставлено до Центру обліку геномної інформації. Це критично важливо для швидкої ідентифікації захисників у випадках їх зникнення безвісти.
Станом на сьогодні понад третина військовослужбовців ЗСУ пройшли відбір біологічного матеріалу, а 95% зразків доставлено для зберігання до Центру обліку геномної інформації, передає УНН із посиланням на Міноборони.
У відомстві заявили, що "це критично важливо для оперативного реагування у надзвичайних ситуаціях та швидкої ідентифікації захисників у випадках їх зникнення безвісти".
В умовах воєнного стану відбір біологічного матеріалу є обов’язковим та здійснюється відповідно до Закону України "Про державну реєстрацію геномної інформації людини" та Порядку, затвердженого наказом Міністерства оборони України № 438 від 28.07.2023
Для процедури використовуються сучасні, безпечні та неінвазійні методики, зокрема відбір букального епітелію за допомогою аплікаторів. Процедура є безболісною, простою та відповідає всім національним і міжнародним стандартам.
Міноборони забезпечило ефективну організацію всіх етапів реалізації закону:
- налагоджено системний і масштабний процес відбору зразків;
- стандартизовано механізми передачі й транспортування матеріалів до уповноваженого підрозділу;
- забезпечено взаємодію з Міністерством внутрішніх справ у рамках кримінальних проваджень, пов’язаних зі зникненнями безвісти.
У відомстві додали, що також забезпечили пріоритетний відбір у територіальних центрах комплектування та соціальної підтримки, навчальних центрах, а також у підрозділах, що виконують бойові завдання на передовій. Паралельно триває робота із закупівлі та залучення додаткових комплектів від міжнародних партнерів для розширення масштабів програми.
Міноборони й надалі послідовно нарощуватиме темпи відбору та вдосконалюватиме систему геномної ідентифікації, підвищуючи рівень захищеності кожного українського військовослужбовця.
