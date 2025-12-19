У Міноборони заявили, що понад третина військовослужбовців ЗСУ пройшли відбір біоматеріалу

$42.340.00
15:48 • 3628 перегляди
Кабмін ухвалив переговорні позиції щодо вступу в ЄС за Кластерами 4 і 5
15:34 • 8102 перегляди
Українська делегація сьогодні проведе черговий раунд переговорів з американською та європейською стороною в Маямі
14:53 • 9412 перегляди
Доставка танків M1A1 Abrams з Австралії в Україну: журналісти розповіли ексклюзивні подробиці
Ексклюзив
14:21 • 17187 перегляди
Сертифікат на авто для військових: уряд за півтора року не зміг ухвалити порядок отримання
14:08 • 15982 перегляди
Через атаки рф на Одещину рух на кордоні з Молдовою ускладнений: прикордонники озвучили альтернативні маршрути
12:39 • 13927 перегляди
Питання не в дефіциті літаків, а пілотів: Зеленський прокоментував потребу в польських МіГ-29
12:26 • 15742 перегляди
Як Одеса тиждень живе без світла: рятувальники показали фотоVideo
12:10 • 12751 перегляди
Україна запропонувала Польщі співпрацю у сфері протидії дронам та морської безпеки
Ексклюзив
11:39 • 20695 перегляди
Кримінальні справи без складу злочину: чому правоохоронці роками тримають у підвішеному стані авіабізнес
19 грудня, 11:08 • 11048 перегляди
СБУ вперше уразила танкер російського "тіньового флоту" у нейтральних водах Середземного моряVideo
Популярнi новини
У Києві демонтують пам'ятник Булгакову, Ахматовій та декомунізують ще 13 об'єктів19 грудня, 07:49 • 4678 перегляди
У військових частинах розпочали тестувати систему "Майно": що передбачається19 грудня, 09:27 • 12990 перегляди
На Одещині після атаки рф рух трасою Одеса-Рені зупинено, низку пунктів пропуску на кордоні закрито: що треба знати19 грудня, 10:04 • 21433 перегляди
За мільйонні розтрати "на Буковель, хрестини, алкоголь" отримали підозри троє голів профспілок: Генпрокурор Кравченко виклав записи розмов фігурантівVideo19 грудня, 10:41 • 22046 перегляди
Спонсор ексмера Одеси Гурвіца та друг регіонала Ківалова: хто стоїть за одеською клінікою Odrex, яку пов’язують із загибеллю пацієнтів. Частина 4Photo19 грудня, 11:05 • 23963 перегляди
Публікації
Сертифікат на авто для військових: уряд за півтора року не зміг ухвалити порядок отримання
Ексклюзив
14:21 • 17187 перегляди
Кримінальні справи без складу злочину: чому правоохоронці роками тримають у підвішеному стані авіабізнес
Ексклюзив
11:39 • 20695 перегляди
Спонсор ексмера Одеси Гурвіца та друг регіонала Ківалова: хто стоїть за одеською клінікою Odrex, яку пов’язують із загибеллю пацієнтів. Частина 4Photo19 грудня, 11:05 • 24069 перегляди
Ідеальний шторм для золота й "хайп" на сріблі у 2025-му: чи варто українцям інвестувати в метали у 2026-му
Ексклюзив
19 грудня, 09:00 • 27081 перегляди
Загальні астрологічні тенденції 2026 року: час великих змін і нових можливостей
Ексклюзив
18 грудня, 15:30 • 53310 перегляди
П’ять культових фільмів про Різдво: що подивитись напередодні новорічних святVideo17:00 • 96 перегляди
Як підготуватися до Нового року 2026: план та поради18 грудня, 11:44 • 58328 перегляди
20 днів, щоб стати першою леді США: з'явився трейлер документального фільму про Меланію ТрампVideo17 грудня, 19:12 • 40311 перегляди
"Більше запитань, ніж відповідей": вийшов таємничий трейлер нового фільму Стівена СпілбергаVideo17 грудня, 16:22 • 38606 перегляди
Трамп заявив, що вартість нової бальної зали Білого дому може сягнути $400 млн17 грудня, 12:18 • 44854 перегляди
У Міноборони заявили, що понад третина військовослужбовців ЗСУ пройшли відбір біоматеріалу

Київ • УНН

 • 24 перегляди

Понад третина військовослужбовців ЗСУ пройшли відбір біологічного матеріалу, 95% зразків доставлено до Центру обліку геномної інформації. Це критично важливо для швидкої ідентифікації захисників у випадках їх зникнення безвісти.

У Міноборони заявили, що понад третина військовослужбовців ЗСУ пройшли відбір біоматеріалу

Станом на сьогодні понад третина військовослужбовців ЗСУ пройшли відбір біологічного матеріалу, а 95% зразків доставлено для зберігання до Центру обліку геномної інформації, передає УНН із посиланням на Міноборони.

У відомстві заявили, що "це критично важливо для оперативного реагування у надзвичайних ситуаціях та швидкої ідентифікації захисників у випадках їх зникнення безвісти".

В умовах воєнного стану відбір біологічного матеріалу є обов’язковим та здійснюється відповідно до Закону України "Про державну реєстрацію геномної інформації людини" та Порядку, затвердженого наказом Міністерства оборони України № 438 від 28.07.2023 

- йдеться у повідомленні.

Для процедури використовуються сучасні, безпечні та неінвазійні методики, зокрема відбір букального епітелію за допомогою аплікаторів. Процедура є безболісною, простою та відповідає всім національним і міжнародним стандартам.

Міноборони забезпечило ефективну організацію всіх етапів реалізації закону:

  • налагоджено системний і масштабний процес відбору зразків;
    • стандартизовано механізми передачі й транспортування матеріалів до уповноваженого підрозділу;
      • забезпечено взаємодію з Міністерством внутрішніх справ у рамках кримінальних проваджень, пов’язаних зі зникненнями безвісти.

        У відомстві додали, що також забезпечили пріоритетний відбір у територіальних центрах комплектування та соціальної підтримки, навчальних центрах, а також у підрозділах, що виконують бойові завдання на передовій. Паралельно триває робота із закупівлі та залучення додаткових комплектів від міжнародних партнерів для розширення масштабів програми.

        Міноборони й надалі послідовно нарощуватиме темпи відбору та вдосконалюватиме систему геномної ідентифікації, підвищуючи рівень захищеності кожного українського військовослужбовця.

        Збір ДНК українців у Німеччині, чиї родичі зникли безвісти: деталі запису та графік відбору 05.06.25, 14:29 • 3167 переглядiв

        Антоніна Туманова

        СуспільствоВійна в Україні
        Воєнний стан
        Війна в Україні
        ТЦК та СП
        Міністерство оборони України
        Міністерство внутрішніх справ України
        Україна