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Збір ДНК українців у Німеччині, чиї родичі зникли безвісти: деталі запису та графік відбору

Київ • УНН

 • 208 перегляди

До 13 червня 2025 року триває збір заявок на відбір ДНК у містах Німеччини. Якщо рідні зникли безвісти через агресію рф, можна надати зразки.

Збір ДНК українців у Німеччині, чиї родичі зникли безвісти: деталі запису та графік відбору

До 13 червня 2025 року триває збір заявок на відібрання ДНК в українців у Німеччині, чиї родичі зникли безвісти внаслідок війни. Про це повідомляє УНН з посиланням на Telegram-канал Управління з питань осіб, зниклих безвісти за особливих обставин МВС України.

Деталі

У взаємодії з Головним слідчим управлінням Національної поліції України та Уповноваженим з питань осіб, зниклих безвісти за особливих обставин, Міжнародна комісія з питань зниклих безвісти (англ. ІСМР, International Commission on Missing Persons) проведе кампанію зі збору референтних (ДНК) зразків:

  • 21.06.2025 – у м. Берлін;
    • 24.06.2025 – у м. Keльн;
      • 26.06.2025 – у м. Гановер;
        • 25.06.2025 – у м. Штутгарт;
          • 27.06.2025 – у м. Франкфурт-на-Майні.

            Як повідомляє Telegram-канал Управління з питань осіб, зниклих безвісти за особливих обставин МВС України, якщо у вашій родині є особа, що зникла безвісти у зв’язку з військовою агресією рф в Україні, ви можете надати свої референтні (ДНК) зразки МКЗБ.

            Для запису на відбір ДНК зразків треба залишити інформацію про особу, яка зникла безвісти, за посиланням https://bit.ly/43izcRk, або надавши відповідну інформацію за телефоном МКЗБ в Україні +38(068)791-00-00 (доступні також месенджери Telegram, Viber, Whatsapp)

            Нагадаємо

            В Україні триває загальнонаціональна кампанія зі створення ДНК-бази даних родичів зниклих дітей.

            Андрій Кулик

            Андрій Кулик

            СуспільствоВійнаНовини Світу
            Національна поліція України
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