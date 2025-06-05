Збір ДНК українців у Німеччині, чиї родичі зникли безвісти: деталі запису та графік відбору
Київ • УНН
До 13 червня 2025 року триває збір заявок на відбір ДНК у містах Німеччини. Якщо рідні зникли безвісти через агресію рф, можна надати зразки.
До 13 червня 2025 року триває збір заявок на відібрання ДНК в українців у Німеччині, чиї родичі зникли безвісти внаслідок війни. Про це повідомляє УНН з посиланням на Telegram-канал Управління з питань осіб, зниклих безвісти за особливих обставин МВС України.
Деталі
У взаємодії з Головним слідчим управлінням Національної поліції України та Уповноваженим з питань осіб, зниклих безвісти за особливих обставин, Міжнародна комісія з питань зниклих безвісти (англ. ІСМР, International Commission on Missing Persons) проведе кампанію зі збору референтних (ДНК) зразків:
- 21.06.2025 – у м. Берлін;
- 24.06.2025 – у м. Keльн;
- 26.06.2025 – у м. Гановер;
- 25.06.2025 – у м. Штутгарт;
- 27.06.2025 – у м. Франкфурт-на-Майні.
Як повідомляє Telegram-канал Управління з питань осіб, зниклих безвісти за особливих обставин МВС України, якщо у вашій родині є особа, що зникла безвісти у зв’язку з військовою агресією рф в Україні, ви можете надати свої референтні (ДНК) зразки МКЗБ.
Для запису на відбір ДНК зразків треба залишити інформацію про особу, яка зникла безвісти, за посиланням https://bit.ly/43izcRk, або надавши відповідну інформацію за телефоном МКЗБ в Україні +38(068)791-00-00 (доступні також месенджери Telegram, Viber, Whatsapp)
Нагадаємо
В Україні триває загальнонаціональна кампанія зі створення ДНК-бази даних родичів зниклих дітей.