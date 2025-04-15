$41.320.07
47.030.11
ukenru
Зеленський запропонував ВР продовжити воєнний стан і мобілізацію ще на 90 діб
07:31 • 25459 перегляди

Зеленський запропонував ВР продовжити воєнний стан і мобілізацію ще на 90 діб

Ексклюзив
14 квітня, 16:00 • 154028 перегляди

Прикриваючись МВФ Гетманцев намагається протиснути в Раду законопроєкт про діяльність ФГВФО

Ексклюзив
14 квітня, 13:44 • 134956 перегляди

Знижувати ціни на "чіпси й газовану воду" - це не про медичну доцільність. Нардеп розкритикувала Топ-100 ліків від МОЗ

14 квітня, 12:59 • 137746 перегляди

Вибив вікно автобуса і врятував людей: що відомо про 13-річного Кирила Ілляшенка, який став героєм Сум

Ексклюзив
14 квітня, 11:31 • 133750 перегляди

Фейкова інвалідність: скільки працівників державних та правоохоронних органів в полі зору слідчих – відповідь ДБР

14 квітня, 10:52 • 133948 перегляди

Міноборони Британії: втрати рф в Україні сягнули понад 130 тис осіб з початку 2025 року

Ексклюзив
14 квітня, 09:52 • 196008 перегляди

Дієтологи пояснили, як виходити з посту без шкоди для здоров'я

Ексклюзив
14 квітня, 08:15 • 77514 перегляди

В Туреччині планується технічна зустріч представників України з партнерами в рамках створення "коаліції охочих" - джерела

Ексклюзив
14 квітня, 06:46 • 164595 перегляди

Тиждень активності та нових можливостей: гороскоп для всіх знаків Зодіаку на період з 14 по 21 квітня

14 квітня, 04:30 • 116814 перегляди

11 років від початку АТО: Як усе почалося на сході

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+18°
6.6м/с
22%
Популярнi новини

Вчені виявили нову групу крові після 50 років досліджень

15 квітня, 03:29 • 45145 перегляди

Радники підштовхують Трампа до більш жорсткого підходу до москви - WSJ

15 квітня, 04:26 • 57655 перегляди

Як приготувати смачну паску: три рецепти на будь-який смак

06:00 • 62750 перегляди

Суд не указ: як АРМА під керівництвом Думи демонструє зневагу до закону

07:22 • 53338 перегляди

В Угорщині оцінили вступ України в ЄС: стали відомі сума та наслідки

08:39 • 34413 перегляди
Публікації

"Сірий" iPhone: Чому невеликі мережі продають техніку Apple дешевше

10:42 • 14410 перегляди

"Рівненська вертикаль": як Іванна Смачило очолила Фонд державного майна України та до чого тут міністр Коваль

09:24 • 24371 перегляди

Суд не указ: як АРМА під керівництвом Думи демонструє зневагу до закону

07:22 • 53715 перегляди

Як приготувати смачну паску: три рецепти на будь-який смак

06:00 • 63088 перегляди

Прикриваючись МВФ Гетманцев намагається протиснути в Раду законопроєкт про діяльність ФГВФО
Ексклюзив

14 квітня, 16:00 • 154040 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Дональд Трамп

Володимир Зеленський

Джо Байден

Марко Рубіо

Іван Федоров

Актуальні місця

Україна

Сполучені Штати

Суми

Крим

Китай

Реклама
УНН Lite

"За межами пародії". Модель Ратаковські "обурена" польотом Кеті Перрі у космос на кораблі Blue Origin

10:27 • 7314 перегляди

Маєток Джина Гекмена був заражений гризунами - нові подробиці смерті актора і його дружини

09:38 • 12988 перегляди

Ентоні Маккі: "Месники: Судний день" стане поверненням до класики MCU

07:01 • 14924 перегляди

Бет Гіббонс з Portishead вперше за 17 років виступила на Coachella: виконала хіт Glory Box

14 квітня, 09:26 • 110582 перегляди

Мікропластик у крові: у Британії з’явилася послуга з його видалення

14 квітня, 09:24 • 112153 перегляди
Актуальне

«Калібр» (сімейство ракет)

Шахед-136

БМ-27 «Ураган»

SpaceX Starship

Туполєв Ту-22М

Місця

Франкфурт

Новини по темi

Автовиробникам ЄС загрожують мільярдні збитки через тарифи Трампа – яка ситуація на ринку

Трамп запровадить 25% тарифи на імпорт авто, що вдарить по європейських виробниках. Porsche та Mercedes можуть втратити мільярди євро прибутку через нові мита США.

Економіка • 27 березня, 14:22 • 474877 перегляди

SAP скинув Novo Nordisk з трону найдорожчої компанії Європи

Німецький розробник програмного забезпечення SAP обігнав данського фармацевтичного гіганта Novo Nordisk, ставши найдорожчою компанією Європи з оцінкою у 312 млрд євро. Акції SAP зросли на 40%.

Економіка • 24 березня, 16:31 • 11836 перегляди

Масштабний страйк паралізував 13 аеропортів Німеччини: скасовані рейси вплинули на пів мільйона мандрівників

24-годинний страйк працівників державного сектору майже зупинив роботу 13 німецьких аеропортів. Через протест профспілки Verdi скасовано понад 1000 рейсів, що вплинуло на 510 тисяч пасажирів.

Новини Світу • 10 березня, 09:48 • 38576 перегляди

У римській могилі археологи знайшли найдавніший християнський артефакт на північ від Альп

У Франкфурті виявили 1800-річний срібний амулет з християнським написом. Знахідка може змінити уявлення про поширення християнства в Європі, оскільки є на 50 років старішою за попередні артефакти.

Новини Світу • 11 грудня, 14:25 • 94956 перегляди

Поліція у Німеччині заарештувала трьох ісламських озброєних екстремістів

У Німеччині заарештували трьох озброєних екстремістів, які планували теракт на різдвяному ярмарку. Затримані - двоє ліванців та турок, які мали зброю та симпатизували ІДІЛ.

Новини Світу • 11 грудня, 04:01 • 21442 перегляди

Внаслідок сильної турбулентності під час рейсу Lufthansa постраждали 11 пасажирів

Boeing 747-8 компанії Lufthansa потрапив у сильну турбулентність під час рейсу з Буенос-Айреса до Франкфурта. Інцидент стався на висоті 10 000 метрів, на борту перебували 329 пасажирів та 19 членів екіпажу.

Новини Світу • 12 листопада, 16:09 • 20964 перегляди

Наступного року в Німеччині стартує пілотний проєкт з продажу канабісу у спеціалізованих магазинах

У Ганновері та Франкфурті-на-Майні з 2025 року відкриють спеціалізовані магазини для продажу канабісу. П'ятирічний експеримент охопить 4000 учасників та проводитиметься під науковим наглядом.

Новини Світу • 30 жовтня, 14:58 • 17068 перегляди

У Німеччині невідомі обстріляли потяг

Невідомі обстріляли вікно потяга, що прямував з Гамбурга до Франкфурта-на-Майні. Поїзд зробив екстрену зупинку в Оснабрюку, поліція оточила пошкоджений вагон, після чого рух було відновлено.

Новини Світу • 9 жовтня, 10:36 • 12223 перегляди

Тест на вірус Марбург у пасажирів поїзда в Гамбурзі виявився негативним

У німецького студента-медика та його супутниці, які прибули з Руанди, тест на вірус Марбург показав негативний результат. Для 200 попутників небезпеки не було, але студент залишатиметься в ізоляції під наглядом лікарів.

Здоров'я • 3 жовтня, 10:58 • 16028 перегляди

На залізничному воклазі Гамбурга перекрили колії через підозру на небезпечний вірус

На вокзалі Гамбурга поліція перекрила колії через підозру зараження вірусом Марбурга у студента-медика з Руанди. Пасажирам довелося покинути платформи.

Новини Світу • 2 жовтня, 18:55 • 18891 перегляди

У Німеччині затримали трьох чоловіків за підозрою у шпигунстві: серед них українець

Троє чоловіків, у тому числі громадянин України, були затримані в Німеччині за підозрою в роботі на іноземну розвідувальну службу.

Кримінал та НП • 21 червня, 13:42 • 18953 перегляди

У Німеччині афганець із ножем напав на українку - BILD

19-річний афганець завдав численних ножових поранень 41-річній українській біженці у Франкфурті-на-Майні, Німеччина.

Суспільство • 11 червня, 21:13 • 25054 перегляди

У Німеччині судитимуть підозрюваних у спробі перевороту в крані

Дев'ять підозрюваних, яких звинувачують у підготовці насильницького державного перевороту в Німеччині з метою повалення уряду і введення військового стану, постануть сьогодні перед судом.

Новини Світу • 29 квітня, 05:02 • 25220 перегляди

США вивели з-під санкцій колишній європейський підрозділ одного з найбільших у рф банків

Сполучені Штати зняли санкції з колишнього європейського підрозділу банку ВТБ.

Економіка • 3 квітня, 06:01 • 27217 перегляди

В Алжирі відкрили «найбільшу мечеть Африки»

В Алжирі урочисто відкрили найбільшу мечеть в Африці під назвою Велика мечеть Алжиру, яка може вмістити понад 120 000 віруючих і має мінарет висотою 265 метрів, що робить її третьою за величиною мечеттю в світі.

Культура • 27 лютого, 04:45 • 29395 перегляди

У Німеччині наземний персонал п’яти аеропортів влаштує страйк у середу

У середу німецький наземний персонал п'яти великих аеропортів оголосить страйк, що призведе до зриву польотів.

Новини Світу • 6 лютого, 02:30 • 27665 перегляди

У Німеччині через страйк в 11 аеропортах скасують 1100 рейсів

Понад 1100 рейсів буде скасовано в 11 німецьких аеропортах 1 лютого через страйк працівників аеропортів.

Новини Світу • 1 лютого, 09:03 • 25839 перегляди