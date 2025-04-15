Трамп запровадить 25% тарифи на імпорт авто, що вдарить по європейських виробниках. Porsche та Mercedes можуть втратити мільярди євро прибутку через нові мита США.
Німецький розробник програмного забезпечення SAP обігнав данського фармацевтичного гіганта Novo Nordisk, ставши найдорожчою компанією Європи з оцінкою у 312 млрд євро. Акції SAP зросли на 40%.
24-годинний страйк працівників державного сектору майже зупинив роботу 13 німецьких аеропортів. Через протест профспілки Verdi скасовано понад 1000 рейсів, що вплинуло на 510 тисяч пасажирів.
У Франкфурті виявили 1800-річний срібний амулет з християнським написом. Знахідка може змінити уявлення про поширення християнства в Європі, оскільки є на 50 років старішою за попередні артефакти.
У Німеччині заарештували трьох озброєних екстремістів, які планували теракт на різдвяному ярмарку. Затримані - двоє ліванців та турок, які мали зброю та симпатизували ІДІЛ.
Boeing 747-8 компанії Lufthansa потрапив у сильну турбулентність під час рейсу з Буенос-Айреса до Франкфурта. Інцидент стався на висоті 10 000 метрів, на борту перебували 329 пасажирів та 19 членів екіпажу.
У Ганновері та Франкфурті-на-Майні з 2025 року відкриють спеціалізовані магазини для продажу канабісу. П'ятирічний експеримент охопить 4000 учасників та проводитиметься під науковим наглядом.
Невідомі обстріляли вікно потяга, що прямував з Гамбурга до Франкфурта-на-Майні. Поїзд зробив екстрену зупинку в Оснабрюку, поліція оточила пошкоджений вагон, після чого рух було відновлено.
У німецького студента-медика та його супутниці, які прибули з Руанди, тест на вірус Марбург показав негативний результат. Для 200 попутників небезпеки не було, але студент залишатиметься в ізоляції під наглядом лікарів.
На вокзалі Гамбурга поліція перекрила колії через підозру зараження вірусом Марбурга у студента-медика з Руанди. Пасажирам довелося покинути платформи.
Троє чоловіків, у тому числі громадянин України, були затримані в Німеччині за підозрою в роботі на іноземну розвідувальну службу.
19-річний афганець завдав численних ножових поранень 41-річній українській біженці у Франкфурті-на-Майні, Німеччина.
Дев'ять підозрюваних, яких звинувачують у підготовці насильницького державного перевороту в Німеччині з метою повалення уряду і введення військового стану, постануть сьогодні перед судом.
Сполучені Штати зняли санкції з колишнього європейського підрозділу банку ВТБ.
В Алжирі урочисто відкрили найбільшу мечеть в Африці під назвою Велика мечеть Алжиру, яка може вмістити понад 120 000 віруючих і має мінарет висотою 265 метрів, що робить її третьою за величиною мечеттю в світі.
У середу німецький наземний персонал п'яти великих аеропортів оголосить страйк, що призведе до зриву польотів.
Понад 1100 рейсів буде скасовано в 11 німецьких аеропортах 1 лютого через страйк працівників аеропортів.