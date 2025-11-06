Малюнки схожі на свастику: у Німеччині 50 автомобілів обмазали речовиною, схожою на кров
Близько 50 автомобілів, стіни та поштові скриньки в Ханау, Німеччина, були обмазані речовиною, схожою на людську кров, з малюнками, що нагадують свастику. Поліція розслідує інцидент, який віцепрезидент Бундестагу порівняв з подіями 2020 року.
В німецькому місті Ханау поблизу Франкфурта поліція виявила близько 50 автомобілів, які були обмазані речовиною, схожою на людську кров. Малюнок ззовні нагадував свастику, повідомляє УНН з посиланням на BBC.
Деталі
Крім авто, стіни і поштові скриньки також мали відповідні малюнки. Наразі німецькі правоохоронці і місцеві органи влади з’ясовують, хто міг зробити подібні провокативні малюнки.
Віцепрезидент Бундестагу ФРН Омід Нуріпур нагадав про подібний випадок, який стався в 2020 році. Тоді 9 людей загинули, бо були іммігрантами - їх застрелили, заявив політик.
