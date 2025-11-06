Рисунки, похожие на свастику: в Германии 50 автомобилей обмазали веществом, похожим на кровь
Киев • УНН
Около 50 автомобилей, стены и почтовые ящики в Ханау, Германия, были обмазаны веществом, похожим на человеческую кровь, с рисунками, напоминающими свастику. Полиция расследует инцидент, который вице-президент Бундестага сравнил с событиями 2020 года.
В немецком городе Ханау близ Франкфурта полиция обнаружила около 50 автомобилей, которые были обмазаны веществом, похожим на человеческую кровь. Рисунок снаружи напоминал свастику, сообщает УНН со ссылкой на BBC.
Детали
Кроме авто, стены и почтовые ящики также имели соответствующие рисунки. Сейчас немецкие правоохранители и местные органы власти выясняют, кто мог сделать подобные провокационные рисунки.
Вице-президент Бундестага ФРГ Омид Нурипур напомнил о подобном случае, который произошел в 2020 году. Тогда 9 человек погибли, потому что были иммигрантами - их застрелили, заявил политик.
