Рисунки, похожие на свастику: в Германии 50 автомобилей обмазали веществом, похожим на кровь

ukenru
Эксклюзив
14:11 • 972 просмотра
В Раде предложили создать "реестр дропов": в чем заключается основная идея законопроекта и когда его рассмотрит комитет
12:47 • 7630 просмотра
Атака рф обесточила восемь шахт на Днепропетровщине, более 2500 горняков оказались под землей - Минэнерго
12:10 • 12320 просмотра
Украину накроет антициклон 7 ноября: синоптик прогнозирует сухую и теплую погоду
11:26 • 13367 просмотра
Зеленский подписал новые санкции против рф и анонсировал очередные решения СНБО: чего касается
Эксклюзив
6 ноября, 08:00 • 34597 просмотра
Помощь в размере 50 тысяч гривен не повысит желание иметь детей: демограф объяснила, в чем проблема
6 ноября, 07:22 • 31256 просмотра
россия снова атаковала железную дорогу в Украине: поезда на востоке меняют маршруты и задерживаются
5 ноября, 21:56 • 35227 просмотра
путин просил урегулировать войну в Украине - Трамп о последнем разговоре с главой рф
5 ноября, 20:20 • 49216 просмотра
Гуманитарную поездку Анджелины Джоли в Херсон прервали сотрудники ТЦК: что известно об инциденте с охранником звезды
5 ноября, 17:06 • 38509 просмотра
В Украине 6 ноября введут графики отключений света во всех регионах – Укрэнерго
Эксклюзив
5 ноября, 15:51 • 32271 просмотра
Часть домов в Киеве подключается к отоплению согласно индивидуальному решению жильцов - КГГА
Графики отключений электроэнергии
Популярные новости
Меган Маркл возвращается к актерской деятельности спустя восемь лет после ухода из ГолливудаPhoto6 ноября, 07:34 • 17516 просмотра
Кинбурнская коса разрушена: экологи и военные сообщают о катастрофических последствиях09:24 • 11006 просмотра
В Киеве расследуют исчезновение начальника отделения полиции и арестованных средств09:36 • 8520 просмотра
Оффшорные схемы: как компания с российским следом AAL Group Ltd легализовалась в ОАЭ и получила доступ к украинским вертолетамPhoto09:50 • 16959 просмотра
Как правильно стирать зимние куртки: советы для пуховых, шерстяных и синтетических моделейPhoto10:56 • 14578 просмотра
УНН Lite
Меган Маркл возвращается к актерской деятельности спустя восемь лет после ухода из ГолливудаPhoto6 ноября, 07:34 • 17656 просмотра
Ким Кардашьян обвиняет ChatGPT в своих проваленных экзаменах на адвокатаVideo5 ноября, 15:25 • 22623 просмотра
Звезда «Мстителей» Себастиан Стэн говорит, что киновселенная Marvel сформировала его как актера5 ноября, 14:19 • 24590 просмотра
Роберт Паттинсон раскрыл детали изнурительных съемок "Дюны 3" в пустыне5 ноября, 08:51 • 41276 просмотра
Исполнитель роли Цукерберга всколыхнул мир селебрити: Джесси Айзенберг заявил, что готов пожертвовать почку незнакомцу4 ноября, 16:38 • 45485 просмотра
Рисунки, похожие на свастику: в Германии 50 автомобилей обмазали веществом, похожим на кровь

Киев • УНН

 • 744 просмотра

Около 50 автомобилей, стены и почтовые ящики в Ханау, Германия, были обмазаны веществом, похожим на человеческую кровь, с рисунками, напоминающими свастику. Полиция расследует инцидент, который вице-президент Бундестага сравнил с событиями 2020 года.

Рисунки, похожие на свастику: в Германии 50 автомобилей обмазали веществом, похожим на кровь
Фото: BBC

В немецком городе Ханау близ Франкфурта полиция обнаружила около 50 автомобилей, которые были обмазаны веществом, похожим на человеческую кровь. Рисунок снаружи напоминал свастику, сообщает УНН со ссылкой на BBC.

Детали

Кроме авто, стены и почтовые ящики также имели соответствующие рисунки. Сейчас немецкие правоохранители и местные органы власти выясняют, кто мог сделать подобные провокационные рисунки.

Вице-президент Бундестага ФРГ Омид Нурипур напомнил о подобном случае, который произошел в 2020 году. Тогда 9 человек погибли, потому что были иммигрантами - их застрелили, заявил политик.

Напомним

Ранее УНН сообщал, что суд в немецком городе Аахен приговорил медработника паллиативной помощи к пожизненному заключению за убийство десяти пациентов и покушение на убийство еще 27.

Евгений Устименко

Криминал и ЧПНовости Мира
Пожизненное лишение свободы
Бундестаг
Франкфурт