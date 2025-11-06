Медпрацівник у Німеччині вбив десятьох пацієнтів заради легшої роботи вночі
Суд у Німеччині засудив медпрацівника до довічного ув'язнення за вбивство десяти пацієнтів та замах на вбивство ще 27. Він робив смертельні ін'єкції морфіну та мідазоламу, щоб зменшити робоче навантаження під час нічних змін.
Суд у німецькому місті Аахен засудив медпрацівника паліативної допомоги до довічного ув’язнення за вбивство десяти пацієнтів і замах на вбивство ще 27. За даними слідства, він робив смертельні ін’єкції, щоб зменшити своє робоче навантаження під час нічних змін.
Деталі
Злочини сталися між груднем 2023 року та травнем 2024 року у лікарні міста Вюрзелен на заході Німеччини. Прокурори повідомили, що медбрат вводив своїм переважно літнім пацієнтам великі дози морфіну та мідазоламу - заспокійливого препарату, щоб полегшити собі роботу.
Чоловік працював у цій лікарні з 2020 року, після того як отримав медичну освіту у 2007-му. Його заарештували у 2024 році. Суд визнав, що злочини медпрацівника мають "особливу тяжкість вини", що виключає можливість дострокового звільнення після 15 років. Вирок можна буде оскаржити.
Прокурори повідомили AFP, що проводяться ексгумації для виявлення інших потенційних жертв, що може призвести до повторного судочинства над чоловіком.
