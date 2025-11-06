Медпрацівник у Німеччині вбив десятьох пацієнтів заради легшої роботи вночі

ukenru
11:26 • 508 перегляди
Зеленський підписав нові санкції проти рф і анонсував чергові рішення РНБО: чого стосується
Ексклюзив
08:00 • 22003 перегляди
Допомога у розмірі 50 тисяч гривень не підвищить бажання мати дітей: демографиня пояснила, в чому проблема
07:22 • 25363 перегляди
росія знову атакувала залізницю в Україні: поїзди на сході змінюють маршрути та затримуються
5 листопада, 21:56 • 31334 перегляди
путін просив врегулювати війну в Україні - Трамп про останню розмову з очільником рф
5 листопада, 20:20 • 46431 перегляди
Гуманітарну поїздку Анджеліни Джолі до Херсона перервали співробітники ТЦК: що відомо про інцидент з охоронцем зірки
5 листопада, 17:06 • 37523 перегляди
В Україні 6 листопада запровадять графіки вимкнень світла у всіх регіонах – Укренерго
Ексклюзив
5 листопада, 15:51 • 31550 перегляди
Частина будинків у Києві підключається до опалення згідно з індивідуальним рішенням мешканців - КМДА
Ексклюзив
5 листопада, 15:03 • 48274 перегляди
Блокування рахунків українців: адвокат розповів, у яких випадках це можуть зробити банки, та як довести законність операцій
Ексклюзив
5 листопада, 13:23 • 48026 перегляди
Формальна ротація чи реальні зміни? Вчена рада Державного біотехнологічного університету звільнила нардепа-хабарника ОдарченкаPhoto
5 листопада, 12:20 • 24037 перегляди
Генштаб: триває оборона Покровсько-Мирноградської агломерації, оточення немає
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київська область
Київська область
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Графіки відключень електроенергії
Популярнi новини
Депутатів від німецької ультраправої AfD підозрюють у систематичній передачі військових таємниць рф6 листопада, 02:21 • 12902 перегляди
Вчені з Університету Кельна виявили "багатообіцяюче" антитіло проти ВІЛ6 листопада, 02:50 • 15776 перегляди
Британська армія оголосила про першу поставку бронемашин Ajax - із запізненням на вісім років6 листопада, 03:32 • 14174 перегляди
Меган Маркл повертається до акторства через вісім років після відходу з ГоллівудуPhoto07:34 • 10673 перегляди
Офшорні схеми: як компанія з російським слідом AAL Group Ltd легалізувалася в ОАЕ і отримала доступ до українських вертольотівPhoto09:50 • 6870 перегляди
Публікації
Як правильно прати зимові куртки: поради для пухових, вовняних та синтетичних моделейPhoto10:56 • 3026 перегляди
Офшорні схеми: як компанія з російським слідом AAL Group Ltd легалізувалася в ОАЕ і отримала доступ до українських вертольотівPhoto09:50 • 7004 перегляди
Допомога у розмірі 50 тисяч гривень не підвищить бажання мати дітей: демографиня пояснила, в чому проблема
Ексклюзив
08:00 • 22004 перегляди
Блокування рахунків українців: адвокат розповів, у яких випадках це можуть зробити банки, та як довести законність операцій
Ексклюзив
5 листопада, 15:03 • 48274 перегляди
Формальна ротація чи реальні зміни? Вчена рада Державного біотехнологічного університету звільнила нардепа-хабарника ОдарченкаPhoto
Ексклюзив
5 листопада, 13:23 • 48026 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Блогери
Олександр Більчук
Федір Веніславський
Ґевін Ньюсом
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Німеччина
Крим
Бельгія
Реклама
УНН Lite
Меган Маркл повертається до акторства через вісім років після відходу з ГоллівудуPhoto07:34 • 10741 перегляди
Кім Кардаш'ян звинувачує ChatGPT у своїх провалених іспитах на адвокатаVideo5 листопада, 15:25 • 20206 перегляди
Зірка “Месників” Себастіан Стен каже, що кіновсесвіт Marvel сформував його, як актора5 листопада, 14:19 • 22209 перегляди
Роберт Паттінсон розкрив деталі виснажливих зйомок "Дюни 3" у пустелі5 листопада, 08:51 • 39101 перегляди
Виконавець ролі Цукерберга сколихнув світ селебріті: Джессі Айзенберг заявив, що готовий пожертвувати нирку незнайомцю4 листопада, 16:38 • 43407 перегляди
Актуальне
Техніка
Соціальна мережа
The Guardian
Financial Times
Мі-8

Медпрацівник у Німеччині вбив десятьох пацієнтів заради легшої роботи вночі

Київ • УНН

 • 1278 перегляди

Суд у Німеччині засудив медпрацівника до довічного ув'язнення за вбивство десяти пацієнтів та замах на вбивство ще 27. Він робив смертельні ін'єкції морфіну та мідазоламу, щоб зменшити робоче навантаження під час нічних змін.

Медпрацівник у Німеччині вбив десятьох пацієнтів заради легшої роботи вночі

Суд у німецькому місті Аахен засудив медпрацівника паліативної допомоги до довічного ув’язнення за вбивство десяти пацієнтів і замах на вбивство ще 27. За даними слідства, він робив смертельні ін’єкції, щоб зменшити своє робоче навантаження під час нічних змін.

Про це повідомляє УНН з посиланням на ВВС.

Деталі

Злочини сталися між груднем 2023 року та травнем 2024 року у лікарні міста Вюрзелен на заході Німеччини. Прокурори повідомили, що медбрат вводив своїм переважно літнім пацієнтам великі дози морфіну та мідазоламу - заспокійливого препарату, щоб полегшити собі роботу.

Чоловік працював у цій лікарні з 2020 року, після того як отримав медичну освіту у 2007-му. Його заарештували у 2024 році. Суд визнав, що злочини медпрацівника мають "особливу тяжкість вини", що виключає можливість дострокового звільнення після 15 років. Вирок можна буде оскаржити.

Прокурори повідомили AFP, що проводяться ексгумації для виявлення інших потенційних жертв, що може призвести до повторного судочинства над чоловіком.

Нагадаємо

Понад 460 пацієнтів та їхніх супроводжуючих загинули в головній лікарні міста Ель-Фашер, Судан, після захоплення його воєнізованими формуваннями RSF. ВООЗ підтвердила різанину, яка сталася після низки нападів на пологовий будинок. 

Алла Кіосак

Новини Світу
Довічне позбавлення волі
Німеччина
Судан