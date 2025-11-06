Медработник в Германии убил десять пациентов ради более легкой работы ночью
Киев • УНН
Суд в Германии приговорил медработника к пожизненному заключению за убийство десяти пациентов и покушение на убийство еще 27. Он делал смертельные инъекции морфина и мидазолама, чтобы уменьшить рабочую нагрузку во время ночных смен.
Суд в немецком городе Аахен приговорил медработника паллиативной помощи к пожизненному заключению за убийство десяти пациентов и покушение на убийство еще 27. По данным следствия, он делал смертельные инъекции, чтобы уменьшить свою рабочую нагрузку во время ночных смен.
Об этом сообщает УНН со ссылкой на ВВС.
Подробности
Преступления произошли между декабрем 2023 года и маем 2024 года в больнице города Вюрзелен на западе Германии. Прокуроры сообщили, что медбрат вводил своим преимущественно пожилым пациентам большие дозы морфина и мидазолама - успокоительного препарата, чтобы облегчить себе работу.
Мужчина работал в этой больнице с 2020 года, после того как получил медицинское образование в 2007-м. Его арестовали в 2024 году. Суд признал, что преступления медработника имеют "особую тяжесть вины", что исключает возможность досрочного освобождения после 15 лет. Приговор можно будет обжаловать.
Прокуроры сообщили AFP, что проводятся эксгумации для выявления других потенциальных жертв, что может привести к повторному судопроизводству над мужчиной.
Напомним
Более 460 пациентов и их сопровождающих погибли в главной больнице города Эль-Фашер, Судан, после захвата его военизированными формированиями RSF. ВОЗ подтвердила резню, которая произошла после ряда нападений на родильный дом.