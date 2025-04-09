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На стороне рф против Украины воюет не менее 155 граждан Китая – Зеленский
17:29 • 29422 просмотра

На стороне рф против Украины воюет не менее 155 граждан Китая – Зеленский

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Армия Судана продвигается в центре Хартума после захвата дворца

Военные Судана взяли под контроль ряд важных объектов в Хартуме, включая центральный банк и штаб-квартиру разведки. Это произошло после обещания о полном освобождении страны.

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Армия Судана установила полный контроль над президентским дворцом в Хартуме, что может ускорить захват центрального Судана. Продолжается война с Силами оперативной поддержки.

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Армия Судана приближается к дворцу президента в Хартуме, который контролируют антиправительственные повстанцы

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На жилой район в Судане упал самолет: 46 жертв, среди погибших - высокопоставленный военный

В городе Омдурман военный самолет разбился вблизи аэропорта Вади Саидна, погибли 46 человек. Среди жертв - генерал-майор Бахр Ахмед, 10 человек получили ранения.

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Романтика, безумные чувства, любовь: премьеры которые можно посмотреть ко Дню святого Валентина

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Администрация Трампа на 90 дней заморозила программы иностранной помощи для их пересмотра. 500 000 тонн продовольствия стоимостью 340 миллионов долларов ожидают разрешения на распределение.

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В результате артиллерийского обстрела рынка в городе Омдурман погибли 54 человека, 158 ранены. «Врачи без границ» сообщают о критической ситуации в больнице Аль-Нао, где находятся пострадавшие.

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В рф пожар на нефтебазе в воронежской области: сообщают, что дроны пробили защитную сетку

10 беспилотников атаковали три района воронежской области рф, попав в нефтебазу в лискинском районе. На объекте горят несколько резервуаров, с огнем борются усиленные пожарные расчеты.

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В сети распространяют фейковое видео об отдыхе Первой леди Украины в Санкт-Морице - ЦПД

ЦПД опроверг дезинформацию о пребывании Первой леди Украины в горнолыжном курорте Санкт-Мориц. На распространенном видео невозможно идентифицировать Елену Зеленскую или ее окружение.

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рф распространяет фейк об отправке украинских операторов БпЛА в Судан - ЦПД

Центр противодействия дезинформации опроверг фейковую информацию об отправке 30 украинских операторов БпЛА в Судан. россия распространяет дезинформацию через поддельный пост в Facebook для дискредитации Украины в Африке.

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В Судане по меньшей мере 38 человек погибли в результате атаки RSF

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Пробелы в финансировании ООН: миллионы людей могут остаться без гуманитарной помощи в 2025 году

ООН запросила 47 миллиардов долларов на гуманитарную помощь для 32 стран в 2025 году. Текущий запрос на 2024 год был профинансирован всего на 43%, что является одним из худших показателей в истории.

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Сбитый в Судане самолет с российским экипажем, мог обеспечивать армию

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