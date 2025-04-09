Из-за эскалации конфликта и голода в Южном Судане 7,7 млн человек нуждаются в помощи. ООН сообщает, что ситуация достигла критического уровня, особенно в регионе Великого Верхнего Нила.
Риека Мачара, давнего соперника президента Салваторе Киира, помещен под домашний арест. Миссия ООН призвала стороны к сдержанности на фоне роста напряжения в стране.
Суданская армия отбила аэропорт Хартума у Сил быстрой поддержки и окружила их к югу от столицы. Война привела к гибели десятков тысяч и перемещению более 12 миллионов человек.
Военные Судана взяли под контроль ряд важных объектов в Хартуме, включая центральный банк и штаб-квартиру разведки. Это произошло после обещания о полном освобождении страны.
Армия Судана установила полный контроль над президентским дворцом в Хартуме, что может ускорить захват центрального Судана. Продолжается война с Силами оперативной поддержки.
Суданская армия приблизилась на 500 метров к президентскому дворцу в Хартуме, который контролируют RSF. Происходят ожесточенные бои между армией и ополченцами.
Администрация Трампа рассматривает возможность расширения списка стран, гражданам которых будет запрещен въезд в США. В список вошли как страны из красной, так и из оранжевой зоны.
ООН выделила 110 миллионов долларов на срочные гуманитарные нужды в мире из-за замораживания внешней помощи США. Средства будут направлены в страны Азии, Латинской Америки и Африки, в частности в Судан, где продолжается гуманитарный кризис.
В городе Омдурман военный самолет разбился вблизи аэропорта Вади Саидна, погибли 46 человек. Среди жертв - генерал-майор Бахр Ахмед, 10 человек получили ранения.
Суданские военизированные формирования RSF и их союзники подписали договор о создании параллельного правительства в Найроби. Это происходит на фоне двухлетней гражданской войны, которая уже унесла десятки тысяч жизней.
Суданские силы быстрой поддержки (RSF) убили более 200 гражданских лиц за три дня в районах без военного присутствия. Нападения произошли в 85 км от Хартума, где жители деревень были расстреляны при попытке бегства через реку Нил.
Авианосец USS Harry S. Truman столкнулся с торговым судном Besiktas-M возле Порт-Саида в Средиземном море. В результате инцидента повреждены несколько помещений на борту американского корабля.
Министр иностранных дел Судана заявил, что соглашение о создании российской военно-морской базы остается в силе. россия может получить заправочную станцию на Красном море в обмен на оружие.
12 февраля мир отмечает День репродуктивного здоровья, День против использования детей-солдат и День науки и гуманизма. Каждый праздник имеет особое значение и привлекает внимание к важным социальным вопросам.
13 февраля в украинских кинотеатрах выходят четыре новых романтических фильма. Среди премьер - новая история о Бриджит Джонс, драма с Томом Хэнксом и две романтические ленты о молодых влюбленных.
Администрация Трампа на 90 дней заморозила программы иностранной помощи для их пересмотра. 500 000 тонн продовольствия стоимостью 340 миллионов долларов ожидают разрешения на распределение.
В результате обстрелов и авиаударов в разных регионах Судана погибли по меньшей мере 65 человек, более 130 ранены. Атаки произошли в Кадугли и Ньяли, где продолжаются бои между правительственными войсками и повстанцами.
В результате артиллерийского обстрела рынка в городе Омдурман погибли 54 человека, 158 ранены. «Врачи без границ» сообщают о критической ситуации в больнице Аль-Нао, где находятся пострадавшие.
В результате атаки беспилотника на единственную действующую больницу в Эль-Фашире погибли более 70 человек. Среди пострадавших - пациенты, женщины и дети в отделении неотложной помощи.
10 беспилотников атаковали три района воронежской области рф, попав в нефтебазу в лискинском районе. На объекте горят несколько резервуаров, с огнем борются усиленные пожарные расчеты.
ЦПД опроверг дезинформацию о пребывании Первой леди Украины в горнолыжном курорте Санкт-Мориц. На распространенном видео невозможно идентифицировать Елену Зеленскую или ее окружение.
Центр противодействия дезинформации опроверг фейковую информацию об отправке 30 украинских операторов БпЛА в Судан. россия распространяет дезинформацию через поддельный пост в Facebook для дискредитации Украины в Африке.
Военизированные формирования RSF атаковали город Эль-Фашер, убив 38 человек и обстреляв госпиталь. Боевики контролируют почти весь Дарфур, тогда как армия удерживает север и восток страны.
ISW сообщает о возможной потере российских баз в Сирии, что повлияет на военное присутствие РФ в регионе. Потеря баз нарушит логистику и ослабит операции России в Африке и на Ближнем Востоке.
ООН запросила 47 миллиардов долларов на гуманитарную помощь для 32 стран в 2025 году. Текущий запрос на 2024 год был профинансирован всего на 43%, что является одним из худших показателей в истории.
Европейская комиссия готовит план сокращения персонала во многих своих посольствах из-за бюджетных ограничений. Блок планирует сосредоточиться на странах со стратегическими интересами ЕС и G20.
Госсекретарь США Энтони Блинкен посетит Италию 23-27 ноября для участия во встрече министров G7. В Ватикане он также проведет встречи с Папой Франциском для обсуждения международных проблем.
Разрушительные наводнения в Южном Судане заставили 379 тысяч человек покинуть дома и затронули 1,4 миллиона жителей. Стихия охватила 43 округа и спорный регион Абьей, вызвав вспышку малярии.
Финляндия вводит специальные лицензии на экспорт компонентов боеприпасов для предотвращения их попадания в РФ. Проект закона находится на рассмотрении до 28 ноября 2024 года.
В штате Северный Дарфур сбит транспортный самолет Ил-76 с российским экипажем. По данным оппозиции, самолет использовался для поставки оружия и припасов в осажденный город Аль-Фашир.