Пробелы в финансировании ООН: миллионы людей могут остаться без гуманитарной помощи в 2025 году

ООН запросила 47 миллиардов долларов на гуманитарную помощь для 32 стран в 2025 году. Текущий запрос на 2024 год был профинансирован всего на 43%, что является одним из худших показателей в истории.