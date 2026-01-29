ЕС усиливает дипломатические и гуманитарные усилия в Газе, Сирии и Судане

Европейский Союз активизирует поддержку мирных и гуманитарных инициатив в ряде кризисных регионов, в частности в Секторе Газа, Сирии и Судане. Об этом заявила Высокий представитель ЕС Кая Каллас во время пресс-конференции, передает УНН.

В частности, в Газе ЕС готовится к возобновлению миссий по подготовке палестинских правоохранителей после открытия пункта пропуска "Рафах".

Что касается ситуации в Сирии, в ЕС подчеркнули, что стабилизация страны возможна только через инклюзивный политический переход – процесс формирования новой системы власти с участием всех основных политических сил, оппозиции, этнических и религиозных групп и гражданского общества. Такой подход, по словам Каллас, должен предотвратить возвращение страны к масштабному конфликту и хаосу.

Также приняты новые санкции против сторон конфликта в Судане из-за худшего в мире гуманитарного кризиса.

Напомним, что США представили Совету Безопасности ООН стратегию демилитаризации Газы, предусматривающую выкуп оружия у боевиков. План имеет целью отстранение ХАМАС от управления и уничтожение его военной инфраструктуры под международным надзором