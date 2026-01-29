$42.770.19
13:51 • 10398 просмотра
Еврокомиссия выделяет 153 миллиона евро экстренной помощи Украине и Молдове
13:24 • 18473 просмотра
Украина и SpaceX решают проблему использования Starlink на российских БПЛА: Федоров поблагодарил Маска за быструю реакцию
13:06 • 18089 просмотра
В сети сообщают о якобы "энергетическом перемирии" между Россией и Украиной
12:04 • 23247 просмотра
НБУ снизил учетную ставку до 15% впервые с весны прошлого года
11:56 • 21546 просмотра
Местами до -30°: на Украину надвигаются сильные морозы
29 января, 11:30 • 16487 просмотра
Суд в Одессе продлил домашний арест врачам скандальной клиники Odrex по делу о смерти пациента
29 января, 10:21 • 18786 просмотра
Генштаб подтвердил поражение российской РЛС "Небо-СВУ" стоимостью $100 млн и пунктов управления дронов оккупантов
29 января, 10:01 • 28001 просмотра
Существует три сценария развития событий в Украине в 2026 году - The Wall Street Journal
29 января, 09:37 • 12556 просмотра
Украина может уменьшить зависимость от разведданных США за несколько месяцев - FT
Эксклюзив
29 января, 09:19 • 14407 просмотра
После третьей блокировки StopOdrex скандальная клиника может перейти к физической расправе со свидетелями - вдова бывшего пациента "Одрекс"
Графики отключений электроэнергии
Популярные новости
Актуальные люди
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Андрей Сибига
Си Цзиньпин
Марк Карни
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Черниговская область
Закарпатская область
Иран
УНН Lite
Facebook

ЕС усиливает дипломатические и гуманитарные усилия в Газе, Сирии и Судане

Киев • УНН

 • 334 просмотра

Европейский Союз активизирует поддержку мирных и гуманитарных инициатив в кризисных регионах. В частности, ЕС готовится возобновить миссии в Газе и вводит санкции против сторон конфликта в Судане.

ЕС усиливает дипломатические и гуманитарные усилия в Газе, Сирии и Судане

Европейский Союз активизирует поддержку мирных и гуманитарных инициатив в ряде кризисных регионов, в частности в Секторе Газа, Сирии и Судане. Об этом заявила Высокий представитель ЕС Кая Каллас во время пресс-конференции, передает УНН.

В частности, в Газе ЕС готовится к возобновлению миссий по подготовке палестинских правоохранителей после открытия пункта пропуска "Рафах".

Что касается ситуации в Сирии, в ЕС подчеркнули, что стабилизация страны возможна только через инклюзивный политический переход – процесс формирования новой системы власти с участием всех основных политических сил, оппозиции, этнических и религиозных групп и гражданского общества. Такой подход, по словам Каллас, должен предотвратить возвращение страны к масштабному конфликту и хаосу.

Также приняты новые санкции против сторон конфликта в Судане из-за худшего в мире гуманитарного кризиса.

Напомним, что США представили Совету Безопасности ООН стратегию демилитаризации Газы, предусматривающую выкуп оружия у боевиков. План имеет целью отстранение ХАМАС от управления и уничтожение его военной инфраструктуры под международным надзором

Андрей Тимощенков

ПолитикаНовости Мира
