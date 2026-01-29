ЄС посилює дипломатичні та гуманітарні зусилля у Газі, Сирії та Судані

$42.770.19
51.230.00
ukenru
13:51 • 10114 перегляди
Єврокомісія виділяє 153 мільйони євро екстреної допомоги Україні та Молдові
13:24 • 17623 перегляди
Україна та SpaceX вирішують проблему використання Starlink на російських БпЛА: Федоров подякував Маску за швидку реакцію
13:06 • 17400 перегляди
У мережі повідомляють про нібито "енергетичне перемир’я" між росією та Україною
12:04 • 22585 перегляди
НБУ знизив облікову ставку до 15% вперше з весни минулого року
11:56 • 20948 перегляди
Місцями до -30°: в Україну насуваються сильні морози
11:30 • 16142 перегляди
Суд в Одесі продовжив домашній арешт лікарям скандальної клініки Odrex у справі про смерть пацієнта
29 січня, 10:21 • 18527 перегляди
Генштаб підтвердив ураження російської РЛС "Небо-СВУ" вартістю $100 млн та пунктів управління дронів окупантів
29 січня, 10:01 • 27891 перегляди
Існує три сценарії розвитку подій в Україні у 2026 році - The Wall Street Journal
29 січня, 09:37 • 12473 перегляди
Україна може зменшити залежність від розвідданих США за кілька місяців - FT
Ексклюзив
29 січня, 09:19 • 14378 перегляди
Після третього блокування StopOdrex скандальна клініка може перейти до фізичної розправи зі свідками – вдова колишнього пацієнта "Одрекс"
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
3.2м/с
91%
740мм
Графіки відключень електроенергії
Популярнi новини
Франція посилюватиме тиск на росію та працює над новими санкціями - Макрон29 січня, 08:32 • 10656 перегляди
Українські сили збили два російські літаки за добу: один над Чорним морем29 січня, 09:05 • 30962 перегляди
Готував атаку на морські дрони Sea Baby та Magura: СБУ затримала російського "крота"29 січня, 09:33 • 11288 перегляди
Адміністрація Трампа таємно зустрічалася з сепаратистами канадської Альберти: ЗМІ розкрили деталі14:13 • 15719 перегляди
День пам’яті героїв Крут: 5 пісень про незламний дух українцівVideo15:15 • 8966 перегляди
Публікації
Трійники, павербанки, газові балони: ДСНС попередила про найнебезпечніші прилади під час блекаутів16:36 • 2256 перегляди
День пам’яті героїв Крут: 5 пісень про незламний дух українцівVideo15:15 • 9028 перегляди
Уроки маніпуляцій від адвокатів Miller та клініки Odrex, або що не так із їхніми заявами28 січня, 10:59 • 68504 перегляди
Системи ППО України: види, призначення та можливості ураженняPhotoVideo28 січня, 07:00 • 96909 перегляди
Історична угода ЄС з Індією: що вона означає і які наслідки для України
Ексклюзив
27 січня, 15:20 • 119504 перегляди
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Андрій Сибіга
Сі Цзіньпін
Марк Карні
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Чернігівська область
Закарпатська область
Іран
Реклама
УНН Lite
"Як перед виходом на ринг": Джамала розкрила деталі підготовки учасників Нацвідбору на Євробачення-202616:52 • 484 перегляди
Ніжні слова для чоловіка-захисника: як Альона Омаргалієва привітала Тамерлана з днем народження28 січня, 18:25 • 26692 перегляди
Дженніфер Лопес ошелешила зовнішнім виглядом: артистка показалася без макіяжуVideo27 січня, 18:07 • 52819 перегляди
Сини зіркового подружжя Бекхемів підтримали матір на церемонії у Парижі на тлі сімейного конфлікту27 січня, 17:26 • 50182 перегляди
Анатоліч розкритикував поліцію за штраф дружини під час поїздки на прощання із захисником України27 січня, 15:38 • 56270 перегляди
Актуальне
Техніка
Соціальна мережа
Опалення
Дипломатка
Facebook

ЄС посилює дипломатичні та гуманітарні зусилля у Газі, Сирії та Судані

Київ • УНН

 • 22 перегляди

Європейський Союз активізує підтримку мирних і гуманітарних ініціатив у кризових регіонах. Зокрема, ЄС готується відновити місії в Газі та вводить санкції проти сторін конфлікту в Судані.

ЄС посилює дипломатичні та гуманітарні зусилля у Газі, Сирії та Судані

Європейський Союз активізує підтримку мирних і гуманітарних ініціатив у низці кризових регіонів, зокрема у Секторі Газа, Сирії та Судані.  Про це заявила Висока представниця ЄС Кая Каллас під час пресконференції, передає УНН.

Зокрема, в Газі ЄС готується до відновлення місій із підготовки палестинських правоохоронців після відкриття пункту пропуску "Рафах".

Щодо ситуації в Сирії, у ЄС наголосили, що стабілізація країни можлива лише через інклюзивний політичний перехід – процес формування нової системи влади за участі всіх основних політичних сил, опозиції, етнічних і релігійних груп та громадянського суспільства. Такий підхід, за словами Каллас, має запобігти поверненню країни до масштабного конфлікту та хаосу.

Також ухвалено нові санкції проти сторін конфлікту в Судані через найгіршу у світі гуманітарну кризу.

Нагадаємо, що США презентували Раді Безпеки ООН стратегію демілітаризації Гази, що передбачає викуп зброї у бойовиків. План має на меті усунення ХАМАС від управління та знищення його військової інфраструктури під міжнародним наглядом

Андрій Тимощенков

ПолітикаНовини Світу
Санкції
Рада Безпеки ООН
благодійність
Кая Каллас
Європейський Союз
Сирія
Рафах
Сполучені Штати Америки
Сектор Газа
Судан