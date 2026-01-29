ЄС посилює дипломатичні та гуманітарні зусилля у Газі, Сирії та Судані

Європейський Союз активізує підтримку мирних і гуманітарних ініціатив у низці кризових регіонів, зокрема у Секторі Газа, Сирії та Судані. Про це заявила Висока представниця ЄС Кая Каллас під час пресконференції, передає УНН.

Зокрема, в Газі ЄС готується до відновлення місій із підготовки палестинських правоохоронців після відкриття пункту пропуску "Рафах".

Щодо ситуації в Сирії, у ЄС наголосили, що стабілізація країни можлива лише через інклюзивний політичний перехід – процес формування нової системи влади за участі всіх основних політичних сил, опозиції, етнічних і релігійних груп та громадянського суспільства. Такий підхід, за словами Каллас, має запобігти поверненню країни до масштабного конфлікту та хаосу.

Також ухвалено нові санкції проти сторін конфлікту в Судані через найгіршу у світі гуманітарну кризу.

Нагадаємо, що США презентували Раді Безпеки ООН стратегію демілітаризації Гази, що передбачає викуп зброї у бойовиків. План має на меті усунення ХАМАС від управління та знищення його військової інфраструктури під міжнародним наглядом