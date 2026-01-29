$42.960.17
США представили в ООН план демілітаризації Гази через викуп зброї та міжнародний контроль

Київ • УНН

 • 198 перегляди

США презентували Раді Безпеки ООН стратегію демілітаризації Гази, що передбачає викуп зброї у бойовиків. План має на меті усунення ХАМАС від управління та знищення його військової інфраструктури під міжнародним наглядом.

США представили в ООН план демілітаризації Гази через викуп зброї та міжнародний контроль
Фото: Reuters

Сполучені Штати офіційно презентували Раді Безпеки ООН стратегію повного роззброєння сектору Гази, яка передбачає запуск масштабної програми викупу зброї у бойовиків. План, ініційований адміністрацією Дональда Трампа, має на меті остаточне усунення угруповання ХАМАС від управління регіоном та знищення його військової інфраструктури під наглядом незалежних міжнародних спостерігачів. Про це повідомляє Reuters, пише УНН.

Деталі

Згідно з пропозицією, процес демілітаризації фінансуватиметься міжнародними силами та включатиме не лише вилучення техніки, а й реінтеграцію колишніх учасників збройних формувань у цивільне життя. Посол США в ООН Майк Вольц наголосив, що "Рада миру Трампа", до якої вже увійшли 26 країн, здійснюватиме максимальний тиск на ХАМАС для виконання умов припинення вогню, укладеного у жовтні 2025 року.

Ізраїль не дозволить відновлення Сектору Гази до роззброєння ХАМАС - Нетаньягу 28.01.26, 09:38 • 3720 переглядiв

Міжнародні незалежні спостерігачі контролюватимуть процес демілітаризації Гази, включаючи остаточне виведення зброї з експлуатації шляхом узгодженого процесу зняття з експлуатації та за підтримки міжнародно фінансованої програми викупу та реінтеграції

– заявив Вольц під час засідання Ради Безпеки.

Ліквідація терористичної інфраструктури

Американський план виключає будь-яку участь ХАМАС у майбутній архітектурі влади в Газі. Стратегія передбачає повну ліквідацію підземних тунелів та цехів із виробництва ракет без права їхнього відновлення. Вольц підкреслив безкомпромісну позицію Вашингтона щодо майбутнього статусу угруповання.

Ізраїль планує зведення масштабного табору в Рафаху з технологією розпізнавання обличчя28.01.26, 03:47 • 3792 перегляди

Хамас не повинен відігравати жодної ролі в управлінні Газою, прямо чи опосередковано, в будь-якій формі. Вся військова терористична та наступальна інфраструктура, включаючи тунелі та об’єкти з виробництва зброї, буде знищена і не відновлена

– додав американський дипломат.

США презентували "генеральний план" відбудови Гази як процвітаючого хабу23.01.26, 00:12 • 8378 переглядiв

Степан Гафтко

Новини Світу
Техніка
Рада Безпеки ООН
Reuters
Організація Об'єднаних Націй
Дональд Трамп
Сполучені Штати Америки
Сектор Газа