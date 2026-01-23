США презентували "генеральний план" відбудови Гази як процвітаючого хабу

У межах Всесвітнього економічного форуму в Давосі адміністрація Дональда Трампа представила амбітний проєкт під назвою "Нова Газа". План, презентований Джаредом Кушнером, передбачає повну трансформацію анклаву на сучасний економічний центр, попри триваючу нестабільність та нещодавні порушення перемир’я. Про це повідомляє Reuters, пише УНН.

Деталі

Джаред Кушнер продемонстрував учасникам форуму детальний майстер-план, який передбачає будівництво хмарочосів вздовж середземноморського узбережжя, створення індустріальних парків та центрів обробки даних. Проєкт орієнтований на розвиток ринкової економіки в Газі, що має залучити міжнародні інвестиції та до 2035 року забезпечити зростання ВВП регіону до понад 10 мільярдів доларів. За словами Кушнера, мета полягає в тому, щоб перетворити Газу на успішне місто за прикладом Дубая чи Сінгапура.

Роль "Ради миру" та виклики на місцях

Ініціатива є ключовим елементом діяльності новоствореної "Ради миру" Трампа, яка взяла на себе роль посередника у вирішенні глобальних конфліктів. План реконструкції розділений на шість етапів, починаючи з південних районів навколо Рафаха, де Ізраїль уже контролює значні території. Проте проєкт поки не дає відповідей на критичні питання щодо прав власності палестинців, які втратили житло, та механізмів фінансування очищення території від мільйонів тонн військових уламків.

Загострення ситуації в анклаві

Презентація в Давосі відбулася на тлі повідомлень про нові порушення режиму припинення вогню. Палестинські джерела заявляють, що внаслідок останніх авіаударів у секторі загинуло п’ятеро людей. Ці інциденти підкреслюють крихкість жовтневої угоди про перемир’я, яку США намагаються використати як фундамент для реалізації своїх масштабних економічних планів у регіоні.

