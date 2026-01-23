$43.180.08
Україна пережила найважчий день для енергосистеми з листопада 2022 року, ситуація надважка - Шмигаль
18:05 • 15628 перегляди
Хотів прорвати кордон і мало не збив прикордонника: водій автобуса "Кошице-Свалява" залишив пасажирів і побіг у Словаччину
16:54 • 15828 перегляди
Безпілотники СБУ уразили нафтовий термінал "Таманьнафтогаз" у рф: орієнтовні збитки сягають 50 млн доларівVideo
22 січня, 15:45 • 17058 перегляди
Президент нагородив депутата Київради Григорія Маленка орденом "За заслуги" ІІІ ступеня
22 січня, 14:44 • 17551 перегляди
Зеленський анонсував дводенну тристоронню зустріч України, США та рф в ОАЕ
22 січня, 14:19 • 16914 перегляди
"Продуктивна й змістовна зустріч": Зеленський розкрив деталі переговорів з Трампом у Давосі
22 січня, 11:49 • 17294 перегляди
У Мінекономіки визначили потребу в імпорті газу для проходження зими: про що йдеться
Ексклюзив
22 січня, 11:29 • 32888 перегляди
Кінець ООН? Що таке "Рада миру" Трампа і для чого вона створена
22 січня, 11:14 • 15838 перегляди
Генштаб підтвердив ураження нафтового терміналу "Таманьнефтегаз" та ППО ворога
22 січня, 10:59 • 16343 перегляди
Трамп заявив про врегулювання 8 воєн та вважає, "що скоро буде ще одна"
США презентували "генеральний план" відбудови Гази як процвітаючого хабу

Київ • УНН

 40 перегляди

Адміністрація Трампа представила проєкт "Нова Газа" на Всесвітньому економічному форумі. План передбачає трансформацію анклаву на сучасний економічний хаб до 2035 року.

У межах Всесвітнього економічного форуму в Давосі адміністрація Дональда Трампа представила амбітний проєкт під назвою "Нова Газа". План, презентований Джаредом Кушнером, передбачає повну трансформацію анклаву на сучасний економічний центр, попри триваючу нестабільність та нещодавні порушення перемир’я. Про це повідомляє Reuters, пише УНН.

Деталі

Джаред Кушнер продемонстрував учасникам форуму детальний майстер-план, який передбачає будівництво хмарочосів вздовж середземноморського узбережжя, створення індустріальних парків та центрів обробки даних. Проєкт орієнтований на розвиток ринкової економіки в Газі, що має залучити міжнародні інвестиції та до 2035 року забезпечити зростання ВВП регіону до понад 10 мільярдів доларів. За словами Кушнера, мета полягає в тому, щоб перетворити Газу на успішне місто за прикладом Дубая чи Сінгапура.

Роль "Ради миру" та виклики на місцях

Ініціатива є ключовим елементом діяльності новоствореної "Ради миру" Трампа, яка взяла на себе роль посередника у вирішенні глобальних конфліктів. План реконструкції розділений на шість етапів, починаючи з південних районів навколо Рафаха, де Ізраїль уже контролює значні території. Проте проєкт поки не дає відповідей на критичні питання щодо прав власності палестинців, які втратили житло, та механізмів фінансування очищення території від мільйонів тонн військових уламків.

Загострення ситуації в анклаві

Презентація в Давосі відбулася на тлі повідомлень про нові порушення режиму припинення вогню. Палестинські джерела заявляють, що внаслідок останніх авіаударів у секторі загинуло п’ятеро людей. Ці інциденти підкреслюють крихкість жовтневої угоди про перемир’я, яку США намагаються використати як фундамент для реалізації своїх масштабних економічних планів у регіоні. 

КПП "Рафах" на кордоні Гази та Єгипту повністю відновить роботу наступного тижня22.01.26, 14:34 • 2194 перегляди

Степан Гафтко

Степан Гафтко

