США представили "генеральный план" восстановления Газы как процветающего хаба

В рамках Всемирного экономического форума в Давосе администрация Дональда Трампа представила амбициозный проект под названием "Новая Газа". План, представленный Джаредом Кушнером, предусматривает полную трансформацию анклава в современный экономический центр, несмотря на продолжающуюся нестабильность и недавние нарушения перемирия. Об этом сообщает Reuters, пишет УНН.

Детали

Джаред Кушнер продемонстрировал участникам форума детальный мастер-план, который предусматривает строительство небоскребов вдоль средиземноморского побережья, создание индустриальных парков и центров обработки данных. Проект ориентирован на развитие рыночной экономики в Газе, что должно привлечь международные инвестиции и к 2035 году обеспечить рост ВВП региона до более чем 10 миллиардов долларов. По словам Кушнера, цель состоит в том, чтобы превратить Газу в успешный город по примеру Дубая или Сингапура.

Роль "Совета мира" и вызовы на местах

Инициатива является ключевым элементом деятельности вновь созданного "Совета мира" Трампа, который взял на себя роль посредника в разрешении глобальных конфликтов. План реконструкции разделен на шесть этапов, начиная с южных районов вокруг Рафаха, где Израиль уже контролирует значительные территории. Однако проект пока не дает ответов на критические вопросы относительно прав собственности палестинцев, потерявших жилье, и механизмов финансирования очистки территории от миллионов тонн военных обломков.

Обострение ситуации в анклаве

Презентация в Давосе состоялась на фоне сообщений о новых нарушениях режима прекращения огня. Палестинские источники заявляют, что в результате последних авиаударов в секторе погибли пять человек. Эти инциденты подчеркивают хрупкость октябрьского соглашения о перемирии, которое США пытаются использовать как фундамент для реализации своих масштабных экономических планов в регионе.

