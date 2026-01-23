$43.180.08
19:51 • 6334 просмотра
Украина пережила самый тяжелый день для энергосистемы с ноября 2022 года, ситуация сверхтяжелая - Шмыгаль
18:05 • 15488 просмотра
Хотел прорвать границу и чуть не сбил пограничника: водитель автобуса "Кошице-Свалява" оставил пассажиров и побежал в Словакию
16:54 • 15734 просмотра
Беспилотники СБУ поразили нефтяной терминал "Таманьнефтегаз" в рф: ориентировочный ущерб достигает 50 млн долларовVideo
22 января, 15:45 • 16973 просмотра
Президент наградил депутата Киевсовета Григория Маленко орденом "За заслуги" III степени
22 января, 14:44 • 17505 просмотра
Зеленский анонсировал двухдневную трехстороннюю встречу Украины, США и рф в ОАЭ
22 января, 14:19 • 16903 просмотра
"Продуктивная и содержательная встреча": Зеленский раскрыл детали переговоров с Трампом в Давосе
22 января, 11:49 • 17285 просмотра
В Минэкономики определили потребность в импорте газа для прохождения зимы: о чем идет речь
Эксклюзив
22 января, 11:29 • 32849 просмотра
Конец ООН? Что такое "Совет мира" Трампа и для чего он создан
22 января, 11:14 • 15835 просмотра
Генштаб подтвердил поражение нефтяного терминала "Таманьнефтегаз" и ПВО противника
22 января, 10:59 • 16340 просмотра
Трамп заявил об урегулировании 8 войн и считает, "что скоро будет еще одна"
США представили "генеральный план" восстановления Газы как процветающего хаба

Киев • УНН

 • 4 просмотра

Администрация Трампа представила проект "Новая Газа" на Всемирном экономическом форуме. План предусматривает трансформацию анклава в современный экономический хаб к 2035 году.

США представили "генеральный план" восстановления Газы как процветающего хаба

В рамках Всемирного экономического форума в Давосе администрация Дональда Трампа представила амбициозный проект под названием "Новая Газа". План, представленный Джаредом Кушнером, предусматривает полную трансформацию анклава в современный экономический центр, несмотря на продолжающуюся нестабильность и недавние нарушения перемирия. Об этом сообщает Reuters, пишет УНН.

Детали

Джаред Кушнер продемонстрировал участникам форума детальный мастер-план, который предусматривает строительство небоскребов вдоль средиземноморского побережья, создание индустриальных парков и центров обработки данных. Проект ориентирован на развитие рыночной экономики в Газе, что должно привлечь международные инвестиции и к 2035 году обеспечить рост ВВП региона до более чем 10 миллиардов долларов. По словам Кушнера, цель состоит в том, чтобы превратить Газу в успешный город по примеру Дубая или Сингапура.

Роль "Совета мира" и вызовы на местах

Инициатива является ключевым элементом деятельности вновь созданного "Совета мира" Трампа, который взял на себя роль посредника в разрешении глобальных конфликтов. План реконструкции разделен на шесть этапов, начиная с южных районов вокруг Рафаха, где Израиль уже контролирует значительные территории. Однако проект пока не дает ответов на критические вопросы относительно прав собственности палестинцев, потерявших жилье, и механизмов финансирования очистки территории от миллионов тонн военных обломков.

Обострение ситуации в анклаве

Презентация в Давосе состоялась на фоне сообщений о новых нарушениях режима прекращения огня. Палестинские источники заявляют, что в результате последних авиаударов в секторе погибли пять человек. Эти инциденты подчеркивают хрупкость октябрьского соглашения о перемирии, которое США пытаются использовать как фундамент для реализации своих масштабных экономических планов в регионе. 

КПП "Рафах" на границе Газы и Египта полностью возобновит работу на следующей неделе22.01.26, 14:34 • 2194 просмотра

Степан Гафтко

ЭкономикаНовости Мира
Недвижимость
Столкновения
Израиль
Давос
Reuters
Дубай
Дональд Трамп
Сингапур
Рафах
Соединённые Штаты