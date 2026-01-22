КПП "Рафах" на границе Газы и Египта полностью возобновит работу на следующей неделе
Киев • УНН
Глава Национального комитета по управлению Сектором Газа Али Шаат сообщил, что КПП "Рафах" откроется на следующей неделе в обоих направлениях. Это означает, что Газа больше не закрыта для будущего и мира.
"Рафах" на границе Египта и Сектора Газа планируется открыть для пропуска в обоих направлениях на следующей неделе. Об этом сообщил глава Национального комитета по управлению Сектором Газа Али Шаат в видеообращении к участникам Всемирного экономического форума в швейцарском Давосе, пишет УНН.
Детали
"Рад сообщить, что как первый шаг на следующей неделе КПП "Рафах" будет открыт в обоих направлениях", — заявил глава комитета.
Шаат подчеркнул, что "Рафах" для палестинцев является не только контрольно-пропускным пунктом, но и "жизненной артерией".
Открытие КПП "Рафах" означает, что Газа больше не закрыта для будущего и мира, добавил он.
