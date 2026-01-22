$43.180.08
У Мінекономіки визначили потребу в імпорті газу для проходження зими: про що йдеться
Ексклюзив
11:29 • 6376 перегляди
Кінець ООН? Що таке "Рада миру" Трампа і для чого вона створена
11:14 • 1816 перегляди
Генштаб підтвердив ураження нафтового терміналу "Таманьнефтегаз" та ППО ворога
10:59 • 6244 перегляди
Трамп заявив про врегулювання 8 воєн та вважає, "що скоро буде ще одна"
07:31 • 12148 перегляди
"Ми підійшли до кінця": посланець Трампа Віткофф перед візитом до москви заявив про значний прогрес у мирних переговорах
Ексклюзив
07:01 • 18749 перегляди
Курс під контролем НБУ: що стоїть за січневими стрибками долара та євро
21 січня, 22:20 • 25962 перегляди
Українська делегація провела у Давосі зустріч із Віткоффом та Кушнером перед їх поїздкою у москву - Умєров
21 січня, 19:21 • 40997 перегляди
ЦВК пропонує 6-місячний перехідний період між закінченням воєнного стану та стартом виборів
21 січня, 15:14 • 39451 перегляди
Зеленський планує вирушити до Давоса на зустріч із Трампом в четвер - ЗМІ
21 січня, 14:44 • 64219 перегляди
Дипломатія Стівена Віткоффа: хронологія всіх зустрічей з путіним та підготовка до нової
КПП "Рафах" на кордоні Гази та Єгипту повністю відновить роботу наступного тижня

Київ • УНН

 • 86 перегляди

Голова Національного комітету з управління Сектором Газа Алі Шаат повідомив, що КПП "Рафах" відкриється наступного тижня в обох напрямках. Це означає, що Газа більше не закрита для майбутнього та миру.

КПП "Рафах" на кордоні Гази та Єгипту повністю відновить роботу наступного тижня

"Рафах" на кордоні Єгипту та Сектора Газа планується відкрити для пропуску в обох напрямках наступного тижня. Про це повідомив голова Національного комітету з управління Сектором Газа Алі Шаат у відеозверненні до учасників Всесвітнього економічного форуму у швейцарському Давосі, пише УНН.

Деталі

"Радий повідомити, що як перший крок наступного тижня КПП "Рафах" буде відкрито в обох напрямках", — заявив голова комітету.

Шаат підкреслив, що "Рафах" для палестинців є не лише контрольно-пропускним пунктом, а й "життєвою артерією".

Відкриття КПП "Рафах" означає, що Газа більше не закрита для майбутнього та миру, додав він.

Трамп оголосив про запуск другого етапу мирного плану для Гази: повна демілітаризація та технократичний уряд16.01.26, 07:08 • 8594 перегляди

Ольга Розгон

Новини Світу
Давос
Єгипет
Сектор Газа