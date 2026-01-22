КПП "Рафах" на кордоні Гази та Єгипту повністю відновить роботу наступного тижня

"Рафах" на кордоні Єгипту та Сектора Газа планується відкрити для пропуску в обох напрямках наступного тижня. Про це повідомив голова Національного комітету з управління Сектором Газа Алі Шаат у відеозверненні до учасників Всесвітнього економічного форуму у швейцарському Давосі, пише УНН.

Деталі

"Радий повідомити, що як перший крок наступного тижня КПП "Рафах" буде відкрито в обох напрямках", — заявив голова комітету.

Шаат підкреслив, що "Рафах" для палестинців є не лише контрольно-пропускним пунктом, а й "життєвою артерією".

Відкриття КПП "Рафах" означає, що Газа більше не закрита для майбутнього та миру, додав він.

