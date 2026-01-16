$43.180.08
Популярнi новини
Трамп оголосив про запуск другого етапу мирного плану для Гази: повна демілітаризація та технократичний уряд

Київ • УНН

 • 94 перегляди

Дональд Трамп підтвердив перехід до наступної фази свого "20-пунктного плану" щодо Сектора Гази, що передбачає передачу влади Національному комітету та демілітаризацію. Він висунув ультиматум ХАМАС щодо роззброєння та повернення заручників.

Трамп оголосив про запуск другого етапу мирного плану для Гази: повна демілітаризація та технократичний уряд

Президент США Дональд Трамп офіційно підтвердив перехід до наступної фази свого "20-пунктного плану" з припинення конфлікту в Секторі Гази. У повідомленні в мережі Truth Social він наголосив, що успіхи першого етапу, зокрема рекордні обсяги гуманітарної допомоги та повернення заручників, створили умови для радикальних змін в управлінні анклавом та його безпеці. Про це пише УНН.

Деталі

Згідно з планом, владу в Газі на перехідний період перебирає Національний комітет з управління Газою - технократичний уряд, що складається з палестинських експертів, відданих ідеї мирного співіснування. Робота комітету проходитиме під наглядом спеціально створеної "Ради Миру", яку очолює особисто Дональд Трамп.

Ізраїльські удари в Газі: загинули польові командири та високопосадовці ХАМАС16.01.26, 01:19 • 1652 перегляди

Ці палестинські лідери непохитно віддані МИРНОМУ майбутньому!

- заявив президент США, підтримавши новопризначених посадовців.

ХАМАС розпустить уряд в Секторі Гази після передачі влади новому органу - Euronews12.01.26, 10:36 • 4643 перегляди

Ультиматум ХАМАС: роззброєння або "важкий шлях"

Другий етап плану фокусується на повній демілітаризації Сектору Гази. Трамп висунув жорсткі вимоги до угруповання ХАМАС:

  • Негайне повернення тіла останнього ізраїльського заручника;
    • Здача всієї зброї без винятків;
      • Демонтаж кожного тунелю під контролем міжнародних посередників.

        Ми забезпечимо КОМПЛЕКСНУ угоду за підтримки Єгипту, Туреччини та Катару. ХАМАС може зробити це легким або важким шляхом. Час настав ЗАРАЗ

        - попередив Трамп.

        Гуманітарні досягнення та відбудова

        Президент також відзначив роль своєї команди та спецпосланця Стіва Віткоффа у стабілізації ситуації. За його словами, до Гази було доставлено безпрецедентну кількість допомоги за всю історію конфлікту. Наступна фаза передбачає масштабну реконструкцію інфраструктури, яка розпочнеться паралельно з процесом роззброєння.

        Завершив своє звернення Трамп фірмовим гаслом "МИР ЧЕРЕЗ СИЛУ".  

        План Трампа щодо миру в Газі: США оголосили про перехід до другого етапу14.01.26, 20:17 • 3966 переглядiв

        Степан Гафтко

