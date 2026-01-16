Трамп оголосив про запуск другого етапу мирного плану для Гази: повна демілітаризація та технократичний уряд

Президент США Дональд Трамп офіційно підтвердив перехід до наступної фази свого "20-пунктного плану" з припинення конфлікту в Секторі Гази. У повідомленні в мережі Truth Social він наголосив, що успіхи першого етапу, зокрема рекордні обсяги гуманітарної допомоги та повернення заручників, створили умови для радикальних змін в управлінні анклавом та його безпеці. Про це пише УНН.

Деталі

Згідно з планом, владу в Газі на перехідний період перебирає Національний комітет з управління Газою - технократичний уряд, що складається з палестинських експертів, відданих ідеї мирного співіснування. Робота комітету проходитиме під наглядом спеціально створеної "Ради Миру", яку очолює особисто Дональд Трамп.

Ці палестинські лідери непохитно віддані МИРНОМУ майбутньому! - заявив президент США, підтримавши новопризначених посадовців.

Другий етап плану фокусується на повній демілітаризації Сектору Гази. Трамп висунув жорсткі вимоги до угруповання ХАМАС:

Негайне повернення тіла останнього ізраїльського заручника;

Здача всієї зброї без винятків;

Демонтаж кожного тунелю під контролем міжнародних посередників.

Ми забезпечимо КОМПЛЕКСНУ угоду за підтримки Єгипту, Туреччини та Катару. ХАМАС може зробити це легким або важким шляхом. Час настав ЗАРАЗ - попередив Трамп.

Гуманітарні досягнення та відбудова

Президент також відзначив роль своєї команди та спецпосланця Стіва Віткоффа у стабілізації ситуації. За його словами, до Гази було доставлено безпрецедентну кількість допомоги за всю історію конфлікту. Наступна фаза передбачає масштабну реконструкцію інфраструктури, яка розпочнеться паралельно з процесом роззброєння.

Завершив своє звернення Трамп фірмовим гаслом "МИР ЧЕРЕЗ СИЛУ".

