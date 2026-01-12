ХАМАС розпустить уряд в Секторі Гази після передачі влади новому органу - Euronews

Радикальне палестинське угрупування ХАМАС заявило, що розпустить уряд в Секторі Гази, коли владу перейме новий орган влади. Про це повідомляє УНН з посиланням на Euronews.

Деталі

У ХАМАС заявили, що розпустять свою адміністрацію в Газі після того, як палестинський технократичний керівний комітет візьме під контроль регіон. Цього вимагає план для анклаву, розроблений за посередництва США, йдеться в публікації.

Водночас представники угрупування не оголосили імен технократів, які не повинні мати політичної приналежності. Також залишається незрозумілим, чи будуть вони схвалені Ізраїлем та США.

Єгипетський чиновник, який висловився на умовах анонімності, щоб обговорити закриту інформацію, сказав, що ХАМАС відправляє делегацію на переговори з єгипетськими, катарськими та турецькими чиновниками про перехід до другого етапу.

Нагадаємо

11 січня 2026 року у Секторі Гази зафіксовано нові випадки загибелі цивільних через дії ізраїльської армії. Це сталося на тлі зростання напруженості через три місяці після досягнення жовтневого перемир'я - загинуло щонайменше троє людей.