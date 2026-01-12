$43.080.09
08:30 • 120 перегляди
Зеленський запропонував парламенту продовжити воєнний стан і мобілізацію ще на 90 діб
05:16 • 11933 перегляди
Повітряні сили ЗСУ, ймовірно, випробовують новітній американський ЗРК "Tempest" у реальних бояхPhoto
11 січня, 18:21 • 22748 перегляди
"Його треба зупинити": міністр оборони Британії розповів, кого б викрав і взяв під вартуVideo
11 січня, 16:41 • 31503 перегляди
У Києві 11 січня зафіксовано понад 200 аварій через атаки та морози
11 січня, 13:53 • 29725 перегляди
Ураження бурової установки у Каспійському морі: Генштаб ЗСУ озвучив подробиці
11 січня, 11:39 • 29202 перегляди
Український автобус потрапив у ДТП у Фінляндії: деталі
Ексклюзив
11 січня, 09:33 • 53439 перегляди
Парад сили і момент істини: астрологічний прогноз на тиждень 12-18 січня
11 січня, 06:05 • 37094 перегляди
1418 днів вторгнення: війна рф проти України зрівнялася за тривалістю з війною срср проти нацистської Німеччини
11 січня, 04:31 • 35235 перегляди
Рада Безпеки ООН збереться у понеділок на екстрене засідання через удари ракетами "Орєшнік" по УкраїніVideo
10 січня, 11:45 • 45111 перегляди
Синоптики дали прогноз погоди на три дні: чи підуть в Україні морози на спад
ХАМАС розпустить уряд в Секторі Гази після передачі влади новому органу - Euronews

Київ • УНН

 • 42 перегляди

ХАМАС розпустить свою адміністрацію в Газі після того, як палестинський технократичний керівний комітет візьме під контроль регіон. Це вимога плану для анклаву, розробленого за посередництва США.

ХАМАС розпустить уряд в Секторі Гази після передачі влади новому органу - Euronews

Радикальне палестинське угрупування ХАМАС заявило, що розпустить уряд в Секторі Гази, коли владу перейме новий орган влади. Про це повідомляє УНН з посиланням на Euronews.

Деталі

У ХАМАС заявили, що розпустять свою адміністрацію в Газі після того, як палестинський технократичний керівний комітет візьме під контроль регіон. Цього вимагає план для анклаву, розроблений за посередництва США, йдеться в публікації.

Водночас представники угрупування не оголосили імен технократів, які не повинні мати політичної приналежності. Також залишається незрозумілим, чи будуть вони схвалені Ізраїлем та США.

Єгипетський чиновник, який висловився на умовах анонімності, щоб обговорити закриту інформацію, сказав, що ХАМАС відправляє делегацію на переговори з єгипетськими, катарськими та турецькими чиновниками про перехід до другого етапу.

Нагадаємо

11 січня 2026 року у Секторі Гази зафіксовано нові випадки загибелі цивільних через дії ізраїльської армії. Це сталося на тлі зростання напруженості через три місяці після досягнення жовтневого перемир'я - загинуло щонайменше троє людей.

Євген Устименко

