ХАМАС распустит правительство в Секторе Газа после передачи власти новому органу - Euronews

Киев • УНН

 • 816 просмотра

ХАМАС распустит свою администрацию в Газе после того, как палестинский технократический руководящий комитет возьмет под контроль регион. Это требование плана для анклава, разработанного при посредничестве США.

ХАМАС распустит правительство в Секторе Газа после передачи власти новому органу - Euronews

Радикальная палестинская группировка ХАМАС заявила, что распустит правительство в Секторе Газа, когда власть переймет новый орган власти. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Euronews.

Подробности

В ХАМАС заявили, что распустят свою администрацию в Газе после того, как палестинский технократический руководящий комитет возьмет под контроль регион. Этого требует план для анклава, разработанный при посредничестве США, говорится в публикации.

В то же время представители группировки не объявили имен технократов, которые не должны иметь политической принадлежности. Также остается непонятным, будут ли они одобрены Израилем и США.

Египетский чиновник, высказавшийся на условиях анонимности, чтобы обсудить закрытую информацию, сказал, что ХАМАС отправляет делегацию на переговоры с египетскими, катарскими и турецкими чиновниками о переходе ко второму этапу.

Напомним

11 января 2026 года в Секторе Газа зафиксированы новые случаи гибели гражданских из-за действий израильской армии. Это произошло на фоне роста напряженности спустя три месяца после достижения октябрьского перемирия - погибли по меньшей мере три человека.

Евгений Устименко

ПолитикаНовости Мира
Столкновения
Израиль
Катар
Турция
Соединённые Штаты
Египет
Сектор Газа