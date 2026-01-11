Порушення перемир'я в Газі: троє цивільних палестинців загинули внаслідок ізраїльських ударів
Київ • УНН
11 січня в Секторі Гази загинули троє палестинців внаслідок ізраїльських ударів. Ізраїльська армія заявила, що ліквідувала "терористів", які становили загрозу.
11 січня у Секторі Гази зафіксовано нові випадки загибелі цивільних через дії ізраїльської армії. Як повідомляють місцеві органи охорони здоров’я, внаслідок двох окремих інцидентів загинули щонайменше троє людей. Це сталося на тлі зростання напруженості через три місяці після досягнення жовтневого перемир'я. Про це пише УНН з посиланням на інформацію Reuters.
Деталі
За даними медиків, одну людину було вбито в районі Туффа міста Газа - території, яка наразі перебуває під палестинським контролем. Ще двоє палестинців загинули на півдні анклаву, в місті Бані-Сухайла на схід від Хан-Юніса, де все ще зберігається ізраїльська військова присутність.
Кількість загиблих у Газі перевищила 71 тисячу: гуманітарна криза триває попри перемир'я04.01.26, 07:57 • 6219 переглядiв
Представники Армії оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ) заявили, що військові відкрили вогонь на півночі сектора по особі, яку ідентифікували як "терориста". За словами ізраїльської сторони, він перетнув контрольовану ними лінію і становив безпосередню загрозу. Аналогічне пояснення було надано щодо авіаудару на півдні Гази, де військові також звітували про ліквідацію "терориста", який наблизився до позицій ізраїльських військ.
Криза домовленостей про припинення вогню
Попри те, що з жовтня 2025 року масштабні бойові дії в анклаві значно вщухли, повного припинення насильства не відбулося. Обидві сторони - Ізраїль та ХАМАС - регулярно звинувачують одна одну в порушенні умов угоди.
Ізраїль завдав авіаударів по Сидону та об'єктах у долині Бекаа у Лівані06.01.26, 06:29 • 4712 переглядiв
У неділю представник ХАМАС у коментарі агентству Reuters заявив, що угруповання закликало міжнародних посередників втрутитися в ситуацію. У ХАМАС наголошують, що щоденні вбивства з боку Ізраїлю мають на меті цілеспрямований зрив мирних домовленостей. Згідно з даними палестинської сторони, загальна кількість загиблих у Газі з моменту підписання перемир'я вже перевищила 440 осіб.
Ізраїль готує новий наступ у Газі на березень, очікується схвалення від Трампа11.01.26, 05:00 • 4478 переглядiв