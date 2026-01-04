Кількість загиблих у Газі перевищила 71 тисячу: гуманітарна криза триває попри перемир'я
Київ • УНН
Кількість загиблих у Газі зросла до 71 384 осіб станом на 4 січня 2026 року, поранених - 171 251. Після набрання чинності угоди про припинення вогню загинуло 418 осіб, ще 1171 отримали поранення.
За даними Міністерства охорони здоров'я Гази, станом на 4 січня 2026 року кількість загиблих внаслідок бойових дій у секторі зросла до 71 384 осіб. За останню добу до лікарень було доставлено тіла трьох палестинців, одного з яких вилучили з-під завалів, а ще 18 осіб отримали поранення. Про це пише УНН з посиланням на турецькі ЗМІ.
Деталі
Загальна кількість поранених з початку конфлікту у жовтні 2023 року сягнула 171 251 особи. Офіційні представники медичних служб зазначають, що реальні цифри можуть бути вищими, оскільки багато людей досі вважаються зниклими безвісти під уламками зруйнованих будівель. Судовий комітет нещодавно підтвердив смерть ще 110 палестинців, інформацію про яких було отримано в ході ідентифікації тіл.
З моменту набрання чинності поточної угоди про припинення вогню зафіксовано загибель 418 осіб, а 1171 людина отримала поранення. Крім того, рятувальні служби вилучили з-під завалів тіла 684 загиблих, які залишалися там протягом тривалого часу.
Дипломатичні зусилля та реальна ситуація
9 жовтня 2025 року президент США Дональд Трамп оголосив про схвалення першого етапу мирного плану під час переговорів у Єгипті. Угода, що набула чинності 10 жовтня, передбачала припинення вогню та обмін полоненими. Згідно з планом, Ізраїль розпочав поетапне виведення військ, а ХАМАС погодився на звільнення заручників.
Попри формальне припинення вогню, у регіоні зберігається напружена ситуація. Місцеві джерела повідомляють про регулярні точкові удари ізраїльської армії, які командування ЦАХАЛ пояснює необхідністю нейтралізації загроз безпеці. Водночас гуманітарні організації наголошують на критичному стані медичної системи Гази та складнощах із доставкою допомоги через заблоковані логістичні шляхи.
