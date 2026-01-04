$42.170.00
Рубрики
Число погибших в Газе превысило 71 тысячу: гуманитарный кризис продолжается, несмотря на перемирие

Киев • УНН

 • 16 просмотра

Число погибших в Газе возросло до 71 384 человек по состоянию на 4 января 2026 года, раненых — 171 251. После вступления в силу соглашения о прекращении огня погибло 418 человек, еще 1171 получили ранения.

Число погибших в Газе превысило 71 тысячу: гуманитарный кризис продолжается, несмотря на перемирие

По данным Министерства здравоохранения Газы, по состоянию на 4 января 2026 года число погибших в результате боевых действий в секторе возросло до 71 384 человек. За последние сутки в больницы были доставлены тела трех палестинцев, один из которых был извлечен из-под завалов, а еще 18 человек получили ранения. Об этом пишет УНН со ссылкой на турецкие СМИ.

Детали

Общее число раненых с начала конфликта в октябре 2023 года достигло 171 251 человека. Официальные представители медицинских служб отмечают, что реальные цифры могут быть выше, поскольку многие люди до сих пор считаются пропавшими без вести под обломками разрушенных зданий. Судебный комитет недавно подтвердил смерть еще 110 палестинцев, информация о которых была получена в ходе идентификации тел.

ХАМАС поплатится, если не разоружится в ближайшее время - Трамп31.12.25, 10:20 • 3476 просмотров

С момента вступления в силу текущего соглашения о прекращении огня зафиксирована гибель 418 человек, а 1171 человек получил ранения. Кроме того, спасательные службы извлекли из-под завалов тела 684 погибших, которые оставались там в течение длительного времени.

Дипломатические усилия и реальная ситуация

9 октября 2025 года президент США Дональд Трамп объявил об одобрении первого этапа мирного плана во время переговоров в Египте. Соглашение, вступившее в силу 10 октября, предусматривало прекращение огня и обмен пленными. Согласно плану, Израиль начал поэтапный вывод войск, а ХАМАС согласился на освобождение заложников.

Несмотря на формальное прекращение огня, в регионе сохраняется напряженная ситуация. Местные источники сообщают о регулярных точечных ударах израильской армии, которые командование ЦАХАЛ объясняет необходимостью нейтрализации угроз безопасности. В то же время гуманитарные организации отмечают критическое состояние медицинской системы Газы и сложности с доставкой помощи из-за заблокированных логистических путей. 

Нетаньяху и Трамп обсудят прекращение огня в Газе на фоне опасений возобновления боевых действий29.12.25, 14:38 • 3932 просмотра

Степан Гафтко

Новости Мира
Столкновения
Израиль
Дональд Трамп
Египет
Сектор Газа