ХАМАС поплатится, если не разоружится в ближайшее время - Трамп

Киев • УНН

 • 46 просмотра

Американский президент надеется "очень быстро" перейти ко второму этапу мирного плана для Сектора Газа.

ХАМАС поплатится, если не разоружится в ближайшее время - Трамп

Президент США Дональд Трамп надеется "очень быстро" перейти ко второму этапу мирного плана для Сектора Газа. Он добавил, что ХАМАС "поплатится", если не разоружится в ближайшее время, сообщает УНН со ссылкой на BBC.

Подробности

Глава Белого дома сделал соответствующее заявление во время встречи с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху во Флориде. Он добавил, что Израиль "на 100% выполнил план", несмотря на продолжение военных действий в Газе.

Президент США также заявил, что его страна может поддержать очередной масштабный удар по Ирану, если тот возобновит программу создания баллистических ракет или ядерного оружия.

Представители ХАМАС заявили, что полное разоружение должно происходить параллельно с прогрессом в создании независимого Палестинского государства.

На вопрос, не беспокоит ли его то, что Израиль не движется достаточно быстро ко второму этапу плана, Трамп ответил, что страна "выполняет план".

Меня не беспокоит то, что делает Израиль, меня беспокоит то, что делают или, возможно, не делают другие

- добавил он.

В то же время Нетаньяху заявил, что Израиль заинтересован в обеспечении мирной границы с Сирией, а Трамп выразил надежду, что Израиль будет поддерживать хорошие отношения с президентом Ахмедом аль-Шараа, который пришел к власти после свержения режима Башара Асада в конце 2024 года.

Напомним

Президент США Дональд Трамп заявил, если Иран попытается нарастить силы, то Вашингтон "надерет ему задницу".

В то же время радикальная палестинская группировка ХАМАС подтвердила гибель пяти лидеров, включая "замаскированного представителя". Это стало серьезным ударом по террористической группе.

Евгений Устименко

ПолитикаНовости Мира
Ядерное оружие
Израиль
Башар Асад
Дональд Трамп
Сирия
Биньямин Нетаньяху
Флорида
Иран