04:26
армія рф більше не зростає - Зеленський заявив про великі втрати росіян на фронті
03:07
Без американської зброї ми не зможемо перемогти - Президент України
30 грудня, 01:10
"Ми не можемо просто вийти з наших територій" - Зеленський про "мирні переговори"
Ексклюзив
29 грудня, 18:57
Рік Червоного Вогняного Коня: як прожити рік удачі, швидких змін і великих можливостей
29 грудня, 18:48
В Україні відтермінували строки обов’язкового використання платіжних терміналів для ФОП: на який строк
29 грудня, 18:36
Отримували тисячі доларів за "правильні" голосування: п’ятьом нардепам повідомили про підозру
29 грудня, 15:53
росія, напевно, готує удари по столиці, по держбудівлям: Зеленський відреагував на заяву про нібито атаку на резиденцію путіна
Ексклюзив
29 грудня, 15:25
Складно назвати надзвичайно продуктивними, адже з ключових питань рішення не прийнято: політолог про перемовини Зеленського з Трампом
29 грудня, 15:12
Вибори через "Дію" не розглядаються: Федоров назвав причину
Ексклюзив
29 грудня, 12:21
Оренда житла: що буде з цінами у 2026 році
ХАМАС підтвердив загибель п'яти лідерів, включаючи "замаскованого речника" - Fox News

Київ • УНН

 • 308 перегляди

Радикальне палестинське угрупування ХАМАС підтвердило загибель п'яти лідерів, серед яких Мохаммед аль-Сінвар та Абу Обейди. Це сталося під час військових операцій Ізраїлю в Секторі Газа. ХАМАС вперше розкрив справжнє ім'я Абу Обейди - Худхайфа Самір Абдулла аль-Кахлут.

ХАМАС підтвердив загибель п'яти лідерів, включаючи "замаскованого речника" - Fox News

Радикальне палестинське угрупування ХАМАС підтвердило загибель п'яти лідерів, включаючи "замаскованого речника". Це стало серйозним ударом по терористичній групі, повідомляє УНН з посиланням на Fox News.

Деталі

У заяві, опублікованій у понеділок збройним крилом угруповання, Бригадами Ізз ад-Дін аль-Кассам, ХАМАС повідомив, що Мохаммед аль-Сінвар, брат колишнього лідера Хамасу Ях'я аль-Сінвара, був убитий під час військових операцій Ізраїлю в Секторі Газа.

Також ХАМАС підтвердив смерть Абу Обейди, багаторічного маскованого речника бригад Аль-Кассам. Під час війни він став публічним обличчям військового крила угруповання.

У своєму оголошенні Хамас вперше розкрив, що його справжнє ім'я було Худхайфа Самір Абдулла аль-Кахлут. Згідно із заявою Ізраїлю, Абу Обейда був убитий під час ізраїльського удару по місту Газа наприкінці серпня.

Хоча Ізраїль раніше вже оголосив про його смерть, оголошення ХАМАС стало першим офіційним підтвердженням з боку угрупування.

ХАМАС також підтвердив загибель Мохаммеда Шабана, керівника бригади "Рафах", і Хакама аль-Ісси, досвідченого командира і одного із засновників бригад "Аль-Кассам".

Ізраїль повідомив, що обидва чоловіки загинули в результаті окремих авіаударів у Газі на початку цього року, причому аль-Ісса загинув під час атак на район Сабра в місті Газа.

Нагадаємо

Президент США Дональд Трамп заявив, що ХАМАС має роззброїтися перед переходом до другого етапу припинення вогню.

Євген Устименко

