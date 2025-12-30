ХАМАС підтвердив загибель п'яти лідерів, включаючи "замаскованого речника" - Fox News

Радикальне палестинське угрупування ХАМАС підтвердило загибель п'яти лідерів, включаючи "замаскованого речника". Це стало серйозним ударом по терористичній групі, повідомляє УНН з посиланням на Fox News.

Деталі

У заяві, опублікованій у понеділок збройним крилом угруповання, Бригадами Ізз ад-Дін аль-Кассам, ХАМАС повідомив, що Мохаммед аль-Сінвар, брат колишнього лідера Хамасу Ях'я аль-Сінвара, був убитий під час військових операцій Ізраїлю в Секторі Газа.

Також ХАМАС підтвердив смерть Абу Обейди, багаторічного маскованого речника бригад Аль-Кассам. Під час війни він став публічним обличчям військового крила угруповання.

У своєму оголошенні Хамас вперше розкрив, що його справжнє ім'я було Худхайфа Самір Абдулла аль-Кахлут. Згідно із заявою Ізраїлю, Абу Обейда був убитий під час ізраїльського удару по місту Газа наприкінці серпня.

Хоча Ізраїль раніше вже оголосив про його смерть, оголошення ХАМАС стало першим офіційним підтвердженням з боку угрупування.

ХАМАС також підтвердив загибель Мохаммеда Шабана, керівника бригади "Рафах", і Хакама аль-Ісси, досвідченого командира і одного із засновників бригад "Аль-Кассам".

Ізраїль повідомив, що обидва чоловіки загинули в результаті окремих авіаударів у Газі на початку цього року, причому аль-Ісса загинув під час атак на район Сабра в місті Газа.

Нагадаємо

Президент США Дональд Трамп заявив, що ХАМАС має роззброїтися перед переходом до другого етапу припинення вогню.