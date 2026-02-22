Австралія спростувала інформацію про підготовку масової репатріації сімей бойовиків ІДІЛ із сирійських таборів

$43.270.00
50.920.00
ukenru
00:48 • 4816 перегляди
Унаслідок теракту у Львові загинула 23-річна працівниця поліції – прокуратураVideo
23:49 • 10830 перегляди
Мер Львова Садовий назвав вибухи у центрі міста терактом та повідомив про госпіталізацію 14 постраждалихVideo
22:51 • 14230 перегляди
Українська ракета "Фламінго" могла встановити світовий рекорд дальності ураження під час атаки на Воткінський завод
21 лютого, 17:20 • 30413 перегляди
Орбан проти Мадяра. В Угорщині стартувала напружена виборча кампанія
21 лютого, 13:53 • 28012 перегляди
ЗСУ завдали удару ракетами "Фламінго" по заводу-виробнику "Іскандерів"
Ексклюзив
21 лютого, 11:17 • 34052 перегляди
На Дніпровщині компанія влаштувала конфлікт зі стріляниною у військових, є один поранений і двоє затриманих
21 лютого, 11:02 • 33244 перегляди
Україна закликала Брюссель втрутитися у суперечку з Угорщиною щодо нафтопроводу - ЗМІ
21 лютого, 09:59 • 27492 перегляди
Україна запровадила санкції проти 225 капітанів російського "тіньового флоту" та компаній ВПК
Ексклюзив
21 лютого, 08:00 • 24185 перегляди
Чорний кмин: властивості та користь для організмуPhoto
20 лютого, 19:44 • 27899 перегляди
Є інформація про підготовку ворогом нових ударів по енергетиці - Шмигаль
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал
Кримінал
Світ
Світ
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
−8°
2м/с
76%
754мм
Графіки відключень електроенергії
Популярнi новини
У Нікополі через обстріл рф постраждав 77-річний чоловік, пошкоджено будівліPhoto21 лютого, 18:39 • 4760 перегляди
Зеленський закликає ЄС до санкцій проти морських сервісів росіїVideo21 лютого, 18:57 • 4276 перегляди
"Ультиматуми - до кремля" - МЗС відреагувало на шантаж Словаччини і Угорщини21 лютого, 19:18 • 5092 перегляди
Таїсія Повалій закликала до російської окупації Києва у інтерв'ю пропагандистським медіа рфVideo21 лютого, 21:18 • 4770 перегляди
У центрі Львова пролунали вибухи, свідки повідомляють про постраждалихVideo22:57 • 9190 перегляди
Публікації
Три медичні трагедії і роки боротьби у судах: чи має українських пацієнт право на справедливість20 лютого, 13:32 • 51389 перегляди
Блохи в домі: як дрібна проблема перетворюється на велику загрозу і що з цим робитиPhoto20 лютого, 11:49 • 60692 перегляди
Defence City дає переваги підприємствам ОПК, але потребує гнучкіших умов доступу - експерт
Ексклюзив
20 лютого, 10:00 • 72253 перегляди
Найчуттєвіші і найвразливіші: що потрібно знати про знак зодіаку Риби19 лютого, 14:22 • 86093 перегляди
Топ дієвих порад, як покращити стосунки з партнером
Ексклюзив
19 лютого, 13:31 • 123985 перегляди
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Музикант
Дональд Туск
Віктор Орбан
Ярослав Качинський
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Запорізька область
Львів
Сумська область
Реклама
УНН Lite
Брітні Спірс опублікувала відверте фото без одягу з відпочинку на пляжіPhoto21 лютого, 15:47 • 21991 перегляди
Зендею помітили з новою обручкою на тлі чуток про таємний шлюб з Томом ГолландомPhoto21 лютого, 08:33 • 25927 перегляди
Ерік Дейн з "Анатомії Грей" дав останню пораду своїм донькам у посмертному інтерв'ю21 лютого, 07:37 • 27483 перегляди
Бойфренд Дженніфер Еністон розкрив секрети здорової комунікації у їхніх стосунках20 лютого, 20:02 • 19791 перегляди
Мел Гібсон після розриву з Розалінд Росс готовий до нових стосунків та народження дітей20 лютого, 19:21 • 22433 перегляди
Актуальне
Техніка
Соціальна мережа
Іскандер (ОТРК)
Серіали
TikTok

Австралія спростувала інформацію про підготовку масової репатріації сімей бойовиків ІДІЛ із сирійських таборів

Київ • УНН

 • 6 перегляди

Уряд Австралії відхилив повідомлення про плани повернення десятків жінок і дітей із сирійських таборів. Канберра наголосила, що пріоритетом є національна безпека, рішення прийматимуться після індивідуальної перевірки.

Австралія спростувала інформацію про підготовку масової репатріації сімей бойовиків ІДІЛ із сирійських таборів

Уряд Австралії офіційно відхилив повідомлення про плани щодо повернення на батьківщину десятків жінок і дітей, які перебувають у таборах для інтернованих на північному сході Сирії. Офіційна Канберра наголосила, що пріоритетом залишається національна безпека, а будь-які рішення щодо репатріації прийматимуться виключно після ретельної індивідуальної перевірки кожного громадянина. Про це повідомляє Reuters, пише УНН.

Деталі

Уряд не підтверджує повідомлення про те, що триває процес масової репатріації. Будь-які операції такого роду є складними і залежать від багатьох чинників безпеки на місцях

– заявив представник Міністерства внутрішніх справ Австралії.

Заява уряду з'явилася після публікації звітів про те, що австралійські спецслужби нібито готують логістику для вивезення своїх громадян із таборів Аль-Хол та Рож, де умови проживання вважаються критичними.

США готуються відкрити посольство в Сирії після 14-річної перерви21.02.26, 05:02 • 5034 перегляди

Правозахисні організації роками тиснуть на владу країни, вимагаючи врятувати дітей австралійського походження, проте опозиційні політики застерігають від повернення осіб, які можуть бути радикалізовані. Наразі в Сирії залишаються близько 40 австралійських жінок і дітей, доля яких залишається невизначеною через відсутність консолідованого політичного рішення.

Безпекові ризики та політичний тиск

Питання репатріації залишається одним із найбільш чутливих у внутрішній політиці Австралії, оскільки правоохоронні органи занепокоєні потенційними загрозами від дорослих членів сімей бойовиків.

Уряд підкреслює, що не збирається піддавати ризику життя австралійських службовців заради операцій у зонах конфлікту, де ситуація з безпекою залишається нестабільною. Водночас міжнародні партнери закликають Канберру взяти відповідальність за своїх громадян, щоб запобігти подальшій радикалізації нового покоління в умовах таборів для біженців.

США завершують десятирічну військову операцію в Сирії - WSJ19.02.26, 05:56 • 30518 переглядiв

Степан Гафтко

ПолітикаСвіт
Reuters
Австралія
Сирія