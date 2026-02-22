Австралія спростувала інформацію про підготовку масової репатріації сімей бойовиків ІДІЛ із сирійських таборів
Київ • УНН
Уряд Австралії відхилив повідомлення про плани повернення десятків жінок і дітей із сирійських таборів. Канберра наголосила, що пріоритетом є національна безпека, рішення прийматимуться після індивідуальної перевірки.
Деталі
Уряд не підтверджує повідомлення про те, що триває процес масової репатріації. Будь-які операції такого роду є складними і залежать від багатьох чинників безпеки на місцях
Заява уряду з'явилася після публікації звітів про те, що австралійські спецслужби нібито готують логістику для вивезення своїх громадян із таборів Аль-Хол та Рож, де умови проживання вважаються критичними.
Правозахисні організації роками тиснуть на владу країни, вимагаючи врятувати дітей австралійського походження, проте опозиційні політики застерігають від повернення осіб, які можуть бути радикалізовані. Наразі в Сирії залишаються близько 40 австралійських жінок і дітей, доля яких залишається невизначеною через відсутність консолідованого політичного рішення.
Безпекові ризики та політичний тиск
Питання репатріації залишається одним із найбільш чутливих у внутрішній політиці Австралії, оскільки правоохоронні органи занепокоєні потенційними загрозами від дорослих членів сімей бойовиків.
Уряд підкреслює, що не збирається піддавати ризику життя австралійських службовців заради операцій у зонах конфлікту, де ситуація з безпекою залишається нестабільною. Водночас міжнародні партнери закликають Канберру взяти відповідальність за своїх громадян, щоб запобігти подальшій радикалізації нового покоління в умовах таборів для біженців.
