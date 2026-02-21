США готуються відкрити посольство в Сирії після 14-річної перерви

Адміністрація Дональда Трампа офіційно повідомила Конгрес про плани поетапного відновлення роботи американської дипломатичної місії в Сирії, яка залишалася закритою з 2012 року. Вашингтон уже розпочав фінансування підготовчих робіт, а спеціальний посланник США Том Баррак активно лобіює повну реінтеграцію Сирії у світове співтовариство та скасування залишків економічних санкцій. Про це повідомляє AP, пише УНН.

Деталі

Адміністрація має намір запровадити поетапний підхід до потенційного відновлення діяльності посольства в Сирії. Це пріоритетне завдання для забезпечення стабільності в регіоні та налагодження зв'язків з новим сирійським урядом – йдеться у повідомленні Державного департаменту США.

Дипломатичне зближення та нові союзники

Повернення американських дипломатів до Дамаска є частиною ширшої стратегії адміністрації Трампа щодо Близького Сходу, яка передбачає тісну співпрацю з президентом аш-Шараа у боротьбі з тероризмом.

США розпочали перевезення бойовиків "Ісламської держави" із Сирії до Іраку

Том Баррак, який уже встиг підняти прапор США над резиденцією посла минулого року, наголошує, що Сирія продемонструвала готовність до партнерства, приєднавшись до коаліції проти ІДІЛ. Очікується, що відновлення роботи посольства дозволить США безпосередньо контролювати процеси відбудови країни та зміцнити свій вплив на противагу іранським та російським інтересам, які домінували за часів Асада.

Безпекові виклики та виведення військ

Попри плани відкриття посольства, Пентагон паралельно розпочав процес повного виведення американського військового контингенту із Сирії, передаючи стратегічні бази під контроль нової сирійської армії.

США завершують десятирічну військову операцію в Сирії - WSJ

У Вашингтоні вважають, що велика військова присутність більше не є необхідною, оскільки Дамаск здатен самостійно гарантувати безпеку за підтримки західних союзників. Водночас Державний департамент зберігає обережність щодо точних термінів повернення персоналу на повний робочий день, оскільки в країні все ще залишаються ризики з боку радикальних угруповань.

США завдали серії авіаударів по десятках об'єктів "Ісламської держави" в Сирії