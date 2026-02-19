$43.260.09
Ексклюзив
18 лютого, 16:17 • 13843 перегляди
Чергові переговори без прориву: москва затягує час, Трамп продовжує жити в ілюзіях, а Україна не дозволяє нав’язати капітуляцію
18 лютого, 15:06 • 34733 перегляди
Винищувачі лінійки “F”: від культового “Топ Ган” до сучасного F-35PhotoVideo
Ексклюзив
18 лютого, 14:25 • 33371 перегляди
Світла менше, а суми у платіжках більші - як це працює
Ексклюзив
18 лютого, 12:34 • 42845 перегляди
Defence City: фільтр доброчесності чи інструмент блокування розвитку ОПК
Ексклюзив
18 лютого, 10:59 • 29267 перегляди
Вирок і амністія завдяки усиновленню дитини: парламентська ТСК має багато питань до директора НАБУ Кривоноса
18 лютого, 10:49 • 21986 перегляди
Політична частина переговорів залишається складною, сторони домовилися продовжувати діалог – Зеленський
18 лютого, 10:05 • 24889 перегляди
Українська сторона підтвердила завершення близько двогодинних переговорів у Женеві
18 лютого, 09:44 • 25800 перегляди
Зеленський розкрив завдання українській делегації у Женеві після констатації намагань рф затягнути перемовини
18 лютого, 08:42 • 18395 перегляди
У Женеві розпочався другий день переговорів Україна-США-рф - Умєров
18 лютого, 07:55 • 19070 перегляди
Зеленський: Україна запровадила пакет санкцій проти лукашенка
Defence City: фільтр доброчесності чи інструмент блокування розвитку ОПК
Ексклюзив
18 лютого, 12:34 • 42846 перегляди
Стратегія затягування: як захист скандального лікаря Віталія Русакова гальмує суд
США завершують десятирічну військову операцію в Сирії - WSJ

Київ • УНН

 • 16 перегляди

США виводять близько 1000 військовослужбовців із Сирії, завершуючи десятирічну військову операцію. Американські війська вже покинули гарнізони Аль-Танф та Аль-Шаддаді, а решта баз буде виведена протягом двох місяців.

США завершують десятирічну військову операцію в Сирії - WSJ

США виводять усіх своїх приблизно 1000 військовослужбовців із Сирії, що завершує десятирічну військову операцію в країні. Про це повідомляє The Wall Street Journal із посиланням на трьох неназваних американських чиновників, інформує УНН.

Деталі

За словами співрозмовників видання, американські війська вже завершили виведення військ з гарнізону Аль-Танф, стратегічного форпосту на кордонах Сирії, Йорданії та Іраку, та бази Аль-Шаддаді на північному сході Сирії на початку цього місяця. Війська виведуться з решти американських баз протягом наступних двох місяців.

Виведення військ не пов'язане з поточним розгортанням військово-морських і повітряних сил США на Близькому Сході для потенційних ударів по Ірану у випадку провалу переговорів щодо ядерної програми цієї країни

- цитує ЗМІ одного з чиновників.

Довідково

Це не перший випадок, коли Трамп вивів американські війська з Сирії. У 2018 році, під час свого першого президентського терміну, він раптово наказав вивести всі приблизно 2000 американських військових з країни після оголошення військової перемоги над ІДІЛ, заявивши, що Туреччина - затятий противник курдів у Сирії - може "заповнити американський вакуум".

Рішення Трампа зустріло жорсткий опір з боку адміністрації та спонукало тодішнього міністра оборони Джима Меттіса піти у відставку.

Зрештою, Трамп залишив кілька сотень військовослужбовців у країні для захисту нафтових родовищ у надії захопити сирійську нафту для США. Але Джим Джеффрі, тодішній посланець Трампа з питань Сирії, пізніше заявив, що члени адміністрації "завжди грають у вигадки, щоб не пояснити нашому керівництву, скільки у нас там військ".

Нагадаємо

Центральне командування США повідомило про серію з 10 авіаударів понад 30 об'єктах ІДІЛ у Сирії з 3 по 12 лютого 2026 року. Операція "Hawkeye Strike" ліквідувала або захопила понад 50 бойовиків, знищивши понад сотню інфраструктурних об'єктів.

Уряд Сирії розпочав розгортання сил у курдських районах за підтримки США03.02.26, 03:12 • 4821 перегляд

Вадим Хлюдзинський

ПолітикаСвіт
Ірак
Йорданія
Дональд Трамп
Сирія
Туреччина
Іран