США завершують десятирічну військову операцію в Сирії - WSJ
Київ • УНН
США виводять близько 1000 військовослужбовців із Сирії, завершуючи десятирічну військову операцію. Американські війська вже покинули гарнізони Аль-Танф та Аль-Шаддаді, а решта баз буде виведена протягом двох місяців.
США виводять усіх своїх приблизно 1000 військовослужбовців із Сирії, що завершує десятирічну військову операцію в країні. Про це повідомляє The Wall Street Journal із посиланням на трьох неназваних американських чиновників, інформує УНН.
Деталі
За словами співрозмовників видання, американські війська вже завершили виведення військ з гарнізону Аль-Танф, стратегічного форпосту на кордонах Сирії, Йорданії та Іраку, та бази Аль-Шаддаді на північному сході Сирії на початку цього місяця. Війська виведуться з решти американських баз протягом наступних двох місяців.
Виведення військ не пов'язане з поточним розгортанням військово-морських і повітряних сил США на Близькому Сході для потенційних ударів по Ірану у випадку провалу переговорів щодо ядерної програми цієї країни
Довідково
Це не перший випадок, коли Трамп вивів американські війська з Сирії. У 2018 році, під час свого першого президентського терміну, він раптово наказав вивести всі приблизно 2000 американських військових з країни після оголошення військової перемоги над ІДІЛ, заявивши, що Туреччина - затятий противник курдів у Сирії - може "заповнити американський вакуум".
Рішення Трампа зустріло жорсткий опір з боку адміністрації та спонукало тодішнього міністра оборони Джима Меттіса піти у відставку.
Зрештою, Трамп залишив кілька сотень військовослужбовців у країні для захисту нафтових родовищ у надії захопити сирійську нафту для США. Але Джим Джеффрі, тодішній посланець Трампа з питань Сирії, пізніше заявив, що члени адміністрації "завжди грають у вигадки, щоб не пояснити нашому керівництву, скільки у нас там військ".
Нагадаємо
Центральне командування США повідомило про серію з 10 авіаударів понад 30 об'єктах ІДІЛ у Сирії з 3 по 12 лютого 2026 року. Операція "Hawkeye Strike" ліквідувала або захопила понад 50 бойовиків, знищивши понад сотню інфраструктурних об'єктів.
Уряд Сирії розпочав розгортання сил у курдських районах за підтримки США03.02.26, 03:12 • 4821 перегляд