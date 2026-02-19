США завершают десятилетнюю военную операцию в Сирии - WSJ
Киев • УНН
США выводят около 1000 военнослужащих из Сирии, завершая десятилетнюю военную операцию. Американские войска уже покинули гарнизоны Аль-Танф и Аль-Шаддади, а остальные базы будут выведены в течение двух месяцев.
США выводят всех своих примерно 1000 военнослужащих из Сирии, что завершает десятилетнюю военную операцию в стране. Об этом сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на трех неназванных американских чиновников, информирует УНН.
Подробности
По словам собеседников издания, американские войска уже завершили вывод войск из гарнизона Аль-Танф, стратегического форпоста на границах Сирии, Иордании и Ирака, и базы Аль-Шаддади на северо-востоке Сирии в начале этого месяца. Войска будут выведены с остальных американских баз в течение следующих двух месяцев.
Вывод войск не связан с текущим развертыванием военно-морских и воздушных сил США на Ближнем Востоке для потенциальных ударов по Ирану в случае провала переговоров по ядерной программе этой страны
Справка
Это не первый случай, когда Трамп вывел американские войска из Сирии. В 2018 году, во время своего первого президентского срока, он внезапно приказал вывести все примерно 2000 американских военных из страны после объявления военной победы над ИГИЛ, заявив, что Турция - заклятый противник курдов в Сирии - может "заполнить американский вакуум".
Решение Трампа встретило жесткое сопротивление со стороны администрации и побудило тогдашнего министра обороны Джима Мэттиса уйти в отставку.
В конце концов, Трамп оставил несколько сотен военнослужащих в стране для защиты нефтяных месторождений в надежде захватить сирийскую нефть для США. Но Джим Джеффри, тогдашний посланник Трампа по вопросам Сирии, позже заявил, что члены администрации "всегда играют в выдумки, чтобы не объяснить нашему руководству, сколько у нас там войск".
Напомним
Центральное командование США сообщило о серии из 10 авиаударов по более чем 30 объектам ИГИЛ в Сирии с 3 по 12 февраля 2026 года. Операция "Hawkeye Strike" ликвидировала или захватила более 50 боевиков, уничтожив более сотни инфраструктурных объектов.
