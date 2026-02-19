$43.260.09
Эксклюзив
18 февраля, 16:17
Очередные переговоры без прорыва: москва затягивает время, Трамп продолжает жить в иллюзиях, а Украина не позволяет навязать капитуляцию
18 февраля, 15:06
Истребители линейки “F”: от культового “Топ Ган” до современного F-35PhotoVideo
Эксклюзив
18 февраля, 14:25
Света меньше, а суммы в платежках больше — как это работает
Эксклюзив
18 февраля, 12:34
Defence City: фильтр добропорядочности или инструмент блокирования развития ОПК
Эксклюзив
18 февраля, 10:59
Приговор и амнистия благодаря усыновлению ребенка: у парламентской ВСК много вопросов к директору НАБУ Кривоносу
18 февраля, 10:49
Политическая часть переговоров остается сложной, стороны договорились продолжать диалог - Зеленский
18 февраля, 10:05
Украинская сторона подтвердила завершение около двухчасовых переговоров в Женеве
18 февраля, 09:44
Зеленский раскрыл задачи украинской делегации в Женеве после констатации попыток рф затянуть переговоры
18 февраля, 08:42
В Женеве начался второй день переговоров Украина-США-рф - Умеров
18 февраля, 07:55
Зеленский: Украина ввела пакет санкций против лукашенко
публикации
Эксклюзивы
18 февраля, 12:34
США завершают десятилетнюю военную операцию в Сирии - WSJ

Киев • УНН

 • 726 просмотра

США выводят около 1000 военнослужащих из Сирии, завершая десятилетнюю военную операцию. Американские войска уже покинули гарнизоны Аль-Танф и Аль-Шаддади, а остальные базы будут выведены в течение двух месяцев.

США завершают десятилетнюю военную операцию в Сирии - WSJ

США выводят всех своих примерно 1000 военнослужащих из Сирии, что завершает десятилетнюю военную операцию в стране. Об этом сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на трех неназванных американских чиновников, информирует УНН.

Подробности

По словам собеседников издания, американские войска уже завершили вывод войск из гарнизона Аль-Танф, стратегического форпоста на границах Сирии, Иордании и Ирака, и базы Аль-Шаддади на северо-востоке Сирии в начале этого месяца. Войска будут выведены с остальных американских баз в течение следующих двух месяцев.

Вывод войск не связан с текущим развертыванием военно-морских и воздушных сил США на Ближнем Востоке для потенциальных ударов по Ирану в случае провала переговоров по ядерной программе этой страны

- цитирует СМИ одного из чиновников.

Справка

Это не первый случай, когда Трамп вывел американские войска из Сирии. В 2018 году, во время своего первого президентского срока, он внезапно приказал вывести все примерно 2000 американских военных из страны после объявления военной победы над ИГИЛ, заявив, что Турция - заклятый противник курдов в Сирии - может "заполнить американский вакуум".

Решение Трампа встретило жесткое сопротивление со стороны администрации и побудило тогдашнего министра обороны Джима Мэттиса уйти в отставку.

В конце концов, Трамп оставил несколько сотен военнослужащих в стране для защиты нефтяных месторождений в надежде захватить сирийскую нефть для США. Но Джим Джеффри, тогдашний посланник Трампа по вопросам Сирии, позже заявил, что члены администрации "всегда играют в выдумки, чтобы не объяснить нашему руководству, сколько у нас там войск".

Напомним

Центральное командование США сообщило о серии из 10 авиаударов по более чем 30 объектам ИГИЛ в Сирии с 3 по 12 февраля 2026 года. Операция "Hawkeye Strike" ликвидировала или захватила более 50 боевиков, уничтожив более сотни инфраструктурных объектов.

Вадим Хлюдзинский

