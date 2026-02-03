Правительство Сирии начало развертывание сил в курдских районах при поддержке США

$42.810.04
51.020.22
ukenru
23:51 • 2930 просмотра
Россия нанесла массированный удар по Киеву ракетами и дронами в лютый мороз
20:49 • 8060 просмотра
В ближайшее время вы услышите уже определенные результаты: Умеров об обмене пленными
19:26 • 10558 просмотра
Украина продлила санкции против Фирташа и Козака
2 февраля, 18:38 • 15063 просмотра
Президент FIFA готов вернуть Россию в международный футбол: в УАФ и МИД отреагировалиVideo
Эксклюзив
2 февраля, 18:37 • 13282 просмотра
Пенсионная реформа в Украине: что реально изменят и повысят ли минимальные выплаты до 6000 грн
2 февраля, 18:01 • 11251 просмотра
Не только трехсторонний формат, но и двусторонний с США: Зеленский о новом раунде переговоров по завершению войны
2 февраля, 16:56 • 10916 просмотра
Организация выборов в Украине может обойтись в 10 млрд гривен - ЦИК
2 февраля, 15:28 • 18735 просмотра
"Файлы Эпштейна": как скандал может привести к падению норвежской короны и заключению политических элит
2 февраля, 11:00 • 24815 просмотра
Зеленский: обстрелы рф энергообъектов за сутки были у фронта и в пограничье, но без целенаправленных ударов россии ракетами и "шахедами" по энергоинфраструктуре
2 февраля, 08:37 • 39888 просмотра
Украина запускает "белый список" Starlink в ответ на использование терминалов россиянами: как это будет работать
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
−18°
2м/с
74%
749мм
Графики отключений электроэнергии
Популярные новости
Годовщина смерти Кузьмы: 5 песен Скрябина, которые стоит услышатьVideo2 февраля, 15:14 • 10694 просмотра
The Cure получил первые две "Грэмми" в своей карьереVideo2 февраля, 16:01 • 9580 просмотра
Трамп угрожает судом комику Тревору Ноа из-за шутки об Эпштейне на "Грэмми"Video2 февраля, 16:54 • 8804 просмотра
Финал Нацотбора на "Евровидение-2026": когда смотреть и как поддержать своего фаворита2 февраля, 17:09 • 12278 просмотра
Победительнице "Холостяка-13" отказали в регистрации брака: известна причинаPhoto2 февраля, 19:01 • 4840 просмотра
публикации
Президент FIFA готов вернуть Россию в международный футбол: в УАФ и МИД отреагировалиVideo2 февраля, 18:38 • 15055 просмотра
Финал Нацотбора на "Евровидение-2026": когда смотреть и как поддержать своего фаворита2 февраля, 17:09 • 12349 просмотра
"Файлы Эпштейна": как скандал может привести к падению норвежской короны и заключению политических элит2 февраля, 15:28 • 18732 просмотра
Пенсия по инвалидности III группы: кому назначают, какой размер в 2026 году и как оформитьVideo2 февраля, 11:19 • 58741 просмотра
Клиника с десятками "сожителей": кто скрывается по адресу скандальной Odrex в Одессе2 февраля, 11:11 • 33522 просмотра
Актуальные люди
Владимир Зеленский
Дональд Трамп
Денис Шмыгаль
Джеффри Эпштейн
Рустем Умеров
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Израиль
Село
Польша
Реклама
УНН Lite
Победительнице "Холостяка-13" отказали в регистрации брака: известна причинаPhoto2 февраля, 19:01 • 4886 просмотра
Трамп угрожает судом комику Тревору Ноа из-за шутки об Эпштейне на "Грэмми"Video2 февраля, 16:54 • 8896 просмотра
The Cure получил первые две "Грэмми" в своей карьереVideo2 февраля, 16:01 • 9666 просмотра
Годовщина смерти Кузьмы: 5 песен Скрябина, которые стоит услышатьVideo2 февраля, 15:14 • 10733 просмотра
Жаркие британские выходные: Ким Кардашьян и Льюис Хэмилтон взорвали сеть2 февраля, 14:27 • 10929 просмотра
Актуальное
Техника
Социальная сеть
Отопление
9К720 Искандер
Шахед-136

Правительство Сирии начало развертывание сил в курдских районах при поддержке США

Киев • УНН

 • 0 просмотра

Правительство Сирии начало развертывание сил безопасности в северо-восточных регионах, ранее контролируемых курдами. Это является частью соглашения об интеграции «Сирийских демократических сил» в государственные институты, заключенного при посредничестве США.

Правительство Сирии начало развертывание сил в курдских районах при поддержке США

Правительство Сирии под руководством президента Ахмеда аль-Шараа начало официальное развертывание сил безопасности в северо-восточных регионах страны, ранее контролировавшихся курдами. Этот шаг является частью масштабного соглашения об интеграции «Сирийских демократических сил» (SDF) в состав государственных институтов, которое было заключено при активном посредничестве США в конце января. Об этом сообщает Bloomberg, пишет УНН.

Детали

Первые подразделения внутренних войск уже вошли в город Хасеке, координируя свои действия с представителями SDF. Согласно плану, во вторник аналогичная группа правоохранителей начнет работу в Камышли, а затем государственный контроль будет установлен над Раккой и Дейр-эз-Зором. Сообщается, что бойцы SDF не будут расформированы немедленно, а постепенно интегрируются в структуры Министерства внутренних дел и Министерства обороны Сирии.

ЕС усиливает дипломатические и гуманитарные усилия в Газе, Сирии и Судане29.01.26, 19:26 • 3531 просмотр

Это историческая веха на пути к национальному примирению и единству Сирии

– отметил спецпосланник США Том Баррак.

Соглашение также предусматривает передачу под контроль Дамаска стратегических нефтяных месторождений, пограничных переходов и аэропорта Камышли в течение ближайших 10 дней.

Позиция президента Трампа и новая реальность Сирии

Президент США Дональд Трамп в телефонном разговоре с Ахмедом аль-Шараа приветствовал достигнутые договоренности, подчеркнув важность существования единого сирийского государства без внутренних анклавов. Новая сирийская власть, пришедшая на смену режиму Башара Асада в начале 2025 года, официально признала культурные и языковые права курдов, пытаясь мирным путем завершить многолетнее противостояние.

Несмотря на сложное начало и периодические нарушения режима тишины, текущее развертывание сил в Кобани и других сельских районах свидетельствует о реальном прогрессе в выполнении 14 пунктов январского соглашения. Вашингтон, который годами поддерживал курдов, теперь делает ставку на стабильность центрального правительства в Дамаске для окончательного искоренения остатков террористических группировок.

ООН бере под контроль лагеря ИГИЛ в Сирии после отступления курдских сил23.01.26, 03:22 • 4116 просмотров

Степан Гафтко

ПолитикаНовости Мира
Село
Bloomberg L.P.
Дамаск
Башар Асад
Дональд Трамп
Сирия
Соединённые Штаты