Правительство Сирии начало развертывание сил в курдских районах при поддержке США

Правительство Сирии под руководством президента Ахмеда аль-Шараа начало официальное развертывание сил безопасности в северо-восточных регионах страны, ранее контролировавшихся курдами. Этот шаг является частью масштабного соглашения об интеграции «Сирийских демократических сил» (SDF) в состав государственных институтов, которое было заключено при активном посредничестве США в конце января. Об этом сообщает Bloomberg, пишет УНН.

Детали

Первые подразделения внутренних войск уже вошли в город Хасеке, координируя свои действия с представителями SDF. Согласно плану, во вторник аналогичная группа правоохранителей начнет работу в Камышли, а затем государственный контроль будет установлен над Раккой и Дейр-эз-Зором. Сообщается, что бойцы SDF не будут расформированы немедленно, а постепенно интегрируются в структуры Министерства внутренних дел и Министерства обороны Сирии.

Это историческая веха на пути к национальному примирению и единству Сирии – отметил спецпосланник США Том Баррак.

Соглашение также предусматривает передачу под контроль Дамаска стратегических нефтяных месторождений, пограничных переходов и аэропорта Камышли в течение ближайших 10 дней.

Позиция президента Трампа и новая реальность Сирии

Президент США Дональд Трамп в телефонном разговоре с Ахмедом аль-Шараа приветствовал достигнутые договоренности, подчеркнув важность существования единого сирийского государства без внутренних анклавов. Новая сирийская власть, пришедшая на смену режиму Башара Асада в начале 2025 года, официально признала культурные и языковые права курдов, пытаясь мирным путем завершить многолетнее противостояние.

Несмотря на сложное начало и периодические нарушения режима тишины, текущее развертывание сил в Кобани и других сельских районах свидетельствует о реальном прогрессе в выполнении 14 пунктов январского соглашения. Вашингтон, который годами поддерживал курдов, теперь делает ставку на стабильность центрального правительства в Дамаске для окончательного искоренения остатков террористических группировок.

