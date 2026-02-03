$42.810.04
росія завдала масованого удару по Києву ракетами та дронами у лютий мороз
20:49 • 8420 перегляди
Найближчим часом ви почуєте вже певні результати: Умєров про обмін полоненими
19:26 • 10700 перегляди
Україна продовжила санкції проти Фірташа та Козака
2 лютого, 18:38 • 15247 перегляди
Президент FIFA готовий повернути росію в міжнародний футбол: в УАФ та МЗС відреагувалиVideo
Ексклюзив
2 лютого, 18:37 • 13403 перегляди
Пенсійна реформа в Україні: що реально змінять та чи підвищать мінімальні виплати до 6000 грн
2 лютого, 18:01 • 11295 перегляди
Не тільки тристоронній формат, але й двосторонній з США: Зеленський про новий раунд переговорів щодо завершення війни
2 лютого, 16:56 • 10944 перегляди
Організація виборів в Україні може обійтися в 10 млрд гривень - ЦВК
2 лютого, 15:28 • 18803 перегляди
"Файли Епштейна": як скандал може призвести до падіння норвезької корони і ув'язнення політичних еліт
2 лютого, 11:00 • 24844 перегляди
Зеленський: обстріли рф енергооб'єктів за добу були біля фронту і в прикордонні, але без цілеспрямованих ударів росії ракетами і "шахедами" по енергоінфраструктурі
2 лютого, 08:37 • 39925 перегляди
Україна запускає "білий список" Starlink у відповідь на використання терміналів росіянами: як це працюватиме
Уряд Сирії розпочав розгортання сил у курдських районах за підтримки США

Київ • УНН

 • 86 перегляди

Уряд Сирії розпочав розгортання сил безпеки в північно-східних регіонах, раніше контрольованих курдами. Це є частиною угоди про інтеграцію "Сирійських демократичних сил" до державних інституцій, укладеної за посередництва США.

Уряд Сирії розпочав розгортання сил у курдських районах за підтримки США

Уряд Сирії під керівництвом президента Ахмеда аль-Шараа розпочав офіційне розгортання сил безпеки у північно–східних регіонах країни, що раніше контролювалися курдами. Цей крок є частиною масштабної угоди про інтеграцію "Сирійських демократичних сил" (SDF) до складу державних інституцій, яка була укладена за активного посередництва США наприкінці січня. По це повідомляє Bloomberg, пише УНН.

Деталі

Перші підрозділи внутрішніх військ уже увійшли до міста Хасеке, координуючи свої дії з представниками SDF. Згідно з планом, у вівторок аналогічна група правоохоронців розпочне роботу в Камишли, а згодом державний контроль буде встановлено над Раккою та Дейр-ез-Зором. Повідомляється, що бійці SDF не будуть розформовані негайно, а поступово інтегруватимуться до структур Міністерства внутрішніх справ та Міністерства оборони Сирії.

ЄС посилює дипломатичні та гуманітарні зусилля у Газі, Сирії та Судані29.01.26, 19:26 • 3531 перегляд

Це історична віха на шляху до національного примирення та єдності Сирії

– зазначив спецпосланець США Том Баррак.

Угода також передбачає передачу під контроль Дамаска стратегічних нафтових родовищ, прикордонних переходів та аеропорту Камишли протягом найближчих 10 днів.

Позиція президента Трампа та нова реальність Сирії

Президент США Дональд Трамп у телефонній розмові з Ахмедом аль-Шараа привітав досягнуті домовленості, підкресливши важливість існування єдиної сирійської держави без внутрішніх анклавів. Нова сирійська влада, яка прийшла на зміну режиму Башара Асада на початку 2025 року, офіційно визнала культурні та мовні права курдів, намагаючись мирним шляхом завершити багаторічне протистояння.

Попри складний початок і періодичні порушення режиму тиші, поточне розгортання сил у Кобані та інших сільських районах свідчить про реальний прогрес у виконанні 14 пунктів січневої угоди. Вашингтон, який роками підтримував курдів, тепер робить ставку на стабільність центрального уряду в Дамаску для остаточного викорінення залишків терористичних угруповань.

ООН бере під контроль табори ІДІЛ у Сирії після відступу курдських сил23.01.26, 03:22 • 4116 переглядiв

Степан Гафтко

ПолітикаНовини Світу
Село
Bloomberg
Дамаск
Башар аль-Асад
Дональд Трамп
Сирія
Сполучені Штати Америки