Уряд Сирії розпочав розгортання сил у курдських районах за підтримки США

Уряд Сирії під керівництвом президента Ахмеда аль-Шараа розпочав офіційне розгортання сил безпеки у північно–східних регіонах країни, що раніше контролювалися курдами. Цей крок є частиною масштабної угоди про інтеграцію "Сирійських демократичних сил" (SDF) до складу державних інституцій, яка була укладена за активного посередництва США наприкінці січня. По це повідомляє Bloomberg, пише УНН.

Деталі

Перші підрозділи внутрішніх військ уже увійшли до міста Хасеке, координуючи свої дії з представниками SDF. Згідно з планом, у вівторок аналогічна група правоохоронців розпочне роботу в Камишли, а згодом державний контроль буде встановлено над Раккою та Дейр-ез-Зором. Повідомляється, що бійці SDF не будуть розформовані негайно, а поступово інтегруватимуться до структур Міністерства внутрішніх справ та Міністерства оборони Сирії.

ЄС посилює дипломатичні та гуманітарні зусилля у Газі, Сирії та Судані

Це історична віха на шляху до національного примирення та єдності Сирії – зазначив спецпосланець США Том Баррак.

Угода також передбачає передачу під контроль Дамаска стратегічних нафтових родовищ, прикордонних переходів та аеропорту Камишли протягом найближчих 10 днів.

Позиція президента Трампа та нова реальність Сирії

Президент США Дональд Трамп у телефонній розмові з Ахмедом аль-Шараа привітав досягнуті домовленості, підкресливши важливість існування єдиної сирійської держави без внутрішніх анклавів. Нова сирійська влада, яка прийшла на зміну режиму Башара Асада на початку 2025 року, офіційно визнала культурні та мовні права курдів, намагаючись мирним шляхом завершити багаторічне протистояння.

Попри складний початок і періодичні порушення режиму тиші, поточне розгортання сил у Кобані та інших сільських районах свідчить про реальний прогрес у виконанні 14 пунктів січневої угоди. Вашингтон, який роками підтримував курдів, тепер робить ставку на стабільність центрального уряду в Дамаску для остаточного викорінення залишків терористичних угруповань.

ООН бере під контроль табори ІДІЛ у Сирії після відступу курдських сил